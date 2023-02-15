Пирс Морган: «Арсенал» всецело переигрывает «Ман Сити», и это без Жезуса и Парти. Пенальти? Понятия не имею, почему его назначили»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Томас Парти Габриэл Жезус Букайо Сака Пирс Морган Футбол

Пирс Морган считает, что «Арсенал» превосходит по игре «Ман Сити».

«1:1. Отличное исполнение пенальти от Сака, даже если я понятия не имею, почему его назначили.

Нет Жезуса, нет Парти. И мы всецело переигрываем чемпиона. Блестяще, «Арсенал», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» о первом тайме.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры (1:1, второй тайм).

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20 комментариев

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ТимаМанЮнайтед
Ахахах. В итоге Сити включил прессинг и Арсенал залетел 3:1.
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Zidan GOAT
Ответ Universal1000
https://ibb.co/w7N7Mks Более железного пеналя, чем в матче Аргентина - Хорватия быть просто не может. Ныли тогда лишь КРнжеботы и те, кому лень чекнуть повтор с норм ракурсов было(в трансляции не показали, да).
Да ты даже пенальти с Поляками готов будешь оправдать, какой смысл с тобой вообще спорить ))
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-2
-2
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Ман Сити
Надо было конца ждать все же. А то всецело переигрывает с 1м ударом в створ за матч, который и был та пенка слишком громко.
+2
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+2
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demai
Морган то ли зенки вискарем залил, то ли сарказм включил. Или то и другое одновременно
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Universal1000
Ответ Zidan GOAT
Аргентине дали в точно таком же эпизоде пенальти против Хорватов, и тогда весь sports говорил, что пенка железная Сейчас они переобулись, и пенальти у них левый. Очень интересно
https://ibb.co/w7N7Mks

Более железного пеналя, чем в матче Аргентина - Хорватия быть просто не может.
Ныли тогда лишь КРнжеботы и те, кому лень чекнуть повтор с норм ракурсов было(в трансляции не показали, да).
+4
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+4
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kemal_spartak
Как ни странно, но Сити выиграл на классе
+2
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+2
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mediaboss22
вот Пирсу бы помолчать , хотя бы пока матч не закончился , а то уже 1:3 в пользу Сити
+5
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+5
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Большой Сэми
Ответ Zidan GOAT
Аргентине дали в точно таком же эпизоде пенальти против Хорватов, и тогда весь sports говорил, что пенка железная Сейчас они переобулись, и пенальти у них левый. Очень интересно
Ага, "в точно таком же".
Ты бредишь
+5
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+5
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Антон Фалафель
Походу закончилась сказка
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Ярик01
Всецело просто трахнули Арсенал во втором тайме
+9
-1
+8
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real19024ver
Ответ Minuvert
"левая пенка" уже месяц у саудитов бегает
Когда Месси со сборной Аргентины успел стать саудитом? :)
0
-3
-3
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Zidan GOAT
Аргентине дали в точно таком же эпизоде пенальти против Хорватов, и тогда весь sports говорил, что пенка железная
Сейчас они переобулись, и пенальти у них левый. Очень интересно
+5
-9
-4
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Ответ Roman
Даже фанат Арсенала признал левую пенку для доминаторов
Это такой фанат...примерно как Кафельников, Спиридонов...
+9
0
+9
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Мукунку хороший
Судьи в Англии это нечто.. нечто отвратительное)
+2
0
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Ashot Kafka
как же достал этот клоун позорить Арсенал
+5
-2
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Но всё же уезжай в Эр-Рияд, пожалуйста
+1
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Muhammad Juraev
Зинченко после касания Холанда чуть не заплакал
+6
-3
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Minuvert
Ответ Roman
Даже фанат Арсенала признал левую пенку для доминаторов
"левая пенка" уже месяц у саудитов бегает
+7
-13
-6
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Игорь Васильев
Вот хейтер саный))
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Roman
Даже фанат Арсенала признал левую пенку для доминаторов
+34
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