Нагельсманн о победе над «ПСЖ»: «Бавария» доминировала и была более агрессивна. Мы могли забить 2-й и 3-й голы, но Мбаппе способен изменить любую игру»

считает, что « » доминировала в 1/8 финала ЛЧ с «ПСЖ» (1:0).

«Это первый шаг, я доволен результатом. Мы хорошо работали в первые 25 минут и в начале второго тайма. Мы были лучшей командой, но в Мюнхене нам предстоит сделать второй шаг. У нас будет уверенность в своих силах.

Мы доминировали и были более агрессивны. Статистика была за нас, и мы могли забить второй и третий голы, но может изменить любую игру», – заявил главный тренер мюнхенского клуба.

Ответная игра между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 8 марта.

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