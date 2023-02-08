Ловчев о Fan ID: «Реакция на то, что на стадионах стало опасно. Это не нравится тем, кто хочет нарушать. Если вы безобразничаете, мы будем чистить стадионы»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Евгений Ловчев стадионы Fan ID Футбол

Евгений Ловчев высказался о введении системы Fan ID для посещения матчей Мир РПЛ.

С июля система Fan ID работала на матчах Мир РПЛ на стадионах в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Сочи.

Во второй половине сезона к ним должны присоединиться арены всех остальных команд, участвующих в Премьер-лиге.

«Fan ID – не хорошо и не плохо. Это же реакция на то, что на стадионах стало опасно. Много историй за последние годы произошло в нашем футболе, где болельщики приносили опасность как для футболистов, так и для других болельщиков. Это ответ на действия болельщиков, а не наоборот.

Нет ни у кого желания прижать болельщиков просто так. Если вы безобразничаете, то мы будем чистить наши стадионы от такого поведения. Все вопросы к себе, болельщики. Если бы они нормально себя вели, то ничего такого бы не было.

В мои времена на одной трибуне сидели болельщики ЦСКА и «Спартака», пили пивко, ели сосиски и болели за своих. Никаких драк, споров или чего-то такого. А потом началось…. Когда к метро Щелковская с кастетами начали приезжать болельщики и дубасили друг друга.

Мы хотим, чтобы на стадионах была чистота, чтобы все наслаждались игрой, а не драками. Fan ID не понравился тем, кто хочет нарушать. На чемпионате мира же все делали и ничего – всех устраивало», – сказал бывший футболист «Спартака».

Вчера стало известно, что Fan ID оформили 375 тысяч человек.

Как Fan ID прибил посещаемость? Ответы в 6 картинках

Материалы по теме

86 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Моутиньо оформляет 40
Ответ Александр Быкович
Ещё налог на вдыхаемый воздух можно ввести,в принципе рабочая схема))))
А вдруг тогда меньше дышать начнут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Моутиньо оформляет 40
Ответ Thunderstorm
Это реакция одного незаконного пересидента, что футбольные фанаты слишком вольные
Не фанаты слишком вольные, а кремляне слишком поехавшие
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Тарлыков
Продался так и скажи. Сейчас при таком количестве камер и полиции давно никто не хулиганит даже, так даже и не вспомнишь крупные погромы не считая фаер-шоу. На стадионах сейчас безопаснее чем в метро
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ходор
Сэмюэл Л. Джексон в Чистильщике(2007) был хорош,теперь будем на Ловчева посмотреть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Квантовый
Я не понял, Женя в думу просится?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег М
Ну а реально, чего все возмущаются из-за этого фан айди??? Если ты не собираешься на стадионе в крысу кидать в кого-то бутылки палки, бить из подтишка, то спокойно оформи и всё??
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Все будет хорошо
Всё, этот старый окончательно потерял уважение.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Жердин
Боже, что он несёт? Его послушать, так у нас вообще всё делается ну исключительно для людей. И пенсионный возраст повысили, и цены в магазинах растут только по просьбам народа. А уж как старается ГосДума, так вообще памятник надо поставить! А народ всё недоволен.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Хаэим Джедай
Ответ Саид Тартуров
А фан айди как поможет избежать выключенных камер?
Властям плевать на Фан айди.
Основная задача убрать большие сплоченные коллективы , коими являются фанаты, с улиц городов ( и стадионов)

И поэтому власти башляют заводилам фанатов (как это сделали с ЦСКА) и бойкот будет продолжен. А на стадионах будет по 3-5 тыс безобидных Кузмичей.
Что и требуется властям.
Теперь понял ?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pavelaznaurov
Как он может нести подобную чушь!!!! Мне даже как то неудобно за него стало—-испанский стыд(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Быкович
Ответ Пирс Морган
Скоро дочистите так, что болельщиков там не будет
В принципе полностью согласен.Был на открытие последние матчи, разобщенные люди пытались какие-то кричалки кричать,но болучалась невнятная фигня.От этого страдает и обычный болельщик,потому что нет атмосферы стадиона,от этого страдает и телевизионная картинка.От этого и будут падать рейтинги и посещаемость.К примеру пришёл кузьмич на 45 тысячный стадион,а там тишина и отдельные выкрики типа бей,м***к и т.д.Скучно будет даже кузьмичу и он в следующий раз не придёт!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Коля Питерский
Для начала очистите эфиры от себя, безобразники.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Полуэктов Пётр
Ответ schwein
Ответ. Никто не может у вас отобрать паспорт. Или без судебного решения запретить по вашему паспорту летать на самолетах, управлять автомобилем или делать еще что либо. А вот фануйди может. Вот в этом и отличие.
А зачем у меня отбирать что-либо?
Задача - не пустить меня на стадион, а не отбирать у меня какие-то документы. Чтобы я не попал на стадион, не продавайте мне билет или не пускайте на стадион и всё.
Я пришел на стадион, предъявил паспорт на входе. Сотрудник просканировал паспорт, ему система выдала, что на мне бан на год, или пожизненный. Всё. Какая разница что в базе проверять, паспорт или fan id?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kirkoroff
Ответ proiski_vragov
Много историй за последние годы произошло в нашем футболе, где болельщики приносили опасность как для футболистов, так и для других болельщиков _________________________________________________________ интересно каких таких историй видимо я последние годы пробыл в коме
Во во. У меня такая же реакция
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктор Поникаров
очередной дебилизм... на стадионе "120"камер,- отслеживай все что угодно и кого угодно... плюс "куча"стюардов... чего еще не хватает "господам законотворцам"..? просто НУЖНО РАБОТАТЬ,- а не в носу ковырять сидя на попе ровно...очередной деятель(или деятели) придумали(не подумавши) очередную ХРЕНЬ, на верное чтобы "оставить СЛЕД в ИСТОРИИ"... сколько таких "историков" типа Фурсенко и ему подобных... вот уж наследили так наследили,- никакая "химчистка" не возьмет... ВСЕМ УДАЧИ...!!!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
Когда на стадионах стало небезопасно?там же 200 камер установлено,менты не подалеку,стюарды на стадионе,билеты и абонемент по паспорту продаются.С алкоголем не пройти.Этого недостаточно?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Быкович
Ответ Hong Kil
Т.е. что бы на улицах и во дворах стало чисто, достаточно фанайди на выход из дома ввести?
Ещё налог на вдыхаемый воздух можно ввести,в принципе рабочая схема))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NaGLiY
"Много историй за последние годы произошло в нашем футболе" - что-то я не помню никаких серьезных историй на трибунах за последние 5-7 лет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саид Тартуров
Ответ Хаэим Джедай
Проплатили - и болелы ЦСКА бесновались под выключенные камеры. Теперь аргументация типа твоей не проходит. Да и тема уже закрыта, 3-5 тыс Кузмичей на матчах будет, а сплоченные фанатские коллективы власти старательно изгоняют со стадионов.
А фан айди как поможет избежать выключенных камер?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
-Ancient-
Поддержу многих,последние остатки уважения к этому ветерану ушли.Надеюсь его дурость или продажность,а может всё вместе взятое вернутся ему втройне.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Хаэим Джедай
Ответ Thunderstorm
Это реакция одного незаконного пересидента, что футбольные фанаты слишком вольные
ты прав на 1000 % и поэтому дано задание - изгнать фанатов со стадионов.
Пока у них все получается
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Хаэим Джедай
Ответ Ебздрогыч
Любого нарушителя камера на любом стадионе выхватывает на раз два, никаких массовых драк и даже серьезных фаер-шоу давно не было - а нам все про безопасность втирают. Ну реально за идиотов держат!
Проплатили - и болелы ЦСКА бесновались под выключенные камеры.
Теперь аргументация типа твоей не проходит.
Да и тема уже закрыта, 3-5 тыс Кузмичей на матчах будет, а сплоченные фанатские коллективы власти старательно изгоняют со стадионов.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Хаэим Джедай
Ответ mr kovalsky
Зато теперь нет нарушений с 10 человек на стадионе, шах и мат, аметисты
Власти подстраховались. Тут пару лет будет мутно и организованные, сплоченные сообщества на улицах (и стадионах) никому не нужны.

3-5 тыс Кузмичей на матче вполне устраивают власть, а фанаты пусть сидят у телевизоров.
Безобразия болел ЦСКА и случайное выключение камер в это время - проплаченная властями провокация.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
a2wai
Ловчев старый маразматик и в очередной раз это доказал.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Квантовый
Ловчев стал Орловым
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий