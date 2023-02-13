Абаскаль и «Спартак» продлили контракт до 2025 года

Теги Спартак премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль продлил контракт со «Спартаком». 

Московский клуб объявил о заключении с 33-летним тренером соглашения до лета 2025 года. 

Испанский специалист возглавил команду летом 2022 года. В 24 официальных матчах под его руководством красно-белые одержали 15 побед, трижды сыграли вничью и потерпели 6 поражений.

После 17 туров Мир РПЛ «Спартак» занимает второе место в таблице и отстает на 6 очков от «Зенита». Команда вышла в 1/4 финала Фонбет Кубка России.

Фото: spartak.com

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108 комментариев

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Любинко Друловича дрель
На его месте должен был быть Эдвард Мор
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murzzzzzilka
Ответ RWMen
Сертпентарий уже в прошлом, лучше за своим ипподромом следите!
Да лан, правда же. Счас половина ветеранов выскажется, сами знаете, как:)))
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v i
Респект. Вперёд Спартак!
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murzzzzzilka
Ответ xQcoW
Мог нормальную команду в Европе потренировать, но выбрал деньжат
Он и тренирует нормальную команду:)
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Spartakovec navsegda
Удивительная новость. Естественно, что не каждого иностранца можно дезинформировать ужастиками о России, особенно тех, кто пожил и поработал здесь, но примеры разные. Со спортивной точки зрения, учитывая пакости УЕФА, тоже перспектива туманна. Но хорошо, что такой выбор сделал, т.к. при Г.А. интересно смотреть на игру команды и перспективы для усиления игры тоже видны.
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Alex Alex
Тарасовский Скалони
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игорь носов
Супер новость. Вперёд Спартак 👋👋
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murzzzzzilka
Прекрасная новость!!!
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bedLaM
теперь главное что бы во втором сезоне все не пошло по известному месту...как это часто бывает в Спартаке...
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инок
Несомненно лучший трансфер этого сезона.
Успехов Спартаку и Абаскалю!
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Экспертный диван
Красавцы, лучший трансфер этого года.
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Генадий Филимонов
Правильное решение, имхо.
Ему только 33, не надо спешить и бегать по клубам в надежде сразу выиграть топ5 лигу или еврокубок.
Можно обкатать идеи, придумать новое и т.д. и т.п.
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Dizzod
как можно продлевать специалиста который за полгода ни одной ЛЧ не выиграл, ветераны не поймут.
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V_J_I_K
Ответ Николай Минкин
Отличная новость перед возобновлением сезона. На команду тоже это должно положительно повлиять, а то надоели уже все эти "инсайды из проверенных источников", что тренер уйдет в другой клуб. Очень вовремя, даже странно, Спартак ли это? Может и правда научились работать с кадрами.
Так Федун же ушел)
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Winterburn
Ответ typical passion
Тарасовского борща
Даже страшно себе представить такой мир, в котором Спартак - лучший клуб))
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Александр Павлов
На данный момент лучшая информация года. Надеюсь в мае будет и вторая. Чемпионская
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sal398
Ну все, значит летом уедет
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Power Lifting
Болел Спартака поздравляю!
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aleksejsencov7@gmail.com
Молодцы! Долгих и успешных лет Гильерме в Спартаке!
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RWMen
Ответ я Руни купил
Дружище! Я написал, что Абаскаль - грамотный мужик, и что я рад за Спартак. Но ты, почему-то заметил только слово серпентарий...((
Заметил еще Спартак с маленькой буквы, вот и зацепило!) А Абаскаль нормальный чел, никто не спорит!
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Алекс Кадет
удачного старта во второй части чемпионата и кубка
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Осоавиахим
Ответ Спартак Сила Народ
Удачи в лучшем клубе мира
Дополню. Удачи в лучшем клубе мира в лучшей лиге мира!
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korobokchekhova
Никто столько не держался и этот не продержится))
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Андрэ Кадет
побед и тутулов желаю
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Konstantin Zorin
Рыжему крайний респект за работу!
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