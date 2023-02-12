Александр Мостовой: «Мне интересно стать тренером. Тренировать должны те, кто играл. Мы же не идем в больницу операции делать»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой заявил о желании стать тренером.

«Конечно, мне интересно стать тренером. Часто говорил на эту тему, но много времени уже потеряно, мне все-таки не 30 лет. Много разных факторов вылезает – нужно или нет, как и что делать. Всегда вспоминаю свое первое интервью после возвращения из Испании, в котором меня спрашивали: «Что вы будете делать дальше? Чем заниматься?»

Я отвечал, что хочется остаться в нашем футболе и в нем работать. Но после моего возвращения прошло уже 10 лет, и я пока никакого отношения к нашему футболу не имел. Сейчас пройдет еще 10 лет, и жизнь вообще будет заканчиваться.

Да, у меня есть большой опыт, но много есть таких людей. К примеру, в Европе из человек ста в роли тренера работают человек десять. А остальные так же работают, как и мы. Кто-то по знакомству прошел в профессию, кого-то просто пропихнули, все это не исключено. Конечно, квалифицированных специалистов ценят – те же Зидан, Анчелотти, Гвардиола, они были и хорошими игроками и сейчас классные тренеры, но это единицы.

А тренировать в принципе должны те, кто играл в футбол. Мы же не идем в хоккей, например, или в больницу операции делать. Хотя я тоже могу начитаться, выучиться и работать в этих сферах.

По поводу того, что если бы был какой-то инвестор для получения мной тренерской лицензии, то было бы отлично, я не шутил. Что в этом такого? Но это же не говорит, что я стану тренером. Много было примеров, у кого получалось, а у кого нет», – сказал бывший игрок сборной России.

Александр Мостовой: «Планирую получать тренерскую лицензию – если кто-то поможет материально. Будем искать спонсоров»

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76 комментариев

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Iomov
Тренер и футболист - это две совершенно разные профессии! Тренировать должны те, кто разбирается в тренерском ремесле и желательно на высоком уровне! А так и я играл в футбол в школе! Давайте меня тоже в футбольные тренеры😂
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AERN
Мостовой особо то и не создан, чтобы тренировать кого-то. Ему вью больше нравится раздавать по несколько в день. Да и самому ему по приколу болтать на эту тему.
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Максим Остапенко
Потренируй свой язык и попробуй наиграть связку *мозги-язык*.
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MihuS
Саня, ну дерзай- не вижу преград, а то на данный момент одни слова
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Кар Кар
Хотел бы уже давно стал бы! А то все причинное место мнет сидит!
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василий иванов
Ответ Wayne Gretzky 99
Он вас троллит просто. И не забывайте, сегодня воскресенье, можно с утра беленьким разогнаться.
да кого он троллит? ты на высказывания его посмотри, там проблемы с логикой.
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Men77
Ответ Он саМый
Когда они закончили, было обсуждение, что Карпин сможет стать тренером, т.к. всем интересуется и постоянно повышает свою квалификацию, не отказывается ни от какой футбольной работы. А Мостовой, просто гений, которого не интересует рутина и тренером ему никак быть нельзя. Так всё и получилось
от какой футбольной работы не отказывался Карпин, если он занимался строительством в Испании после завершения карьеры?
Его поэтому в Спартак и пригласили на должность ген дира, типа спартаковец с именем,поигравший в европе,да еще и бизнесом занимается.. Типа управленец должен быть неплохой.
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Амин Чич
ты это Николаю Карполь расскажи
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rusichi
Но ты же еще и аналитик, Саня!!!
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алексей любовь
Йозе Марино не согласен 😂
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Ivan Sokolov
Юрий Лоза дело говорит!
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Hennady
Инженер не обязательно должен быть в прошлом рабочим
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Николай Иванов
Принимать роды должны те, кто рожал! Нуачо?:)))

Не могу придумать, кто должен работать в морге... Зомби?
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Виталий
ну и бред он говорит
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Я Гражданин Мира
Ответ Карпов Стас
Совсем дикий?
Вас не учили что надо общаться нормально?
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-3
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Rumov
Опять тупого понесло на тренеришком быть.
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Он саМый
Ответ Men77
На Мостового повлиял опыт Карпина, который стал тренером благодаря стечению обстоятельств. И видимо Мостовой подумал, что и у него так будет. Только Мостовой не учел, чтобы повторить путь тренера Карпина, нужно хотя бы быть в системе клуба.
Когда они закончили, было обсуждение, что Карпин сможет стать тренером, т.к. всем интересуется и постоянно повышает свою квалификацию, не отказывается ни от какой футбольной работы. А Мостовой, просто гений, которого не интересует рутина и тренером ему никак быть нельзя. Так всё и получилось
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ПупсикАмфилд
Выучись и иди делай операции
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СИ
Ответ Константин Кв
Видимо, за миллион можно не ходить на занятия и корочки домой принесут!
Так я и пишу что счетная палата прокуратура и следственный комитет должны выяснить сколько стоит обучение - 1 млн или 80 000?
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Sergeiatmd
Где в стороне смеется Нагельсманн
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Alex Pron
Футбол и медицина разные вещи, отвественность другая.
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СИ
Ответ Maksat S
Дайте ему сборную, один фиг Россия в изоляции. Товарняки пусть погоняет с киргизами таджиками.
Самая умная мысль - так как больших игр сборной в ближайшее время не предвидится с целью экономии денежных средств распустить огромный штаб сборной и назначить Мостового тренером сборной на общественных началах. Я думаю Александр согласится.
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Он саМый
Ответ Maksat S
Дайте ему сборную, один фиг Россия в изоляции. Товарняки пусть погоняет с киргизами таджиками.
Кстати, да, отличный план, поддерживаю!
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Wayne Gretzky 99
Он вас троллит просто. И не забывайте, сегодня воскресенье, можно с утра беленьким разогнаться.
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Он саМый
Мне кажется, когда мы идём лечиться в больницу, то ожидаем увидеть там человека с образованием, а не переболевшего какой-то болезнью
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