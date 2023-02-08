Хохлов о Кокорине: «Все его похоронили, у нас же позлорадствовать только дай. А я за него очень рад был, когда он в «Сочи» хорошо себя проявил»
Дмитрий Хохлов высказался о способностях Александра Кокорина.
– Вы играли вместе с Кокориным. Есть цитата: «Качественный футболист. Если кто-то из наших клубов поверит в него, он может вернуться на прежний уровень». Что такое прежний уровень?
– Футболист задал какую-то планку. У него очень высокая. В «Сочи» он ее весной подтверждал.
– Это был лучший этап его карьеры?
– Не думаю, что это лучший этап его карьеры, просто все его похоронили. То есть человека нет в футболе год, до этого еще какие-то вещи, сборная, а у нас же позлорадствовать только дай. Все похоронили, я, честно говорю, за него очень рад был, когда он в «Сочи» очень хорошо себя проявил этой весной, прям здорово играл.
– Но он нигде себя по сути не смог раскрыть.
– Я бы по-другому сказал: он не реализовал себя на сто процентов. Он, может быть, реализовал себя на 70 процентов, как я вижу.
– А вы можете объяснить почему? Все легко давалось?
– Относительно. Ну может быть, – сказал тренер «Сочи».
Напомнить тебе, кстати, кто набивал стату и радовался голам в ворота школьников?
Я написал о том, что не буду очень удивлен, если Кокорин с такими понятиями о жизни (широко озвученными) рано или поздно попадет в уголовную хронику.
А причем тут "радость" - вообще непонятно.
Вот когда Вы узнаете, что какого-то преступника осудили - испытываете радость? Странно.
Я что-то пропустил?
Если бы он попал под суд за непреднамеренное преступление, то вполне, а так...
Тем более, судя по его же свежим высказываниям - не помогло. Как бы опять не увидеть эту фамилию в уголовной хронике.
ну вы себя недооцениваете батенька... 🤭😂😂