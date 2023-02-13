Мостовой о 1,5 млн евро Абаскаля в «Спартаке»: «Вот вам пожалуйста. А свои люди, отдающие жизнь футболу, никому не нужны. Зато кричат, что футбол надо развивать»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Чемпионат.com деньги Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой недоволен зарплатой Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

Ранее появилась информация, что испанский тренер будет зарабатывать около 1,5 млн евро по новому контракту с клубом.

«Если исходить из логики футбольного клуба, [то продление] – нормальное решение. Команда идет на втором месте. Продлили – значит продлили. Во всех футбольных клубах продлевают, если команда идет на высоких местах.

Зарплата 1,5 миллиона евро? Вот вам пожалуйста. А свои люди, которые жизнь отдают футболу, никому не нужны. Зато из всех углов кричат, что футбол надо развивать.

Зачем была эта шумиха тогда с Испанией и «Севильей»? Наверное, специально подбивали стоимость, агенты начали работать. С логической точки зрения – решение правильное. Но целый круг российских тренеров у нас, как любят выражаться, не востребованы», – заявил бывший игрок «Спартака» и сборной России.

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116 комментариев

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Артур Межаков
Зарабатывать много не стыдно, стыдно умирать богатым.....
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Виктор Войнов
Ну купи ты уже корки, купи !!!
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Dyscha Ribar
Тебя что ли ставить? Из тебя тренер как из Промакашки пианист!
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СИ
Ответ Aidar
Раньше помню как восхищался карьерой Карпина и Мостового в Сельте. И как же их судьба разминула - Карпин развивается, дорос до сборной России, а второй опустился до бабских сплетен, растерял свой авторитет и уважение
А Мостовой когда нибудь играл в пляжный?
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murzzzzzilka
Я ждала этого😂😂😂
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RW_4ever
Ответ red hikkikomori
Ага, вон все для своих уже сделали, когда ввели лимит на легионеров. Скоро Мостовой предложит ввести лимит на тренеров- легионеров)
Лимит это ягодки . Мост предложит обложить тренеров легионеров данью. И на вырученные деньги содержать несостоявшихся тренеров типа Мостового.
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*MVP*
Ответ ErZh
здесь нужен психотерапевт
причем с лицензией
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ASM'9
Ответ Russ Ivan
Для Мостового надо создать отдельный Спартак, можно даже настольный...
Литрбольный)
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Valentin Kompaneytsev
Футбольной команде нужен квалифицированный тренер. Спартак не исключение. Пока Абаскаль устраивает Спартак. А Мостовой вообще не специалист. О ком речь.
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d3fstqd
Хоть я его и не перевариваю, но Ник из КФ хотел тренировать. Пытался устроить свой проект, был ассистентом в молодежке, тренировал женскую команду, сейчас вроде на Кипр поехал. Вот он хотел тренировать. А Мостовой 10 лет просто ноет. Уже бы получил за свои деньги лицензию и окупил бы ее одним заходом в условные Химки.
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Лентяй
Ответ bostonKG
Как ты можешь быть востребован , если ты ни … не делаешь?!!
Он "жизнь футболу отдает"
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Нагрузки Сборной
Ответ petrgusev917@gmail.com
Нет,ну тут точно с башкой проблемы. Я думал всегда, что он нормальный парень,а тут видно клиника. Постоянное стремление тренировать,хотя бы какой нибудь клуб, без каких либо то нибыло професиональных навыков. Достаточно одного Черчесова, нахоебались,спасибо.
У Черчесова с навыками нет проблем, там больше с эго не всё в порядке.
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Никому_никабельный
Сань, вот отучишься и тоже к этому кругу присоединишься
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Алексей Бирюков
Ответ Alda
Где этот шизиод вещает? Откуда все эти реплики появляются?
Он сидит в туалете,и вещает.
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RW_4ever
Ответ Моё Моя
Шалимов должен исполнить о чём говорил - отвезти Мостового в психушку))
Ему может помочь только гильотина для языка.
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donatodonatore
Опять мимо чувака чемодан денег пронесли
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Роман Александрович
А ВОТ Я ЗА ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ НЕФТЕ-ГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ ПЕРЕЖИВАЮ ДЕНЬ И НОЧЬ! А ОНИ МЕНЯ НЕ БЕРУТ!

А ЕЩЕ ГОВОРЯТ «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ»!
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Любинко Друловича дрель
Обидно за наших специалистов. Царь всегда говорит правду. Когда последний раз Спартак возглавлял отечественный специалист?
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Quiet Dad
Ответ Владимир Данилов
Жду новость, что Абаскаль дал лично Мостовому 1,5 млн рублей - лям на лицензию, половинку на чипсы. Сюжет закрутится так, что даже предположить невозможно, как Мостовой отреагирует на это.
Этого не будет, конечно. Но была бы мегаржака) мой день сделан) спасибо))
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За наш футбол!
Все-таки интересно,это его настоящий образ,или он так классно исполняет...???
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petrgusev917@gmail.com
Ответ Игорь Новиков
Как же он смешон.
Нет,ну тут точно с башкой проблемы. Я думал всегда, что он нормальный парень,а тут видно клиника. Постоянное стремление тренировать,хотя бы какой нибудь клуб, без каких либо то нибыло професиональных навыков. Достаточно одного Черчесова, нахоебались,спасибо.
+2
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Quiet Dad
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Мостовой неадекват. Просто ноль по сравнению с Абаскалем
Он не ноль. Он ещё и нуля не набрал на этом поприще, просто потому, что ничем не занимался в этом деле профессионально.
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Роман Комаров
За дол бал!
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андрэ
он мне Суходрищева напоминает в Ширли-Мырли, до простит меня Табаков за сравнение
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kutavlik
Стоп холодильник, стоп морозильник: Мостовой - отстой!!!!!
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