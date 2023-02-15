Тэйлор после ВАР отменил пенальти в ворота «Арсенала» в матче с «Сити» – Холанд был в офсайде

Судья после ВАР отменил пенальти в ворота « » в матче с « ».

На 57-й минуте перенесенного матча 12-го тура АПЛ Энтони Тэйлор назначил одиннадцатиметровый за фол защитника на форварде .

Однако через несколько минут пенальти был отменен после вмешательства ВАР. Холанд находился в офсайде в начальной фазе атаки.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры (1:1, второй тайм).

Фото: кадр из трансляции матча

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