«С Мбаппе «ПСЖ» сильнее – они проснулись, когда он вышел. «Баварии» дважды повезло с офсайдами». Нагельсманн о Килиане
Юлиан Нагельсманн высказался о влиянии Килиана Мбаппе на игру «ПСЖ».
Вчера «Бавария» обыграла «ПСЖ» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Мбаппе вышел на замену на 57-й минуте.
«Когда Мбаппе вышел на поле, атмосфера на стадионе поменялась. Игроки «ПСЖ» проснулись. Нам пришлось больше прессинговать и обороняться. Дважды мы сыграли против него не очень хорошо. Нам повезло, что были офсайды.
Я не беспокоюсь, но с Мбаппе «ПСЖ» сильнее. Не буду рассказывать вам все об ответном матче, но мы проанализируем ситуацию. Верю, что у нас появятся хорошие идеи. Мы знаем, что можем навредить «ПСЖ», – сказал тренер «Баварии».
Ответная игра между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 8 марта.
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даже не могу представить, сколько в режиме бега трусцой получилось бы. все хейтеры бы ушли в небытие
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Бери выше и напиши
Без великого Мбаппе Франция бы не вышла из группы на ЧМ ,и вообще не попала бы на ЧМ