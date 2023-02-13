Мостовой об Абаскале в «Спартаке»: «Не удивлен, что иностранец остался в России. Свои не находят ничего»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой прокомментировал продление контракта Гильермо Абаскаля со «Спартаком».

Испанский специалист продлил соглашение до лета 2025 года. Сообщается, что зарплата Абаскаля по новому контракту составит около 1,5 млн евро.

«Не он первый, не он последний, когда команда идет на хорошем месте, и его продлевают. Так, в принципе, делается в любых командах. Не удивлен, что иностранец остался в России.

Единственное – зачем нужно было поджигать все интересом из Испании? С другой стороны, понятно, цену себе набивал. Зарплата полтора миллиона евро? А свои, которые отдали всю жизнь российскому футболу, не находят ничего», – сказал бывший игрок «Спартака».

Мостовой готов принять деньги от болельщиков на обучение на лицензию тренера

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22 комментария

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Виталий Желтоусов
Сашка,в отличии от остальных, ты даже не пытаешься что то сделать. Живёшь в каких-то своих фантазиях.
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Pivas@posal.na.boloto
Завидовать плохо
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Alex Pron
Спортс повторяется.
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Алексей Магоев
Грустно за Царя, классный игрок был... А интересно, как он сейчас на хлебушек зарабатывает, икспердом на МАТЧ ТВ вроде не часто замечен, где он еще кормится, может кто в курсе?
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Spaten
Ответ Красный чай
Не удивительно что такие как мостовой ничего не находят. Ну пусть сидит ждёт пока ему деньги на обучение соберут.
Потом на игроков скажет скидываться. Это пирамида МММост!
+1
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maks44
Ответ RokeSantaCruz
Он всегда такой нытик? Или спортс только нытье выкладывает
Всегда
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Pb-SE
Ответ krealpmoney
Если иностранцы едут в Россию и занимают места наших тренеров (у нас же в каждом клубе по тренеру-иностранцу, да?), то пусть наши тогда едут в Европу! Раз такие квалифицированные специалисты, то наверное найдут себе работу...
Слуцкий съездил, теперь канал на Ютубе ведёт.
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Dinamik1
Ну дайте наконец то Мостовому порулить.
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Александр Иванов
Скинемся царю на лицензию, всю жизнь как никак отдал нашему футболу.
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Дядя Гор
Скиньте ему денег на лицензию
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Михо
Молодцы что продлили. И тренер хороший и истерика Царя очень смешит))
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Дядя ТУРА
шутки шутками, но он надоел ныть
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Леван Мкртчян
Ответ Winterburn
Во-во! А иностранцы, которые потом уезжают из России, всё-равно получают хорошую работу и выигрывают трофеи. Вон есть примеры Спаллетти, Манчини, Якин, Эмри, Тедеско.... Наверное дело в том, что свои - ленивые бездари, которым поднять зад с дивана и тренерские курсы даже впадлу законечить.
Красиво законеченный комментарий
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маринованный огурчик
ещё бы он не остался, кто ещё этому нонейму такие деньги предложит
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krealpmoney
Если иностранцы едут в Россию и занимают места наших тренеров (у нас же в каждом клубе по тренеру-иностранцу, да?), то пусть наши тогда едут в Европу! Раз такие квалифицированные специалисты, то наверное найдут себе работу...
+3
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Фут.Боль
Не находят ничего, потому что не ищут и не пытаются, а только трендят.
+3
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RokeSantaCruz
Он всегда такой нытик? Или спортс только нытье выкладывает
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Адепт Суперлиги
Интересно, для Мостового Семак тоже иностранец?
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Cruel Snake
Какую всю жизнь? Сколько в Испании играл? Сколько раз заявлял, что ##### не нужна тренерская работа и лицензия
А тут как резко оживился. Если платят, значит заслужил
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Владимир Молявин
Царь, получи лицензию и тренеруй.
+1
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Winterburn
Во-во! А иностранцы, которые потом уезжают из России, всё-равно получают хорошую работу и выигрывают трофеи. Вон есть примеры Спаллетти, Манчини, Якин, Эмри, Тедеско.... Наверное дело в том, что свои - ленивые бездари, которым поднять зад с дивана и тренерские курсы даже впадлу законечить.
+27
-3
+24
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Красный чай
Не удивительно что такие как мостовой ничего не находят. Ну пусть сидит ждёт пока ему деньги на обучение соберут.
+6
-2
+4
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