Килиан Мбаппе: «ПСЖ» увидел в конце, что способен создать «Баварии» проблемы. Возможность для камбэка есть, надо, чтобы все были здоровы»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе подвел итоги матча с «Баварией» (0:1) в Лиге чемпионов.

«Не надо забывать о том, что происходило в конце матча. Мы уступили, но увидели, что способны создать сопернику проблемы. Мы выйдем на поле в ответном матче с целью пройти дальше.

Ситуация была непредсказуемой, мой выход не планировался, но я хотел помочь товарищам. Мы работали день и ночь.

Нам нужно, чтобы к ответной игре все были здоровы, чтобы все хорошо питались и хорошо спали. Когда мы в полном составе и играем в атакующий футбол, соперник чувствует себя неуютно.

Я увидел, что возможность для камбэка есть», – сказал форвард в эфире Canal+.

«Бавария» доминировала над «ПСЖ». Париж освежил только Мбаппе, у которого отменили два гола

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90 комментариев

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Wild91688
Ответ Дмитрий Матюхин
Примерно по этой схеме Реал взял прошлый ЛЧ
Ты не сравнивай Реал с этим мусором
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sayemlo
Ответ Экспертное мнение
Немного жаль вас ребят, как дела у Месси? Проснись, он играет как минимум в Европе, а если и вылетит, то не от Порту или Лиона))) Как минимум его обсуждают на ветке Лиги чемпионов, а не на матчах Аль-Бидад - Аль-Модид..... по моему Лео в весьма выигрышным положении для глоров Рончика уж точно. Ладно бы фаны Мбаппе или Холанда смеялись, но их нет, насколько понимаю, как правило за них топят перекочевавшие фаны Рона)
играет в Европе и позориться)))
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maximilian_15
Ответ rigobersong
А как посмотреть, сколько я в ЧС приматов добавил, мне кажется уже человек 500:))
Солидно и есть чем гордиться!
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rigobersong
кстати дети выросшие в сарае:)) По оценкам Месси был лучшим из атакующего трио:)) Что с лицом?:))
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U. M. A. Muhammad
Ну почему ПСЖ не может играть все 90 минут так? Режим спасателя никогда не прокатывал с этой командой. Надеюсь в ответной игре команда покажет отличный футбол.
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Фанат Лионеля Месси
Фанаты Верблюдшипа ,как всегда во всем обвинили Месси и в пропущенном голе тоже виноват Месси
🤡, вы Криша винили далее когда его на поле не было, помолчал бы😂
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ДЖИН
Ответ rigobersong
А как посмотреть, сколько я в ЧС приматов добавил, мне кажется уже человек 500:))
Я примерно 30 верблюдов в чс кинул. 🤣🤣🤣🤣Откудо их столько.
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Дмитрий Матюхин
Ответ Этот Райола хочет денег
Шанмы есть, если будете 90+ играть, а не последние 15-20 минут, а остальное время дурака валять
Примерно по этой схеме Реал взял прошлый ЛЧ
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rigobersong
Золотой Аргентинский дождь со вкусом Матэ глоры кринжа не забудут никогда!:)) Живите с этим вкусом во рту:)) Это ваше назначение в этом мире:)) И хватит уже мне писать, если у вас меньше 4х шариков, я таким приматам не даю 2го шанса, с 4мя шариками еще возможно:))
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Амин Чич
Не дают спокойно обсудить матч наши воины "света" и воины "тьмы"! Для вас должна быть отдельная "ветка" аргентинец и португалец...
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Fona
Ответ Gheorghe Rusu
Там больше Бавария виновата. Мюллер вообще не в теме без Левы. Продлевать его разве что в знак уважение , но с понижанием зарплаты. Он явно не играет на 20 лям. По мне, Чупо нужно отпустить.
Че за приколы клеймить игрока за 1 матч? Он в трех прошлых, если я не путаю, отличился в каждом, но после каждой неудачи будем говорить гадости про Томаса. Все у него нормально, Левы не хватает - факт, но не так критично
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Егор Крид58
Ответ sayemlo
глор 4меси
сказал тебе твой парень
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DarkJune
"Нам все равно, с какого места выходить из группы" - добавил Мбаппе.
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Андрей
Ответ kaka10
Сказал тост прям как грузинский грузин, а не камерунский француз
мужицкий пацан xD
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Parce
Ответ sayemlo
глор 4меси
Не обижайся девочка, ты свои комменты просмотри, поймёшь кто глор
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ДЖИН
А че там Роналду ещё положил покер альмухли какому нибудь? Кто в курсе? 🤣🤣🤣🤣
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rigobersong
Ответ leeexxxxtml
3 жалких ЛЧ в Барсе за 20 лет. Роналду смехом Зевса с 5 ЛЧ в 2 клубах и 47 голами в плей-офф ЛЧ с 1/4 ( у Мессика 18 ) уничтожил малыша)
забыл добавить 0 голов в ПО на ЧМ:)🤣🤣🤣
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KUZMICH
Ответ leeexxxxtml
3 жалких ЛЧ в Барсе за 20 лет. Роналду смехом Зевса с 5 ЛЧ в 2 клубах и 47 голами в плей-офф ЛЧ с 1/4 ( у Мессика 18 ) уничтожил малыша)
Месси выиграл 4 ЛЧ
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Глиномес
Ответ leeexxxxtml
3 жалких ЛЧ в Барсе за 20 лет. Роналду смехом Зевса с 5 ЛЧ в 2 клубах и 47 голами в плей-офф ЛЧ с 1/4 ( у Мессика 18 ) уничтожил малыша)
Ага, а за столько лет в чемпионате мира заставил посмеяться Малыша🌚
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Wild91688
Я не понимаю месифанов,а что ваш кумир сделал для ПСЖ в этой игре,когда ПСЖ выигрывает то вы в один голос кричите что только благодаря месси
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Moscwow
Ответ Виктор Петров
Ты про ту которая играет в пустыне?
Про ту, которая 5 пенок в 7 матчах, ВитьПеть
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rigobersong
А как посмотреть, сколько я в ЧС приматов добавил, мне кажется уже человек 500:))
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leeexxxxtml
3 жалких ЛЧ в Барсе за 20 лет.
Роналду смехом Зевса с 5 ЛЧ в 2 клубах и 47 голами в плей-офф ЛЧ с 1/4 ( у Мессика 18 ) уничтожил малыша)
+1
-7
-6
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Alexander Yavriantz
Проблемы только Мендеш создавал в концовке.
+1
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Astan4o
Как же он добавил скорости и ритма игре, Неймар уже заканчивается как футболист, Лео думаю последний запал свой оставил на ЧМ, шансы на Мбаппе в ответке.
+1
0
+1
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