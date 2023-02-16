Де Брюйне толкнул Артету, когда тренер «Арсенала» откинул мяч в сторону за боковой линией
Кевин де Брюйне толкнул Микеля Артету.
На 51-й минуте матча между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» (1:2, второй тайм) полузащитник «горожан» должен был вбросить мяч из-за боковой линии.
После того как тренер «Арсенала» откинул мяч в сторону ногой, Де Брюйне толкнул испанского специалиста.
Фото: REUTERS/DAVID KLEIN
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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