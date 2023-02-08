Хохлов о Кокорине: «Все его похоронили, у нас же позлорадствовать только дай. А я за него очень рад был, когда он в «Сочи» хорошо себя проявил»

высказался о способностях .

– Вы играли вместе с Кокориным. Есть цитата: «Качественный футболист. Если кто-то из наших клубов поверит в него, он может вернуться на прежний уровень». Что такое прежний уровень?

– Футболист задал какую-то планку. У него очень высокая. В «Сочи» он ее весной подтверждал.

– Это был лучший этап его карьеры?

– Не думаю, что это лучший этап его карьеры, просто все его похоронили. То есть человека нет в футболе год, до этого еще какие-то вещи, сборная, а у нас же позлорадствовать только дай. Все похоронили, я, честно говорю, за него очень рад был, когда он в «Сочи» очень хорошо себя проявил этой весной, прям здорово играл.

– Но он нигде себя по сути не смог раскрыть.

– Я бы по-другому сказал: он не реализовал себя на сто процентов. Он, может быть, реализовал себя на 70 процентов, как я вижу.

– А вы можете объяснить почему? Все легко давалось?

– Относительно. Ну может быть, – сказал тренер « ».