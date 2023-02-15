Возле стадиона «Спартака» могут разместить мобильный центр выдачи Fan ID
Около стадиона «Спартака» может появиться центр выдачи паспорта болельщика.
Возле «Открытие Банк Арены» может быть размещен мобильный центр выдачи Fan ID.
Об этом Metaratings.ru сообщили несколько источников. На данный момент, однако, решение об открытии точки не принято.
Решение об открытии мобильного центра должны принять Минцифры России и правительство Москвы. Этот вопрос находится в их ведении.
Сообщалось, что подобная точка будет открыта возле домашнего стадиона «Зенита», «Газпром Арены», в Санкт-Петербурге.
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