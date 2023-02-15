Пирс Морган: «Арсенал» всецело переигрывает «Ман Сити», и это без Жезуса и Парти. Пенальти? Понятия не имею, почему его назначили»

считает, что «Арсенал» превосходит по игре « ».

«1:1. Отличное исполнение пенальти от , даже если я понятия не имею, почему его назначили.

Нет Жезуса, нет . И мы всецело переигрываем чемпиона. Блестяще, «Арсенал», – написал телеведущий и болельщик « » о первом тайме.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры (1:1, второй тайм).

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