Возле стадиона «Спартака» могут разместить мобильный центр выдачи Fan ID

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Открытие Банк Арена стадионы Политика Fan ID Футбол

Около стадиона «Спартака» может появиться центр выдачи паспорта болельщика.

Возле «Открытие Банк Арены» может быть размещен мобильный центр выдачи Fan ID.

Об этом Metaratings.ru сообщили несколько источников. На данный момент, однако, решение об открытии точки не принято.

Решение об открытии мобильного центра должны принять Минцифры России и правительство Москвы. Этот вопрос находится в их ведении.

Сообщалось, что подобная точка будет открыта возле домашнего стадиона «Зенита», «Газпром Арены», в Санкт-Петербурге.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мак Май
Ребята, поверьте, я в свое вемя перелопатил тысячи сайтов проозов на спорт, платные, бесплатные ВСЕ!
По личному опыту могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, заходим в Яндекс вбиваем: Кинг бол ру и переходим по ервой же ссылке.
Беру там прогнозы с 2015 года, больше достойных сайтов по крайней мере в русcком интернете НЕТ! ОТВЕЧАЮ!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Ермаков
Для спонтанных посетителей очень удобно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Щёголев
Ответ Atsuktuvas
Тогда зачем Fan ID ?
Ну а ты как сам отвечаешь на этот вопрос? Лично я считаю эту обязаловку ненужной, избыточной и пугающей людей, но абсолютно безобидной.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Petrov
А возле стадиона Зенита то зачем. Мы же знаем ,что ручные песики Миллера уже все его оформили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xm.md
Ответ Олег Щёголев
Твои паспортные данные есть в МФЦ, в твоем банке, в школе, где учатся твои дети, в ГАИ, в вотсаппе (ведь ты же пересылал не раз фото паспорта), в управляющей компании, в отделе кадров... Проще сказать, где тебя не знают. Ну пусть и в вагончике возле стадиона будут))
Интересно что за псих свой паспорт в вацапе пересылает? (не важно кому)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Geo07
Был бы я ответственным за сие.. Простите, а за согласие грудастую женщину и импортного вискаря не пожелайте ль?..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Togliattinec
Ответ Олег Щёголев
Твои паспортные данные есть в МФЦ, в твоем банке, в школе, где учатся твои дети, в ГАИ, в вотсаппе (ведь ты же пересылал не раз фото паспорта), в управляющей компании, в отделе кадров... Проще сказать, где тебя не знают. Ну пусть и в вагончике возле стадиона будут))
очередной тролль без царя в голове.

Против FAN ID выступают не из за данных, а против правового беспредела, когда без суда могут отобрать право посещать стадионы. Садитесь, два. Смену вы отрабатываете плохо
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Atsuktuvas
Для повышения выдачи Fan ID лучше всего размещать пункты в военкоматах.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
Да...если власть навязывает эту штуку для людей, то понимаешь, что это нам совсем не надо ...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гекдениз Кардениз
Ответ здоровяк
Мобильный или мобилизационный?
два в одном)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitya KB
останется наш Спартак без поддержки на стадио увы
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Atsuktuvas
Ответ Олег Щёголев
Твои паспортные данные есть в МФЦ, в твоем банке, в школе, где учатся твои дети, в ГАИ, в вотсаппе (ведь ты же пересылал не раз фото паспорта), в управляющей компании, в отделе кадров... Проще сказать, где тебя не знают. Ну пусть и в вагончике возле стадиона будут))
Тогда зачем Fan ID ?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Щёголев
Ответ здоровяк
Мобильный или мобилизационный?
Твои паспортные данные есть в МФЦ, в твоем банке, в школе, где учатся твои дети, в ГАИ, в вотсаппе (ведь ты же пересылал не раз фото паспорта), в управляющей компании, в отделе кадров... Проще сказать, где тебя не знают. Ну пусть и в вагончике возле стадиона будут))
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
wshnmn
А повестку выдадут?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ТрактоПоктер
А внутри будут снимать порно ....
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nuraly Amirov
Ну##я? А главное зачем?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
korobokchekhova
Если только Зарема в будке сидеть будет. Окошко выдачи на уровне пояса))
И тут все как попёрли получать!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nmnackjbxkasbk
Ответ evil
Два укола спутника и "лотерейный билет" на белую ладу гранту
а билет на шоу Навки?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
здоровяк
Мобильный или мобилизационный?
+20
-6
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nmnackjbxkasbk
Ответ Inside 88 LW
Мне кажется только выплата условной суммы - лишь не намного увеличит спрос на данную кабалу. Жаль что верхушка не признает ошибку и дальше продолжает пропихивать...
в их системе ценностей -- это вполне правильное решение. Просто ценности у них странные.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BigPapa
И повестку сразу будут давать)
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Russ Ivan
Главу Минцифры Максута Шадаева со всеми его электронными документами ## ###!!!
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Молявин
Дети напьються и разнесут по кирпичику.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
=KoT=
Смотрите, чтобы фанаты его обратно не убрали!!!
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Петропавловск
И сразу центр по набору в добробат "Спартак"
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий