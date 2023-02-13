продлил контракт со «Спартаком» на улучшенных условиях.

Ранее было объявлено о продлении соглашения со специалистом до лета 2025 года. По данным Metaratings, зарплата Абаскаля по новому соглашению составит 1,5 млн евро.

По информации телеграм-канала «Спартак КБ Телега», по старому соглашению зарплата Абаскаля в «Спартаке» составляла 750 тысяч евро в год. Сообщалось, что у тренера было несколько предложений от клубов Европы.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне прошлого года. Под его руководством клуб идет на 2-м месте в турнирной таблице Мир , набрав 36 очков после 17 туров.

Абаскаль о продлении контракта: «Спартак» – это одна семья. Продолжаем идти к победам вместе!»

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