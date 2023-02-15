«Ты сумасшедший!» Неймар – Павару после фола игрока «Баварии» на Месси

Стало известно, что Неймар сказал после его фола на .

На 92-й минуте матча между «ПСЖ» и «Баварией» в 1/8 финала чемпионов (0:1) защитник мюнхенской команды пошел в подкат возле своей штрафной площади и сбил Лионеля Месси. За это главный арбитр Майкл Оливер показал французу вторую желтую карточку.

После этого эпизода подошел к Павару и крикнул, указывая на его голову: «Ты сумасшедший!»

Ответный матч между «Баварией» и « » пройдет 8 марта.

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