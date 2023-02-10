Стадион «Спартака» прошел аттестацию на соответствие требованиям закона о Fan ID

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Стадион «Спартака» соответствует требованиям Fan ID.

По данным Sport24.ru, стадион московского клуба успешно прошел аттестацию для соответствования требованиям закона о Fan ID и тестовые мероприятия.

Кроме того, со «Спартака» сняты ограничения по вместимости стадиона. Со второй части сезона матчи красно-белых смогут посещать до 40 тысяч человек.

Первый официальный матч в 2023 году на своем поле «Спартак» проведет 27 февраля против «Локомотива» в рамках Фонбет Кубка России. В Мир РПЛ 4 марта будет домашний матч с «Уралом».

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21 комментарий

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sievra
Да что там проверять? Завариваешь 90% входов, потому что все равно не пригодятся, и стадион к приему матчей с fan id готов
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MikhaL
Как бы со стадионов в армию не начали забирать.
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Valentin Kompaneytsev
Окей.
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СынМилосердова
Ну ещё бы наш стадион не прошёл аттестацию, тогда кому вообще её проходить))
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ПивоВАР
Ответ укротитель троллей
я так понимаю на Кубок фан айди сейчас не нужен ?
Пока нет, но зная этих деятелей, могут прямо перед финалом ввести.
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укротитель троллей
я так понимаю на Кубок фан айди сейчас не нужен ?
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nb8dwryv56
«Тестовые мероприятия» - при махаче ультрас с космонавтами, вырванными сидениями - в тестовом режиме опознать удалось всех!!! 🤣🤣🤣
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Алвес нэвиновен
Ответ Mike_Podolyan
Всем известно, куда отправлен fan id🤚🏻
Власть, при помощи этой незамысловатой уловки и при содействии болельщиков ЦСКА, разогнала фанатов по домам.
Уверен, организаторы "бойкота" уже получают премии и крутят дырки под очередные звездочки.
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Алвес нэвиновен
Ответ Дмитрий9779
Звучит как насмешка.Какие 40 тыс с этим на стадионах?
а кому нужно 40 тыс ?
Сейчас, в наши неспокойные времена, большие сборища подозрительны. Да еще что то кричат хором.
Власти радостно потирают руки - кажется фанатов разогнали по домам.
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инок
Ноги моей не будет на стадионе где требуется Fak ID, пусть депутаты и заполняют стадион.
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Питекантроп
Спартаковцы уже в очередь выстраиваются за разрешением, говорят
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poolshh
А кули толку?
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Mike_Podolyan
Всем известно, куда отправлен fan id🤚🏻
+5
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RembaXXX
Со второй части сезона матчи красно-белых смогут посещать до 40 тысяч человек.
Ахах, дай бог чтоб тыщи 4 терпил, оформивших фан айди набралось.
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Mawnan_Smith
"Кроме того, со «Спартака» сняты ограничения по вместимости стадиона. "
Фуф ну слава Богу....))
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Гамарджоба Генацвале
1 человек тоже вписывается в фразу "до 40тысяч".
+9
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+8
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Slavnov
там 10т среднее,что с фануйди,что без,так что,что сняли,что нет,разницы нет особой
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d.xoxlov
Болельщики, для вас тут в футбол играют, только мы вам его не покажем, у вас докУментов нет.
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-1
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Spartakus1984
сняты ограничения по вместимости стадиона(с) Еще издеваются придумывальщики фан айди.
+7
-2
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Пользователь Имени
Очень переживали
+11
-2
+9
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Дмитрий9779
Звучит как насмешка.Какие 40 тыс с этим на стадионах?
+29
-8
+21
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