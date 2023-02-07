Матыцин о Fan ID: «Не обсуждал с клубами РПЛ тему падения доходов. Тенденция другая, это не отразится на доходности»

Олег Матыцин дал комментарий о доходах клубов после введения Fan ID.

Об этом министр спорта РФ высказался на открытии Музея спорта в Санкт-Петербурге.

– Надо отдельный стенд, думаю, в музее сделать, посвященный Fan ID. Я не обсуждал с руководителями клубов тему падения доходов из-за паспорта болельщика.

Думаю, тенденция другая. Уверен, мы преодолеем все сложности, связанные с введением Fan ID, и это никак не отразится на доходности клубов.

– Сколько уже выдано паспортов по стране?

– По моей информации, свыше 250 тысяч, – сказал Матыцин.

Ранее пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщила, что Fan ID получили 375 тысяч человек.