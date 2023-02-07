Скоро Fan ID можно будет оформить без похода в МФЦ. Минцифры выпустило приложение, с которым можно пройти на стадион по QR-коду без доступа в интернет

Минцифры рассказало о создании приложения для использования Fan ID.

Новое приложение «Карта болельщика» поможет сохранить билет и пройти по нему на стадион даже без доступа в интернет – достаточно будет показать QR-код из приложения на входе, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Сейчас в приложении можно оформить Fan ID на себя и на детей, предъявить билет, абонемент или аккредитацию при проходе на матч даже без доступа в интернет, передать билет другому человеку, узнать расписание матчей, стадион, посмотреть место на карте, добавить спортивное событие в календарь,перейти на сайт клуба для покупки билета, узнать о бонусных программах клубов.

Скоро Fan ID можно будет оформить прямо в приложении и без посещения МФЦ, заявило Минцифры.

Бета-версия приложения «Карта болельщика» доступна в RuStore, Google Play, AppStore и AppGallery.

С июля система Fan ID работала на матчах Мир на стадионах в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, , Самаре и .

Во второй половине сезона к ним должны присоединиться арены всех остальных команд, участвующих в Премьер-лиге.

Как Fan ID прибил посещаемость? Ответы в 6 картинках