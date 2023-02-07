Матыцин о Fan ID: «Не обсуждал с клубами РПЛ тему падения доходов. Тенденция другая, это не отразится на доходности»
Олег Матыцин дал комментарий о доходах клубов РПЛ после введения Fan ID.
Об этом министр спорта РФ высказался на открытии Музея спорта в Санкт-Петербурге.
– Надо отдельный стенд, думаю, в музее сделать, посвященный Fan ID. Я не обсуждал с руководителями клубов тему падения доходов из-за паспорта болельщика.
Думаю, тенденция другая. Уверен, мы преодолеем все сложности, связанные с введением Fan ID, и это никак не отразится на доходности клубов.
– Сколько уже выдано паспортов по стране?
– По моей информации, свыше 250 тысяч, – сказал Матыцин.
Ранее пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщила, что Fan ID получили 375 тысяч человек.
Я Пастернака не читал, но осуждаю ...
а мы ещё над Фроммайхартом стебались...
Согласен. Я уже писал своё мнение - доходы в РПЛ будут падать потому что раньше спонсоры давали деньги под Мутко Прядкина Хачатурянца а вот под Алаева Митрофанова я думаю спонсоры деньги давать не рискнут.
Думаю, тенденция другая.
Не читал, но осуждаю или поддерживаю...Вот это министр...ему даже неизвестно, что посещаемость рухнула...ой забыл их доходы не зависят от результата деятельности....
Министр, которому нельзя не верить.
Да и сами в тенденциях не бум-бум. Сказали вам: надо, а вам что? Даже думать не надо.