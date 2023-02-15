«С Мбаппе «ПСЖ» сильнее – они проснулись, когда он вышел. «Баварии» дважды повезло с офсайдами». Нагельсманн о Килиане

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн высказался о влиянии Килиана Мбаппе на игру «ПСЖ».

Вчера «Бавария» обыграла «ПСЖ» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Мбаппе вышел на замену на 57-й минуте.

«Когда Мбаппе вышел на поле, атмосфера на стадионе поменялась. Игроки «ПСЖ» проснулись. Нам пришлось больше прессинговать и обороняться. Дважды мы сыграли против него не очень хорошо. Нам повезло, что были офсайды.

Я не беспокоюсь, но с Мбаппе «ПСЖ» сильнее. Не буду рассказывать вам все об ответном матче, но мы проанализируем ситуацию. Верю, что у нас появятся хорошие идеи. Мы знаем, что можем навредить «ПСЖ», – сказал тренер «Баварии».

Ответная игра между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 8 марта.

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82 комментария

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Parce
Ответ fellx
Хмм. Почему то всё чаще звучит число 35. Месяца назад никто про возраст не говорил
Месяц назад был чемпионат мира и то даже там видно было, то что он влияет своим умом на игру, а не как Мбаппе скоростью
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zer
Мбаппе делает разницу на поле. в этот раз чуток не повезло, но он только после травмы.

возможно это даже лучший игрок мира прямо сейчас
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fellx
Ответ Parce
Вау удивительно, как так что молодой Мбаппе сыграл лучше 35 летнего деда, особенно учитывая, что бавария после забитого гола отдала преимущество псж, а мбаппе вышел уже свежим
Хмм. Почему то всё чаще звучит число 35. Месяца назад никто про возраст не говорил
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fellx
Ответ hulk&boloto
Какая то атака роналдуфилов. Радуйтесь за своего кумира, где он там рекорды бьёт? Месси очевидно уже не будет играть даже как на ЧМ, а Неймара вообще лишний при Мбаппе в составе...
Радует то, что человека месяц назад боготворили, говоря тащером. А весна показывает, кто и где срал
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Старый Сухи
Ответ Франческо Тортик
Травмированный француз за 30 минут игры создал больше, чем величайший аргентинский пенальтист в истории за 90 минут.
Не надоело лить грязь на Месси? Может пора успокоиться и просто наслаждаться футболом?
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KMFDM71
Ответ Рагим Гиримов
нагельсман постоянно творит дичь с заменами
Да, вчерашняя игра этому подтверждение.
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Mamontilo
Ответ Born is the King
Лучший игрок мира. Что Кан что Нагель только и говорят про феномен Мбаппе
даже удивительно, как он сам себе на ход мячи то не забрасывает, вы ж не забывайте, про то, сколько людей создают голевой момент
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Mamontilo
Ответ xQcoW
Ну мбаппе единственный, кто тащит этот мешок. Заслуживает ЗМ, в отличии от аргентинского пешехода пенальтиста
это он пешком больше 800 голов закинул.
даже не могу представить, сколько в режиме бега трусцой получилось бы. все хейтеры бы ушли в небытие
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Биодудь
Ответ Parce
Вау удивительно, как так что молодой Мбаппе сыграл лучше 35 летнего деда, особенно учитывая, что бавария после забитого гола отдала преимущество псж, а мбаппе вышел уже свежим
Хейтерам главное набросить
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Фанат Лионеля Месси
Ответ udiekemen
Пхах, щас я добавлю Мбаппе: 1/8 - гениальный гол и ещё один гениАльный гол...и проход благодаря ему в 1/4 Месси: 1/8 - гол
благодаря Мбаппе?
Эту Польшу и Саудовская Аравия с Мексикой катали
Бери выше и напиши
Без великого Мбаппе Франция бы не вышла из группы на ЧМ ,и вообще не попала бы на ЧМ
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U. M. A. Muhammad
Ответ VERBLYUD
Окей, не считаем пенальти. Мбаппе: 1/4 - 0+0 1/2 - 0+0 финал - 1 гол Месси: 1/4 - гениальный ассист 1/2 - гениальный ассист финал - 1 гол Вопрос: какого фига Мбаппе мвп ЧМ?
Гениальный асист 😂😂😂😂началось
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Сергей Ямковой
У меня часто возникает чувство что фанаты К.Роналду это нездоровые люди. Комментарии выше лишь тому подтверждение!
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Игорь Климов
Ответ Невский баклан
Мбаппе хорош, без него ПСЖ так себе командочка.
Так Мбаппе молодой и самый быстрый игрок ПСЖ, на которого играет вся команда, он и должен больше всех забивать.
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Mamontilo
Ответ инок
Мбаппе за короткое время всем показал, кто лучший игрок в ПСЖ
Маркиньос? не думаю, что Лео ставит себе задачу быть лучше кого-либо в ПСЖ. это ваши тараканы
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Jor Hakobyan
Ответ che kaif
Баварии повезло что эта игра проходит после ЧМ
Это псж повезло на счёт этого. Бавария больше всех отдал играков на ЧМ
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Алексей Венедиктов
Ответ Франческо Тортик
Травмированный француз за 30 минут игры создал больше, чем величайший аргентинский пенальтист в истории за 90 минут.
Да, Мбаппе велик в отличие от аргентинской бабушки.
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mr kovalsky
Ответ Михаил Стентор
Электричка в топовых матчах стабильно губит моменты. Бегает быстро а в решающий момент бьет во вратаря. Между прочим, пасы ему в основном Месси вручает.
В каких именно топовых матчах? Потому что из последних вспоминается псж реал, франция аргентина, что то там не было транжирение моментов или матчи с Труа уже считаются топовыми?
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Рагим Гиримов
нагельсман постоянно творит дичь с заменами
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Игорь Климов
Ответ rodger1977
Я как-то на какой-то ветке прочитал коммент поклонницы Роналду. Это писк, конечно) Не дословно, но суть в следующем. Роналду - лучший футболист мира, у него такой обалденный пресс. Вот как-то так)
Это уже просто кринж)
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mr kovalsky
Ответ U. M. A. Muhammad
Странно а как же обладаетель зм 2023, почему он его не упомянул?
А зачем упоминать пешехода от которого не исходит опасность и который стоит весь матч
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Игорь Климов
Ответ Антон
А можно посмотреть правде в глаза и понять, что в сборной у Месси был партнер на острие, Альварес, которого он мог найти впереди длинной передачей, чтобы тот мог зацепиться и опять отыграться с Лео? Во вчерашнем матче Париж играл 60 минут без такого игрока, но при этом отдал мяч и сидел в обороне, надеясь на контратаки. Теперь вопрос: каким образом Месси, когда команда играла на редких контратаках, должен был решать этот матч? Всю команду обводить, сам забрасывать мяч и сам же его подхватывать за спинами защитников? Неймар тоже такие задачи не выполняет. В итоге, все более-менее заработало только когда вышел Мбаппе и появился адресат для этих забросов и длинных передач, появилось последнее звено, необходимое в контратаках
Ты всё точно сказал, респект!
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Абдул Абакаев
Ответ Франческо Тортик
Исходя из того, что португалец чаще их забивает - ты совершенно прав. А вот рекорд по наибольшему колличеству пробитых пенок, к твоему большому сожалению, принадлежит пешеходу месси.
почему эта наглая ложь так заплюсована?
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Игорь Климов
Ответ rodger1977
Согласен. Уже оставил где-то коммент, но ещё раз продублирую. Месси и Мбаппе прекрасно дополняют друг друга. Это восхитительная связка. Один - выдающийся распасовщик на закате своей карьеры, второй - в расцвете сил завершатель атак.
Да, это так.
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Игорь Замаруев
Ответ Роман
Так и есть. Только фанаты Месье всегда упрекали Мбаппе. А наглядно видно, что Мбаппе тащер и ключевой игрок.
"Тащер и ключевой игрок" имеет статистику за сезон хуже, чем Неймар и Месси. "Тащеру" не 35 и не 31 год, а всего 24, но он на поле растворяется:)
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rodger1977
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален модератором
Я как-то на какой-то ветке прочитал коммент поклонницы Роналду. Это писк, конечно) Не дословно, но суть в следующем. Роналду - лучший футболист мира, у него такой обалденный пресс. Вот как-то так)
+2
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