Александр Мостовой: «Мне интересно стать тренером. Тренировать должны те, кто играл. Мы же не идем в больницу операции делать»

заявил о желании стать тренером.

«Конечно, мне интересно стать тренером. Часто говорил на эту тему, но много времени уже потеряно, мне все-таки не 30 лет. Много разных факторов вылезает – нужно или нет, как и что делать. Всегда вспоминаю свое первое интервью после возвращения из Испании, в котором меня спрашивали: «Что вы будете делать дальше? Чем заниматься?»

Я отвечал, что хочется остаться в нашем футболе и в нем работать. Но после моего возвращения прошло уже 10 лет, и я пока никакого отношения к нашему футболу не имел. Сейчас пройдет еще 10 лет, и жизнь вообще будет заканчиваться.

Да, у меня есть большой опыт, но много есть таких людей. К примеру, в Европе из человек ста в роли тренера работают человек десять. А остальные так же работают, как и мы. Кто-то по знакомству прошел в профессию, кого-то просто пропихнули, все это не исключено. Конечно, квалифицированных специалистов ценят – те же Зидан, Анчелотти, Гвардиола, они были и хорошими игроками и сейчас классные тренеры, но это единицы.

А тренировать в принципе должны те, кто играл в футбол. Мы же не идем в хоккей, например, или в больницу операции делать. Хотя я тоже могу начитаться, выучиться и работать в этих сферах.

По поводу того, что если бы был какой-то инвестор для получения мной тренерской лицензии, то было бы отлично, я не шутил. Что в этом такого? Но это же не говорит, что я стану тренером. Много было примеров, у кого получалось, а у кого нет», – сказал бывший игрок сборной России.

Александр Мостовой: «Планирую получать тренерскую лицензию – если кто-то поможет материально. Будем искать спонсоров»

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