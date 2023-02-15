Нагельсманн о победе над «ПСЖ»: «Бавария» доминировала и была более агрессивна. Мы могли забить 2-й и 3-й голы, но Мбаппе способен изменить любую игру»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн считает, что «Бавария» доминировала в 1/8 финала ЛЧ с «ПСЖ» (1:0).

«Это первый шаг, я доволен результатом. Мы хорошо работали в первые 25 минут и в начале второго тайма. Мы были лучшей командой, но в Мюнхене нам предстоит сделать второй шаг. У нас будет уверенность в своих силах.

Мы доминировали и были более агрессивны. Статистика была за нас, и мы могли забить второй и третий голы, но Килиан Мбаппе может изменить любую игру», – заявил главный тренер мюнхенского клуба.

Ответная игра между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 8 марта.

Нагельсманн о победе «Баварии»: «Удивлен, что «ПСЖ» был так пассивен. Они вообще не планировали отбирать мяч»

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8 комментариев

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Мухаммад Юсупов
Ответ dr. cage
Нет, Махмуд, ты опять ничего не понял.
я прекрасно всё понял, жизнь хейтеров такова, ничего не поделаешь
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dr. cage
Ответ Мухаммад Юсупов
то есть я правильно понимаю, что если бы Рамос дал это сделать, то виновен был бы Чемпион Мира Лионель Месси?
Нет, Махмуд, ты опять ничего не понял.
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0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Blaumerc
Ответ Роман
Вот это и есть настоящее доминирование от Баварии. Учись Чави.
Хави хорошо научился возить Реал
0
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Мухаммад Юсупов
Ответ dr. cage
Рожей по газону аргентинского чипиона мира Бавария конечно знатно возит. На регулярной основе.. Благо, что Рамос не дал все это вылиться в нечто большее чем 1-0..
то есть я правильно понимаю, что если бы Рамос дал это сделать, то виновен был бы Чемпион Мира Лионель Месси?
+3
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Мбаппе вчера за короткое время проведенное на поле всем показал, кто ведущий игрок в ПСЖ способный изменить игру.
+1
-1
0
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Wild91688
А где был вчера аргентинский пенальтист GOAT
+3
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Вот это и есть настоящее доминирование от Баварии.
Учись Чави.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dr. cage
Рожей по газону аргентинского чипиона мира Бавария конечно знатно возит. На регулярной основе..

Благо, что Рамос не дал все это вылиться в нечто большее чем 1-0..
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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