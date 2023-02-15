Кан о Мбаппе после 1:0 с «ПСЖ»: «Увидели, на что способен этот абсолютно исключительный игрок. «Баварии» немного повезло, работа еще не окончена»

высказался после победы «Баварии» над «ПСЖ» (1:0) в матче Лиги чемпионов.

«В матчах такого уровня все может решиться из-за сотой доли секунды, миллиметров и малейшей ошибки. Мы создали отличную ситуацию перед ответным матчем и увидели, на что способна наша команда. Но работа еще не окончена.

«ПСЖ» будет лучше готов ко второй игре. Во втором тайме мы увидели, что может сделать этот абсолютно исключительный игрок [ ]. Он способен не только завести фанатов, но и команду. Нам немного повезло, что мы не пропустили», – сказал генеральный директор «Баварии» для SID.

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