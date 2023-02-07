Матыцин о Fan ID: «Не обсуждал с клубами РПЛ тему падения доходов. Тенденция другая, это не отразится на доходности»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Олег Матыцин Fan ID Футбол

Олег Матыцин дал комментарий о доходах клубов РПЛ после введения Fan ID.

Об этом министр спорта РФ высказался на открытии Музея спорта в Санкт-Петербурге.

– Надо отдельный стенд, думаю, в музее сделать, посвященный Fan ID. Я не обсуждал с руководителями клубов тему падения доходов из-за паспорта болельщика.

Думаю, тенденция другая. Уверен, мы преодолеем все сложности, связанные с введением Fan ID, и это никак не отразится на доходности клубов.

– Сколько уже выдано паспортов по стране?

– По моей информации, свыше 250 тысяч, – сказал Матыцин.

Ранее пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщила, что Fan ID получили 375 тысяч человек.

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18 комментариев

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Hong Kil
Вероятно, у тех кто получил фанайди будут списывать с карты стоимость билета вне зависимости посещал он стадион или нет.
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вовочка6762
Очередной дебил .
Я Пастернака не читал, но осуждаю ...
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Адепт Суперлиги
Всё правильно: основные доходы идут не от болельщиков, а от спонсоров и покровителей во власти. На них фануйди никак не влияет.
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.ru
Надо отдельный стенд, думаю, в музее сделать, посвященный Fan ID...
а мы ещё над Фроммайхартом стебались...
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СИ
« думаю тенденция другая» ( о доходах в РПЛ)
Согласен. Я уже писал своё мнение - доходы в РПЛ будут падать потому что раньше спонсоры давали деньги под Мутко Прядкина Хачатурянца а вот под Алаева Митрофанова я думаю спонсоры деньги давать не рискнут.
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Sinister Kid
Так Матыцина и не должны, волновать доходы клубов. Ему только медали для очетности нужны, а как их будут добиваться, не его заботы.
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Денис Давыдов
Типичный российский чиновник, что с него взять
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Антофф
Надо немного потерпеть
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igls54
В итоге все завершится отрицательным ростом доходов
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Ковид 07.10.52
Я не обсуждал с руководителями клубов тему падения доходов из-за паспорта болельщика.
Думаю, тенденция другая.
Не читал, но осуждаю или поддерживаю...Вот это министр...ему даже неизвестно, что посещаемость рухнула...ой забыл их доходы не зависят от результата деятельности....
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Tiestorzn17
Как можно обсуждать «падение доходов» в абсолютно убыточном и дотационном виде спорта?!
+1
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Mechel**
Мы не обсуждали, но тенденция другая. Кретин же.
+5
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remontada
Я не знаю, я не обсуждал, я думаю, я уверен, по моей информации... Такой нежный и невинный)
Министр, которому нельзя не верить.
+8
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Ответ В Питере Пять
Газпром, Лукойл, РЖД и др. просто цены на товары/услуги поднимут. Вот вам и «тенденция другая».
Матыцин этого не заметит, поэтому уверен, что "они" преодолеют все сложности.
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Да ясен болт вы ничего ни с кем не обсуждали. И не собираетесь.
Да и сами в тенденциях не бум-бум. Сказали вам: надо, а вам что? Даже думать не надо.
+1
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Peter Parker
Скоро весь спорт в этот музей и переедет…
+4
-2
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Утя Ваткин
То что мертво умереть не может.
+2
-2
0
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В Питере Пять
Газпром, Лукойл, РЖД и др. просто цены на товары/услуги поднимут. Вот вам и «тенденция другая».
+13
-1
+12
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