Де Брюйне толкнул Артету, когда тренер «Арсенала» откинул мяч в сторону за боковой линией

де Брюйне толкнул .

На 51-й минуте матча между « » и «Манчестер Сити» (1:2, второй тайм) полузащитник « » должен был вбросить мяч из-за боковой линии.

После того как тренер «Арсенала» откинул мяч в сторону ногой, Де Брюйне толкнул испанского специалиста.

Фото: REUTERS/DAVID KLEIN

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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