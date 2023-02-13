Мостовой о 1,5 млн евро Абаскаля в «Спартаке»: «Вот вам пожалуйста. А свои люди, отдающие жизнь футболу, никому не нужны. Зато кричат, что футбол надо развивать»

недоволен зарплатой в « ».

Ранее появилась информация, что испанский тренер будет зарабатывать около 1,5 млн евро по новому контракту с клубом.

«Если исходить из логики футбольного клуба, [то продление] – нормальное решение. Команда идет на втором месте. Продлили – значит продлили. Во всех футбольных клубах продлевают, если команда идет на высоких местах.

Зарплата 1,5 миллиона евро? Вот вам пожалуйста. А свои люди, которые жизнь отдают футболу, никому не нужны. Зато из всех углов кричат, что футбол надо развивать.

Зачем была эта шумиха тогда с Испанией и «Севильей»? Наверное, специально подбивали стоимость, агенты начали работать. С логической точки зрения – решение правильное. Но целый круг российских тренеров у нас, как любят выражаться, не востребованы», – заявил бывший игрок «Спартака» и сборной России.

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