Возле стадиона «Спартака» могут разместить мобильный центр выдачи Fan ID

Около стадиона « » может появиться центр выдачи паспорта болельщика.

Возле « » может быть размещен мобильный центр выдачи Fan ID.

Об этом Metaratings.ru сообщили несколько источников. На данный момент, однако, решение об открытии точки не принято.

Решение об открытии мобильного центра должны принять Минцифры России и правительство Москвы. Этот вопрос находится в их ведении.

Сообщалось, что подобная точка будет открыта возле домашнего стадиона «Зенита», «Газпром Арены», в Санкт-Петербурге.

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