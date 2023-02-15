«Ты сумасшедший!» Неймар – Павару после фола игрока «Баварии» на Месси
Стало известно, что Неймар сказал Бенжамену Павару после его фола на Лионеле Месси.
На 92-й минуте матча между «ПСЖ» и «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1) защитник мюнхенской команды пошел в подкат возле своей штрафной площади и сбил Лионеля Месси. За это главный арбитр Майкл Оливер показал французу вторую желтую карточку.
После этого эпизода Неймар подошел к Павару и крикнул, указывая на его голову: «Ты сумасшедший!»
Ответный матч между «Баварией» и «ПСЖ» пройдет 8 марта.
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А ещё самое удивительное, что у Роналду за 5 ЧМ меньше результативных действий, чем у Месси в 1 ЧМ2022.
Это каким быть надо днарем, что бы в 5 ЧМ сделать меньше результативных действий меньше чем у Месси в 1 ЧМ2022.