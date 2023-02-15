Кан о Мбаппе после 1:0 с «ПСЖ»: «Увидели, на что способен этот абсолютно исключительный игрок. «Баварии» немного повезло, работа еще не окончена»

Теги Бавария Оливер Кан ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Оливер Кан высказался после победы «Баварии» над «ПСЖ» (1:0) в матче Лиги чемпионов.

«В матчах такого уровня все может решиться из-за сотой доли секунды, миллиметров и малейшей ошибки. Мы создали отличную ситуацию перед ответным матчем и увидели, на что способна наша команда. Но работа еще не окончена.

«ПСЖ» будет лучше готов ко второй игре. Во втором тайме мы увидели, что может сделать этот абсолютно исключительный игрок [Килиан Мбаппе]. Он способен не только завести фанатов, но и команду. Нам немного повезло, что мы не пропустили», – сказал генеральный директор «Баварии» для SID. 

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19 комментариев

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Gheorghe Rusu
Ответ Алексей Ненахов
Вчера сидел и думал , куда ты бьеш Томас
Отправил пас Леве. В Барселону.
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Born is the King
Ну Мбаппе феномен. Кан объективно признал это. Ну не про меня Месси же ему говорить
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Алексей Ненахов
Ответ kvn9
Согласен, повезло, что не пропустили, но тогда, не повезло, что не забили второй при отрезке после гола.
Вчера сидел и думал , куда ты бьеш Томас
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Игорь Климов
Ответ udiekemen
Мбаппе) Хотя там и лучший пенальтист в истории есть)
Открою тебе тайну, Португалец7 больше всех в истории футбола забил пенальти, или ты не знал?
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Zidan GOAT
Ответ Алексей Ненахов
Да пофигу Месси на ПСЖ , он выиграл Чм , выложился а теперь почивает на лаврах
Пусть тогда валит и вернёт все заработанные деньги по контракту, все деньги потраченные на билеты болельщиками!
И ещё момент, 8 лет унизительных вылетов с ЛЧ. ЧМ только недавно выиграл.Ю, что ж это он на лаврах то почивал опять?
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Деметрио
Ответ dr. cage
Этот ноунейм Кан что себе позволяет? Кто он вообще? Я внимательно прочёл дважды его слова, и там ни слова похвалы Месси.. И хоть всякие бульварные газеты поставили Лео низкие оценки, но матч то он все равно провел на уровне. Вчера, Веррати не вывозил, и Месси помогал ему в центре.. Потом Хакими не вывозил, и Лео помогал ему на бровке.. Плюс Лео давал Заир-Эмери ценные советы.. Вчера задача Месси была не голы штамповать, а подсказывать команде. Так почему этот немец выделяет глупого бегунка, а не нашего Гоата????
Согласен полностью. Да, Мбаппе вчера что-то пытался делать, суетился, но смешно его сравнивать с величайшим. Каждое движение Лео, как обычно, было насквозь пронизано величием. И даже когда он ходил пешком, то одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что так может ходить только лучший в истории.
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Алексей Ненахов
Ответ Zidan GOAT
Неймар мыслями на карнавалах, Месси на 11-метровой отметке, и только Рамос с Мбаппе смогут спасти этот ПСЖ, но в это мало верится
Да пофигу Месси на ПСЖ , он выиграл Чм , выложился а теперь почивает на лаврах
+2
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+2
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kvn9
Согласен, повезло, что не пропустили, но тогда, не повезло, что не забили второй при отрезке после гола.
+1
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dr. cage
Этот ноунейм Кан что себе позволяет? Кто он вообще?
Я внимательно прочёл дважды его слова, и там ни слова похвалы Месси..
И хоть всякие бульварные газеты поставили Лео низкие оценки, но матч то он все равно провел на уровне. Вчера, Веррати не вывозил, и Месси помогал ему в центре.. Потом Хакими не вывозил, и Лео помогал ему на бровке.. Плюс Лео давал Заир-Эмери ценные советы.. Вчера задача Месси была не голы штамповать, а подсказывать команде.
Так почему этот немец выделяет глупого бегунка, а не нашего Гоата????
+3
-3
0
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За наш футбол!
Кан так неважно выглядит,если это был он,когда камеры выхватили бледного,седого старика на трибунах(((
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инок
Мбаппе вчера всем показал, кто ведущий игрок ПСЖ.
Он и Рамос были лучшими на поле
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-1
0
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Zidan GOAT
Неймар мыслями на карнавалах, Месси на 11-метровой отметке, и только Рамос с Мбаппе смогут спасти этот ПСЖ, но в это мало верится
+5
-5
0
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udiekemen
Ответ Los Galácticos
Согласен, команда Рамоса.
Мбаппе)
Хотя там и лучший пенальтист в истории есть)
+1
-5
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udiekemen
Ответ Алексей Ненахов
ПСЖ без Мбаппе просто ужасно
Лучший игрок в мире
+3
-5
-2
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Los Galácticos
Ответ j30
псж команда одного игрока сейчас реально , месси и неймар трупы
Согласен, команда Рамоса.
+3
-2
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KING_OF_RUSSIA
Мбаппе топарь, всегда включается в действительно важных матчах
+1
-1
0
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j30
псж команда одного игрока сейчас реально , месси и неймар трупы
+13
-3
+10
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Алексей Ненахов
ПСЖ без Мбаппе просто ужасно
+11
-1
+10
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oberkorn
И тут же оливер подумал. Если на ответку выйдет неймар, мы их точно пройдем
+2
-1
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