Тэйлор после ВАР отменил пенальти в ворота «Арсенала» в матче с «Сити» – Холанд был в офсайде
Судья после ВАР отменил пенальти в ворота «Арсенала» в матче с «Ман Сити».
На 57-й минуте перенесенного матча 12-го тура АПЛ Энтони Тэйлор назначил одиннадцатиметровый за фол защитника Габриэла Магальяэса на форварде Эрлинге Холанде.
Однако через несколько минут пенальти был отменен после вмешательства ВАР. Холанд находился в офсайде в начальной фазе атаки.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры (1:1, второй тайм).
Фото: кадр из трансляции матча
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