Кан о Мбаппе после 1:0 с «ПСЖ»: «Увидели, на что способен этот абсолютно исключительный игрок. «Баварии» немного повезло, работа еще не окончена»
Оливер Кан высказался после победы «Баварии» над «ПСЖ» (1:0) в матче Лиги чемпионов.
«В матчах такого уровня все может решиться из-за сотой доли секунды, миллиметров и малейшей ошибки. Мы создали отличную ситуацию перед ответным матчем и увидели, на что способна наша команда. Но работа еще не окончена.
«ПСЖ» будет лучше готов ко второй игре. Во втором тайме мы увидели, что может сделать этот абсолютно исключительный игрок [Килиан Мбаппе]. Он способен не только завести фанатов, но и команду. Нам немного повезло, что мы не пропустили», – сказал генеральный директор «Баварии» для SID.
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И ещё момент, 8 лет унизительных вылетов с ЛЧ. ЧМ только недавно выиграл.Ю, что ж это он на лаврах то почивал опять?
Я внимательно прочёл дважды его слова, и там ни слова похвалы Месси..
И хоть всякие бульварные газеты поставили Лео низкие оценки, но матч то он все равно провел на уровне. Вчера, Веррати не вывозил, и Месси помогал ему в центре.. Потом Хакими не вывозил, и Лео помогал ему на бровке.. Плюс Лео давал Заир-Эмери ценные советы.. Вчера задача Месси была не голы штамповать, а подсказывать команде.
Так почему этот немец выделяет глупого бегунка, а не нашего Гоата????
Он и Рамос были лучшими на поле
Хотя там и лучший пенальтист в истории есть)