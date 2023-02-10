Стадион «Спартака» прошел аттестацию на соответствие требованиям закона о Fan ID
Стадион «Спартака» соответствует требованиям Fan ID.
По данным Sport24.ru, стадион московского клуба успешно прошел аттестацию для соответствования требованиям закона о Fan ID и тестовые мероприятия.
Кроме того, со «Спартака» сняты ограничения по вместимости стадиона. Со второй части сезона матчи красно-белых смогут посещать до 40 тысяч человек.
Первый официальный матч в 2023 году на своем поле «Спартак» проведет 27 февраля против «Локомотива» в рамках Фонбет Кубка России. В Мир РПЛ 4 марта будет домашний матч с «Уралом».
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Фуф ну слава Богу....))