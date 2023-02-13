Абаскаль и «Спартак» продлили контракт до 2025 года

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Московский клуб объявил о заключении с 33-летним тренером соглашения до лета 2025 года.

Испанский специалист возглавил команду летом 2022 года. В 24 официальных матчах под его руководством красно-белые одержали 15 побед, трижды сыграли вничью и потерпели 6 поражений.

После 17 туров Мир РПЛ «Спартак» занимает второе место в таблице и отстает на 6 очков от «Зенита». Команда вышла в 1/4 финала Фонбет Кубка России.

Фото: spartak.com

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