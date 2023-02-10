Стадион «Спартака» прошел аттестацию на соответствие требованиям закона о Fan ID

Стадион « » соответствует требованиям Fan ID.

По данным Sport24.ru, стадион московского клуба успешно прошел аттестацию для соответствования требованиям закона о Fan ID и тестовые мероприятия.

Кроме того, со «Спартака» сняты ограничения по вместимости стадиона. Со второй части сезона матчи красно-белых смогут посещать до 40 тысяч человек.

Первый официальный матч в 2023 году на своем поле «Спартак» проведет 27 февраля против «Локомотива» в рамках Фонбет Кубка России. В Мир 4 марта будет домашний матч с «Уралом».

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