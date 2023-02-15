Килиан Мбаппе: «ПСЖ» увидел в конце, что способен создать «Баварии» проблемы. Возможность для камбэка есть, надо, чтобы все были здоровы»

Форвард «ПСЖ» подвел итоги матча с «Баварией» (0:1) в чемпионов.

«Не надо забывать о том, что происходило в конце матча. Мы уступили, но увидели, что способны создать сопернику проблемы. Мы выйдем на поле в ответном матче с целью пройти дальше.

Ситуация была непредсказуемой, мой выход не планировался, но я хотел помочь товарищам. Мы работали день и ночь.

Нам нужно, чтобы к ответной игре все были здоровы, чтобы все хорошо питались и хорошо спали. Когда мы в полном составе и играем в атакующий футбол, соперник чувствует себя неуютно.

Я увидел, что возможность для камбэка есть», – сказал форвард в эфире Canal+.

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