Скоро Fan ID можно будет оформить без похода в МФЦ. Минцифры выпустило приложение, с которым можно пройти на стадион по QR-коду без доступа в интернет

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Минцифры рассказало о создании приложения для использования Fan ID.

Новое приложение «Карта болельщика» поможет сохранить билет и пройти по нему на стадион даже без доступа в интернет – достаточно будет показать QR-код из приложения на входе, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Сейчас в приложении можно оформить Fan ID на себя и на детей, предъявить билет, абонемент или аккредитацию при проходе на матч даже без доступа в интернет, передать билет другому человеку, узнать расписание матчей, стадион, посмотреть место на карте, добавить спортивное событие в календарь,перейти на сайт клуба для покупки билета, узнать о бонусных программах клубов.

Скоро Fan ID можно будет оформить прямо в приложении и без посещения МФЦ, заявило Минцифры.

Бета-версия приложения «Карта болельщика» доступна в RuStore, Google Play, AppStore и AppGallery.

С июля система Fan ID работала на матчах Мир РПЛ на стадионах в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Сочи.

Во второй половине сезона к ним должны присоединиться арены всех остальных команд, участвующих в Премьер-лиге.

Как Fan ID прибил посещаемость? Ответы в 6 картинках

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44 комментария

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samarskij-kuzmich
И на это ещё тратятся деньги из наших карманов, карманов налогоплательщиков. Нам FanID не нужен. Кто его лоббирует? Кто в нём заинтересован? Вот пусть из своих зарплат и оплачивают
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инок
Fan ID навсегда должны исчезнуть со всех наших стадионов. Только так, а не иначе...
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Сергей Архаров
Да за ради бога, предлагайте хоть какие плюшки, сначала выгнали из дома, а теперь лепите этаких добрячков, мол для людей стараемся. Только ваша видимость старания нужна кому?
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Кино Музыка
Похоже на компромисс... что-то в этом есть.
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Udokan
"хорошая" новость - для тех кто мечтает добить наш футбол.
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FLOSS Cloud
Ответ А не спеть ли мне песню...
А остальные приложения в твоем телефоне этого не контролируют? Навигатор, банк-онлайн и т.д. Тем более тут сказано, что будет работать и без интернета, то есть "слежки" не будет.
Тебе чтобы в нём зарегистрироваться придётся оставить свою биометрическую фотографию в их базе. По ней тебя смогут отслеживать везде по камерам. Весь фан ID придуман только ради этого.
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Юрий Поляков
Ответ ЛяЛя Тополя
Походу все .... ждать бесполезно, если правда, что уже оформлено 350 тыс фан айди. Да и властям очень выгодно что бы фанаты посидели пару годков по домам. Сплоченные большие группы, коими являются фанаты, на данном этапе представляют опасность. А вот, 3-5-8 тыс Кузмичей на матче всех вполне устраивает
Бюджетники ходить на футбол не будут 🤣 им это не интересно. А без нашей поддержки на стадионе будет и не интересно. Атмосферы не будет.
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.ru
возможно скоро и про плавающий Fan ID можно будет услышать...
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Дядя Артем
Ответ Ислам Гасанов
Хорошая попытка,но нет. Все равно не буду делать
Не делай
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ЛяЛя Тополя
Ответ Юрий Поляков
Ждём полной отмены🤣
Походу все .... ждать бесполезно, если правда, что уже оформлено 350 тыс фан айди.
Да и властям очень выгодно что бы фанаты посидели пару годков по домам. Сплоченные большие группы, коими являются фанаты, на данном этапе представляют опасность.
А вот, 3-5-8 тыс Кузмичей на матче всех вполне устраивает
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Kirkoroff
Ответ Ivas715
Как они понять то не могут, что народ не хочет эту корочку оформлять не из-за того, что "удобно/неудобно"?). Да хоть лично домой мне привезите между булок какой-нить порнозвезды, я все равно оформлять не буду!) P.S. Ну и прикольно конечно, как СМИ сейчас вокруг Эспаньолы и 106 ошиваются, мол патриоты). Еще недавно они показывали, какие фанаты фулиганы, показывая видосы нулевых годов). Не говоря уже о том, что только за футболку "Я - русский" можно было уже уехать на всякие интересные чайные беседы)
Рассчет видимо на кузьму, которым вопрос удобства действительно важен.
А со вторым абзацем, да, забавно получается)
Если скинхеды массово добровольцами пойдут, вероятно и их реабилитируют.
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Denchik 1980 23
Ответ Ислам Гасанов
Хорошая попытка,но нет. Все равно не буду делать
В итоге сделаешь...только позже,если конечно любишь футбол по вспомнишь потом этот комментарий.Не зарекайся ни от чего
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Англосакс и прочие американцы
Что ж ты фраер сдал назад?
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Петроград
Ответ Egobrain
А в чем?
В том, что оно никому не нужно
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Zlodimir
Ответ Юрий Поляков
Ждём полной отмены🤣
Так, что получается? Бабос на разработке заработали, бабос на внедрении (в том числе реклама) заработали, на установке новых пропускных систем заработали, теперь вот на разработке приложения? На чём ещё осталось? Вот когда все варианты закончатся, тогда будут внедрят отмену!
+6
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+6
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Zlodimir
Ответ Адепт Суперлиги
А может просто фан id будет автоматически выдаваться на матч при покупке билета? Тогда и спекулянтов можно будет приструнить - 1 билет в 1 руки, причем личный, именной.
Дорогой друг, никаких спекулянтов уже на футболе нет без всяких именных билетов! Потому что фануйди уже «убрал» активные сектора фанатов + уберёт минимум 50% тех, кто ходил на другие сектора стадиона, ну и 90% тех, кто просто посещал футбол 1-2 раза в год «по праздникам»!
И да, на тот же замечательный ЧМ2018 с фанайди и именными билетами спекулянтов было пруд пруди, потому что по факту выяснилось, что никакой привязки фануйди к билету не оказалось! Главное было - это собственно наличие именного фанайди и любого билета к нему!
+16
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+13
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selso99
Пробуйте ещё.
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А не спеть ли мне песню...
Ответ Миллер 61
Держимся, ребята
диван тебе в помощь
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А не спеть ли мне песню...
Ответ kenny_182
Интересно, многим ли придёт в голову установить приложение, целью которого буквально является исключительно слежка за тем, куда ты ездишь и на какие матчи ходишь? Ни о какой "безопасности" речи не идёт.
А остальные приложения в твоем телефоне этого не контролируют? Навигатор, банк-онлайн и т.д. Тем более тут сказано, что будет работать и без интернета, то есть "слежки" не будет.
+4
-3
+1
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Сергей Пукемов
Ответ Nuri Shaw
то есть весь остальной мир колхозники?
А что не похоже.
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-2
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А не спеть ли мне песню...
Ответ Ислам Гасанов
Хорошая попытка,но нет. Все равно не буду делать
Так и скажи, что нет денег на билеты)
+1
-4
-3
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Сергей Пукемов
Ответ Мукунку хороший
Но мы походу в совхозе)
И в совхоз тоже добровольно.
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Frank Mir
В свой дом по паспорту не ходят.
+15
-1
+14
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Nuri Shaw
Ответ Сергей Пукемов
Колхоз дело добровольное.
то есть весь остальной мир колхозники?
+2
-2
0
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Александра Александрова
Да это указ центрального банка , если кто не понял , буржуи хотят подсчитать сколько нас , чтобы контролировать популяцию !вы думаете наши в кавычках, горе чиновники додумались бы до этого !
0
-4
-4
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