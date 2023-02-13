Зарплата Абаскаля по новому контракту со «Спартаком» составит около 1,5 млн евро

Теги Спартак премьер-лига Россия деньги Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль продлил контракт со «Спартаком» на улучшенных условиях.

Ранее было объявлено о продлении соглашения со специалистом до лета 2025 года. По данным Metaratings, зарплата Абаскаля по новому соглашению составит 1,5 млн евро.

По информации телеграм-канала «Спартак КБ Телега», по старому соглашению зарплата Абаскаля в «Спартаке» составляла 750 тысяч евро в год. Сообщалось, что у тренера было несколько предложений от клубов Европы.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне прошлого года. Под его руководством клуб идет на 2-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 36 очков после 17 туров.

Абаскаль о продлении контракта: «Спартак» – это одна семья. Продолжаем идти к победам вместе!»

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21 комментарий

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donatodonatore
Дёшево отделались в отличие от предыдущих иностранцев
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Посторонним В
Ответ LifeSpartak
Мало. Наши бездари паспортисты и то больше получают! Его надо задержать как можно дольше! Он сделает нас чемпионами!
Добавь из своих)) Контракт до 25го, Абаскаль доволен. Так в чем дело? Надо будет подольше задержать - подумают ближе к 25му. Сейчас главное, чтоб много не оказалось))
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TheSportNik
Огласите пожалуйста весь список зарплат тренеров РПЛ, тогда можно понять сколько будет получать испанец в Спартаке.
Жаль конечно, что скрывают зарплаты футболистов и тренеров РПЛ, как будто они воруют деньги, но они ведь их зарабатывают, как говорят.
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Дмитрий Матросов
Ответ Kit Belleu
Чтобы был конкретный результат,одной зарплаты мало.Тренер не господь бог.Нужны хорошие деньги в хороших игроков.Чудо конечно бывает в жизни,но редко и один раз .
ну а разве у СМ плохой состав сейчас?
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Владимир Молявин
Вот и хорошо. Главное, Абаскаль с командой на одной волне.
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Сергей Иванов
Лучшая новость с начала года.
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Jonny
Ответ Сергей Илюшенков
Что-то слабовато оценили!Усатому таракану 2,5 ляма платили за 10 игр в году,который ни чего так и не смог добиться в сборной!Если бы не домашний ЧМ,то вряд ли бы даже смогли бы отобраться,а тут человек за пол-года из деревяшек сделал лучшую команду чемпа!
А что сборная на домашнем ЧМ плохо выступила ?
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Dowlet Gandymow
Мостовой - 🗿🗿🗿
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Сергей Илюшенков
Что-то слабовато оценили!Усатому таракану 2,5 ляма платили за 10 игр в году,который ни чего так и не смог добиться в сборной!Если бы не домашний ЧМ,то вряд ли бы даже смогли бы отобраться,а тут человек за пол-года из деревяшек сделал лучшую команду чемпа!
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Jonny
Если честно я не ожидал ,что он переподпишет контракт на фоне слухов о Севильи и других клубов ,да и обстановка у нас сейчас так себе ...но это хорошо ,что так произошло 👍
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Kit Belleu
Чтобы был конкретный результат,одной зарплаты мало.Тренер не господь бог.Нужны хорошие деньги в хороших игроков.Чудо конечно бывает в жизни,но редко и один раз .
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Kit Belleu
Оправдано,но это только аванс.Будут конкретные результаты,будут и другие деньги.Надеюсь,что так.
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stirliz
Хорошая новость. Абсолютно заслуженный контракт. Но до гения Сережи Семака конечно еще очень далеко ))
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сервисник
Ответ инок
Несомненно лучший трансфер Спартака этого сезона! Абаскаль вполне заслужил свою зарплату своим отношением к непростому тренерскому делу.
Поддерживаю!
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инок
Несомненно лучший трансфер Спартака этого сезона! Абаскаль вполне заслужил свою зарплату своим отношением к непростому тренерскому делу.
+16
-2
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evil
Напрыгал
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-3
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Ильдар Фарукшин
Можно было и подкинуть
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Ебздрогыч
Вот кто сможет скинуться на тренерскую лицензию Царю!
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Bartez1986
нормальная зарплата для нынешнего рынка. своей работой заслужил. были опасения, что уедет, но повел себя достойно
+10
-3
+7
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LifeSpartak
Мало. Наши бездари паспортисты и то больше получают! Его надо задержать как можно дольше! Он сделает нас чемпионами!
+21
-3
+18
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Иван Левин
И это в 33 года!
+6
-4
+2
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