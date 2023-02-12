Мостовой готов принять деньги от болельщиков на обучение на лицензию тренера

готов принять помощь болельщиков для получения тренерской лицензии.

Ранее экс-полузащитник сборной России заявил: «Планирую получать тренерскую лицензию – если кто-то поможет материально. Будем искать спонсоров». Он уточнил: «За обучение надо заплатить около 1 млн рублей, а для меня это очень много». Академия РФС ответила экс-хавбеку «Сельты»: «Набираем группу на лицензию «В-УЕФА», стоимость – 80 000 рублей. Еще успеете подать заявку».

– Совершенно разные люди в соцсетях пишут о том, что готовы скинуться вам на обучение, на лицензию тренера. Как относитесь к материальной помощи болельщиков?

– Положительно. Конечно, положительно, – сказал Мостовой.

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