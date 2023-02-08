Ловчев о Fan ID: «Реакция на то, что на стадионах стало опасно. Это не нравится тем, кто хочет нарушать. Если вы безобразничаете, мы будем чистить стадионы»
Евгений Ловчев высказался о введении системы Fan ID для посещения матчей Мир РПЛ.
С июля система Fan ID работала на матчах Мир РПЛ на стадионах в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Сочи.
Во второй половине сезона к ним должны присоединиться арены всех остальных команд, участвующих в Премьер-лиге.
«Fan ID – не хорошо и не плохо. Это же реакция на то, что на стадионах стало опасно. Много историй за последние годы произошло в нашем футболе, где болельщики приносили опасность как для футболистов, так и для других болельщиков. Это ответ на действия болельщиков, а не наоборот.
Нет ни у кого желания прижать болельщиков просто так. Если вы безобразничаете, то мы будем чистить наши стадионы от такого поведения. Все вопросы к себе, болельщики. Если бы они нормально себя вели, то ничего такого бы не было.
В мои времена на одной трибуне сидели болельщики ЦСКА и «Спартака», пили пивко, ели сосиски и болели за своих. Никаких драк, споров или чего-то такого. А потом началось…. Когда к метро Щелковская с кастетами начали приезжать болельщики и дубасили друг друга.
Мы хотим, чтобы на стадионах была чистота, чтобы все наслаждались игрой, а не драками. Fan ID не понравился тем, кто хочет нарушать. На чемпионате мира же все делали и ничего – всех устраивало», – сказал бывший футболист «Спартака».
Вчера стало известно, что Fan ID оформили 375 тысяч человек.
Основная задача убрать большие сплоченные коллективы , коими являются фанаты, с улиц городов ( и стадионов)
И поэтому власти башляют заводилам фанатов (как это сделали с ЦСКА) и бойкот будет продолжен. А на стадионах будет по 3-5 тыс безобидных Кузмичей.
Что и требуется властям.
Теперь понял ?))
Задача - не пустить меня на стадион, а не отбирать у меня какие-то документы. Чтобы я не попал на стадион, не продавайте мне билет или не пускайте на стадион и всё.
Я пришел на стадион, предъявил паспорт на входе. Сотрудник просканировал паспорт, ему система выдала, что на мне бан на год, или пожизненный. Всё. Какая разница что в базе проверять, паспорт или fan id?
Пока у них все получается
Теперь аргументация типа твоей не проходит.
Да и тема уже закрыта, 3-5 тыс Кузмичей на матчах будет, а сплоченные фанатские коллективы власти старательно изгоняют со стадионов.
3-5 тыс Кузмичей на матче вполне устраивают власть, а фанаты пусть сидят у телевизоров.
Безобразия болел ЦСКА и случайное выключение камер в это время - проплаченная властями провокация.