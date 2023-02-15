«Ты сумасшедший!» Неймар – Павару после фола игрока «Баварии» на Месси

Теги Бавария ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Неймар Бенжамен Павар Футбол

Стало известно, что Неймар сказал Бенжамену Павару после его фола на Лионеле Месси.

На 92-й минуте матча между «ПСЖ» и «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1) защитник мюнхенской команды пошел в подкат возле своей штрафной площади и сбил Лионеля Месси. За это главный арбитр Майкл Оливер показал французу вторую желтую карточку. 

После этого эпизода Неймар подошел к Павару и крикнул, указывая на его голову: «Ты сумасшедший!»

Ответный матч между «Баварией» и «ПСЖ» пройдет 8 марта. 

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39 комментариев

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yarmuck
Ответ olander
Всегда интересно было, в чем смысл унижения великих людей никчемными? Попытаться возвыситься над своей никчёмностью за счёт опускания величия другого?
Зато плюсики от таких же школьников
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Artuom Batishev
Ответ zzzeeerrrooo
После Комана
Все-же Павар даже в большем количестве моментов себя проявил. Так что даже Коман чуть уступает.
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Peter Parker
Ответ deadjoker
Да он в подкат шел понимая, что это вторая желтая. Задача была до штрафной сфолить. Абсолютно верно сыграл. А Неймару бы 3-4 кило сбросить для начала, авось играть бы начал нормально.
Но пас почти ставший голевым же отдал на Мбаппе, который все равно залез в офсайд
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svft
Ты сумасшедший! Я проучу тебя! (с)
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Имя Фамилия
Ответ Black Phoenix
Тот самый редкий случай, когда с Неймаром можно согласиться: подставлять так Баварию в концовке матча, удаляться, оставлять команду в меньшинстве при реактивном Мбаппе на поле - это сумасшествие.
Павар сильно подставил баварию, потому что если бы меси получил травму, то в ответном матче ПСЖ вышел бы уже без балласта.
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Айлин 1990
Ответ Roman
«Ты сумасшедший! Лео и так еле ходит, а тут еще твой подкат»
Пешком унизил инстасамку. У которого за 5 ЧМ 0+0 в ПЛЕЙ-ОФФ ЧМ.
А ещё самое удивительное, что у Роналду за 5 ЧМ меньше результативных действий, чем у Месси в 1 ЧМ2022.
Это каким быть надо днарем, что бы в 5 ЧМ сделать меньше результативных действий меньше чем у Месси в 1 ЧМ2022.
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yrok77
Ответ olander
Всегда интересно было, в чем смысл унижения великих людей никчемными? Попытаться возвыситься над своей никчёмностью за счёт опускания величия другого?
спроси это у фанбоев месси, которые всячески принижают заслуги Роналду
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Арман Бижанов
Ответ Roman
«Ты сумасшедший! Лео и так еле ходит, а тут еще твой подкат»
Прикол в том что еле ходящего Лео, можно остановить только таким грубым, очень травмоопасным подкатом))
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Roman
Ответ olander
Всегда интересно было, в чем смысл унижения великих людей никчемными? Попытаться возвыситься над своей никчёмностью за счёт опускания величия другого?
Всегда интересно было, в чем смысл проявлять свою духоту под юморными комментариями?
+5
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+3
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olander
Ответ Roman
«Ты сумасшедший! Лео и так еле ходит, а тут еще твой подкат»
Всегда интересно было, в чем смысл унижения великих людей никчемными? Попытаться возвыситься над своей никчёмностью за счёт опускания величия другого?
+11
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Artuom Batishev
Ответ lyublyu Costornaya
да павара надо было удалить еще в первом тайме за фолы на Неймаре, Оливер тащил Баварию, и офсайд левый нарисовали
Тогда и самого Нея нужно было удалять за фолы)
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North213
Ответ Wasilij Petrow
Несомненно, что Павар был хорош, но так же несомненно, что судья просмотрел горчичник Павара в эпизоде с Неймаром в 1 тайме. А сидя на желтой, он, скорее всего, уже не был бы так хорош.
Это шутка?
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-1
-1
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deadjoker
Да он в подкат шел понимая, что это вторая желтая. Задача была до штрафной сфолить. Абсолютно верно сыграл. А Неймару бы 3-4 кило сбросить для начала, авось играть бы начал нормально.
+7
-1
+6
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lyublyu Costornaya
да павара надо было удалить еще в первом тайме за фолы на Неймаре, Оливер тащил Баварию, и офсайд левый нарисовали
+2
-4
-2
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Lavinka
Нельзя подкатываться под Месси !
+2
-1
+1
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Wasilij Petrow
Несомненно, что Павар был хорош, но так же несомненно, что судья просмотрел горчичник Павара в эпизоде с Неймаром в 1 тайме. А сидя на желтой, он, скорее всего, уже не был бы так хорош.
+3
-2
+1
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udiekemen
Ответ Alex Miheev
А Криш?
А комплексы?
+1
-1
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Эд
Бенжамен Павар был ЛУЧШИМ! Всё правильно сделал, рассчитывая риски
+5
-1
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udiekemen
Ответ Roman
«Ты сумасшедший! Лео и так еле ходит, а тут еще твой подкат»
😂😂😂😁 Хорош
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Станислав Л
Неймар прав - там реально мог голеностоп оторвать
+2
-2
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Black Phoenix
Ответ Yu123
а можно и не оформить, не забили же
Факт того, что Павар сильно подставил Баварию - остался. Благо, парижане этим воспользоваться не успели.
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Yu123
Ответ Black Phoenix
За три минуты и дубль можно оформить, если что.
а можно и не оформить, не забили же
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Alex Miheev
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Павар по мне лучший был на поле
А Криш?
+1
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Black Phoenix
Ответ Yu123
Комментарий удален модератором
За три минуты и дубль можно оформить, если что.
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Yu123
Ответ Black Phoenix
Тот самый редкий случай, когда с Неймаром можно согласиться: подставлять так Баварию в концовке матча, удаляться, оставлять команду в меньшинстве при реактивном Мбаппе на поле - это сумасшествие.
Комментарий удален
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