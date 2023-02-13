Зарплата Абаскаля по новому контракту со «Спартаком» составит около 1,5 млн евро
Гильермо Абаскаль продлил контракт со «Спартаком» на улучшенных условиях.
Ранее было объявлено о продлении соглашения со специалистом до лета 2025 года. По данным Metaratings, зарплата Абаскаля по новому соглашению составит 1,5 млн евро.
По информации телеграм-канала «Спартак КБ Телега», по старому соглашению зарплата Абаскаля в «Спартаке» составляла 750 тысяч евро в год. Сообщалось, что у тренера было несколько предложений от клубов Европы.
Абаскаль возглавил «Спартак» в июне прошлого года. Под его руководством клуб идет на 2-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 36 очков после 17 туров.
Абаскаль о продлении контракта: «Спартак» – это одна семья. Продолжаем идти к победам вместе!»
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Жаль конечно, что скрывают зарплаты футболистов и тренеров РПЛ, как будто они воруют деньги, но они ведь их зарабатывают, как говорят.