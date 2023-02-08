Хохлов о Кокорине: «Все его похоронили, у нас же позлорадствовать только дай. А я за него очень рад был, когда он в «Сочи» хорошо себя проявил»

Теги Дмитрий Хохлов премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Сочи Футбол

Дмитрий Хохлов высказался о способностях Александра Кокорина

– Вы играли вместе с Кокориным. Есть цитата: «Качественный футболист. Если кто-то из наших клубов поверит в него, он может вернуться на прежний уровень». Что такое прежний уровень?

– Футболист задал какую-то планку. У него очень высокая. В «Сочи» он ее весной подтверждал.

– Это был лучший этап его карьеры?

– Не думаю, что это лучший этап его карьеры, просто все его похоронили. То есть человека нет в футболе год, до этого еще какие-то вещи, сборная, а у нас же позлорадствовать только дай. Все похоронили, я, честно говорю, за него очень рад был, когда он в «Сочи» очень хорошо себя проявил этой весной, прям здорово играл.

– Но он нигде себя по сути не смог раскрыть.

– Я бы по-другому сказал: он не реализовал себя на сто процентов. Он, может быть, реализовал себя на 70 процентов, как я вижу.

– А вы можете объяснить почему? Все легко давалось?

– Относительно. Ну может быть, – сказал тренер «Сочи». 

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Квантовый
Хохлов, а ты отсидел в тюрьме? Тогда иди лесом, по мнению этого существа, ты не нормальный пацан
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антонио Мартынов
Я тоже был рад. Потом снова сделал глупость выбрав Спартак.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Peter Parker
Ай-ай-Ай, опять плохой народ. Не ценит Кокорина, какие же мы неблагодарные
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
5rnk2r9wwp
Ответ Забил ли Заболотный?
Это он в Сочи хорошо себя проявил, когда на школьниках из Ростова стату набивал? Тогда да. Я бы сказал отлично себя проявил. Мастерюга 👍
Сразу видно эксперта, который следил за тем сезоном.(Нет)

Напомнить тебе, кстати, кто набивал стату и радовался голам в ворота школьников?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex1104
Ответ Назар Игорь
Просто ожидать неприятностей для другого значит получить их самому.
Что означает "ожидать неприятностей для другого"? Это на каком языке написано?
Я написал о том, что не буду очень удивлен, если Кокорин с такими понятиями о жизни (широко озвученными) рано или поздно попадет в уголовную хронику.
А причем тут "радость" - вообще непонятно.
Вот когда Вы узнаете, что какого-то преступника осудили - испытываете радость? Странно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vrazrez
Статье три года? Решили возродить тему?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vrazrez
...хорошо себя проявил этой весной...
Я что-то пропустил?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
Ответ Alex1104
Чему? Причем тут радость?
Просто ожидать неприятностей для другого значит получить их самому.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex1104
Ответ Назар Игорь
А ты был бы рад?
Чему? Причем тут радость?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арсений Элин
Хохлов так деликатно говорит,как будто назревает возвращение КоКо в сочи...тут двух мнений быть не может,саше много было дано от природы,много в него вложили и тренера и работники клубов, но если человек дурак и недалекий,без ориентиров по жизни ни какой талант не поможет,он просто прорыгал всё что было ....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
Ответ Alex1104
А должны были сопереживать? Если бы он попал под суд за непреднамеренное преступление, то вполне, а так... Тем более, судя по его же свежим высказываниям - не помогло. Как бы опять не увидеть эту фамилию в уголовной хронике.
А ты был бы рад?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Udokan
Молодец Дмитрий - таких как ты - адекватных 99%
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex1104
А должны были сопереживать?
Если бы он попал под суд за непреднамеренное преступление, то вполне, а так...
Тем более, судя по его же свежим высказываниям - не помогло. Как бы опять не увидеть эту фамилию в уголовной хронике.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barsa! bolshe chem klub
Ответ Ебздрогыч
Лучше всего Саня себя проявил в Фиорентине. Но я был искренне рад за него: Флоренция, фитнес за хорошие деньги, хороший футбол с лучшего места на скамейке. Я человек не завистливый, всегда порадуюсь за других
я человек не завистиливый... (с)

ну вы себя недооцениваете батенька... 🤭😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Лучше всего Саня себя проявил в Фиорентине. Но я был искренне рад за него: Флоренция, фитнес за хорошие деньги, хороший футбол с лучшего места на скамейке. Я человек не завистливый, всегда порадуюсь за других
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barsa! bolshe chem klub
между прочим второй бомбардир своего чемпионата
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Забил ли Заболотный?
Это он в Сочи хорошо себя проявил, когда на школьниках из Ростова стату набивал? Тогда да. Я бы сказал отлично себя проявил. Мастерюга 👍
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий