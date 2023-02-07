Скоро Fan ID можно будет оформить без похода в МФЦ. Минцифры выпустило приложение, с которым можно пройти на стадион по QR-коду без доступа в интернет
Минцифры рассказало о создании приложения для использования Fan ID.
Новое приложение «Карта болельщика» поможет сохранить билет и пройти по нему на стадион даже без доступа в интернет – достаточно будет показать QR-код из приложения на входе, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Сейчас в приложении можно оформить Fan ID на себя и на детей, предъявить билет, абонемент или аккредитацию при проходе на матч даже без доступа в интернет, передать билет другому человеку, узнать расписание матчей, стадион, посмотреть место на карте, добавить спортивное событие в календарь,перейти на сайт клуба для покупки билета, узнать о бонусных программах клубов.
Скоро Fan ID можно будет оформить прямо в приложении и без посещения МФЦ, заявило Минцифры.
Бета-версия приложения «Карта болельщика» доступна в RuStore, Google Play, AppStore и AppGallery.
С июля система Fan ID работала на матчах Мир РПЛ на стадионах в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Сочи.
Во второй половине сезона к ним должны присоединиться арены всех остальных команд, участвующих в Премьер-лиге.
Да и властям очень выгодно что бы фанаты посидели пару годков по домам. Сплоченные большие группы, коими являются фанаты, на данном этапе представляют опасность.
А вот, 3-5-8 тыс Кузмичей на матче всех вполне устраивает
А со вторым абзацем, да, забавно получается)
Если скинхеды массово добровольцами пойдут, вероятно и их реабилитируют.
И да, на тот же замечательный ЧМ2018 с фанайди и именными билетами спекулянтов было пруд пруди, потому что по факту выяснилось, что никакой привязки фануйди к билету не оказалось! Главное было - это собственно наличие именного фанайди и любого билета к нему!