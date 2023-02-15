Пирс Морган: «Арсенал» всецело переигрывает «Ман Сити», и это без Жезуса и Парти. Пенальти? Понятия не имею, почему его назначили»
Пирс Морган считает, что «Арсенал» превосходит по игре «Ман Сити».
«1:1. Отличное исполнение пенальти от Сака, даже если я понятия не имею, почему его назначили.
Нет Жезуса, нет Парти. И мы всецело переигрываем чемпиона. Блестяще, «Арсенал», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» о первом тайме.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры (1:1, второй тайм).
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Более железного пеналя, чем в матче Аргентина - Хорватия быть просто не может.
Ныли тогда лишь КРнжеботы и те, кому лень чекнуть повтор с норм ракурсов было(в трансляции не показали, да).
Ты бредишь
Сейчас они переобулись, и пенальти у них левый. Очень интересно