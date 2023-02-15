«С Мбаппе «ПСЖ» сильнее – они проснулись, когда он вышел. «Баварии» дважды повезло с офсайдами». Нагельсманн о Килиане

высказался о влиянии на игру «ПСЖ».

Вчера «Бавария» обыграла «ПСЖ» (1:0) в первом матче 1/8 финала . Мбаппе вышел на замену на 57-й минуте.

«Когда Мбаппе вышел на поле, атмосфера на стадионе поменялась. Игроки «ПСЖ» проснулись. Нам пришлось больше прессинговать и обороняться. Дважды мы сыграли против него не очень хорошо. Нам повезло, что были офсайды.

Я не беспокоюсь, но с Мбаппе «ПСЖ» сильнее. Не буду рассказывать вам все об ответном матче, но мы проанализируем ситуацию. Верю, что у нас появятся хорошие идеи. Мы знаем, что можем навредить «ПСЖ», – сказал тренер «Баварии».

Ответная игра между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 8 марта.

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