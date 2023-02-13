Мостовой об Абаскале в «Спартаке»: «Не удивлен, что иностранец остался в России. Свои не находят ничего»

прокомментировал продление контракта со « ».

Испанский специалист продлил соглашение до лета 2025 года. Сообщается, что зарплата Абаскаля по новому контракту составит около 1,5 млн евро.

«Не он первый, не он последний, когда команда идет на хорошем месте, и его продлевают. Так, в принципе, делается в любых командах. Не удивлен, что иностранец остался в России.

Единственное – зачем нужно было поджигать все интересом из Испании? С другой стороны, понятно, цену себе набивал. Зарплата полтора миллиона евро? А свои, которые отдали всю жизнь российскому футболу, не находят ничего», – сказал бывший игрок «Спартака».

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