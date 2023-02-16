Де Брюйне толкнул Артету, когда тренер «Арсенала» откинул мяч в сторону за боковой линией

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Кевин де Брюйне Футбол

Кевин де Брюйне толкнул Микеля Артету.

На 51-й минуте матча между «Арсеналом» и «Манчестер Сити»  (1:2, второй тайм) полузащитник «горожан» должен был вбросить мяч из-за боковой линии.

После того как тренер «Арсенала» откинул мяч в сторону ногой, Де Брюйне толкнул испанского специалиста.

Фото: REUTERS/DAVID KLEIN

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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11 комментариев

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laziofan
После игры Кевин и Микель обнялись, все нормально между ними.
+3
0
+3
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0mertas626
Ответ Los Galácticos
Сразу вспоминается как Роналду толкнул Гвардиолу в Эль-Классико.
да чевоуштам, Карпин с Денисовым!
+6
0
+6
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arspurs9
Ответ Los Galácticos
Сразу вспоминается как Роналду толкнул Гвардиолу в Эль-Классико.
Только личности другого уровня
0
-8
-8
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Under
Ответ Андрей Катков
Аптека не прав был. Откинул мяч от Кевина
откинул и откинул, не повод тренера соперника так откровенно пихать, особенно на фоне того, что целый тайм впереди ещё
+7
-11
-4
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Ussaev M
Артета чувствовал что сейчас получат 2 мяча
+1
-1
0
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Pirmuhammet Ahmedow
Ответ Ман Сити
Не красиво, возможно будущего тренера своего толкаешь.
К сожалению кдб до этого момента в клубе не будет.
+7
-1
+6
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ALMANAC
Решил подзавести игру, это нормально, но в итоге летим 1-3
+3
-1
+2
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Андрей Катков
Аптека не прав был. Откинул мяч от Кевина
+11
-3
+8
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Calm One
Руни-Гвардиола в Манчестерском дерби напомнило.
+4
-1
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Ман Сити
Не красиво, возможно будущего тренера своего толкаешь.
+19
-7
+12
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Los Galácticos
Сразу вспоминается как Роналду толкнул Гвардиолу в Эль-Классико.
+28
-2
+26
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