Тэйлор после ВАР отменил пенальти в ворота «Арсенала» в матче с «Сити» – Холанд был в офсайде

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал судьи Энтони Тэйлор видеоповторы Габриэл Магальяэс Эрлинг Холанд Футбол

Судья после ВАР отменил пенальти в ворота «Арсенала» в матче с «Ман Сити».

На 57-й минуте перенесенного матча 12-го тура АПЛ Энтони Тэйлор назначил одиннадцатиметровый за фол защитника Габриэла Магальяэса на форварде Эрлинге Холанде.

Однако через несколько минут пенальти был отменен после вмешательства ВАР. Холанд находился в офсайде в начальной фазе атаки.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры (1:1, второй тайм).

Фото: кадр из трансляции матча

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4 комментария

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celebrity
Ответ Кирилл Голивец
Тут не придерешься
Можно вспомнить дерби, и что Холанд как и Рэшфорд тоже не трогал мяч 😀
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Under
Ответ Мадина Уйгурова
Считаю, что офсайды надо смягчать и трактовать эти миллиметры рук и коленей в пользу нападения. Футбол итак превратился в прагматичную игру оборон с малой результативностью, хочется больше голов.
так в Англии толстые линии же
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мадина Уйгурова
Считаю, что офсайды надо смягчать и трактовать эти миллиметры рук и коленей в пользу нападения. Футбол итак превратился в прагматичную игру оборон с малой результативностью, хочется больше голов.
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Голивец
Тут не придерешься
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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