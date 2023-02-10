Кузманович о Кокорине: «У него есть качества большого игрока, но в Италии все было очень‑очень плохо»

Теги Фиорентина Здравко Кузманович премьер-лига Россия серия А Италия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Матч ТВ Футбол

Здравко Кузманович поделился мнением об Александре Кокорине.

– Последний раз я говорил о Кокорине, когда он был в «Фиорентине» и находился в очень тяжелом положении. Мое мнение – у него есть качества большого игрока, но в «Фиорентине» у него не получалось. Не знаю, как сейчас у него идут дела на Кипре, но в Италии все было очень‑очень плохо…

– Вообще‑то сейчас у него дела идут очень даже хорошо!

– Правда? Это прекрасно! Надеюсь, он продолжит в том же духе, это хорошо для него. Повторюсь, у него есть отличные качества, – сказал экс-игрок «Фиорентины» и сборной Сербии.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе 2021 года. За итальянский клуб он провел 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

В августе 2022-го Александр перешел в кипрский «Арис» на правах аренды. В нынешнем сезоне на счету 31‑летнего нападающего 8 голов и 3 ассиста в 18 матчах за «Арис» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.

Хохлов о Кокорине: «Все его похоронили, у нас же позлорадствовать только дай. А я за него очень рад был, когда он в «Сочи» хорошо себя проявил»

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6 комментариев

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Udokan
Хороший отзыв. Кокорин получил хороший контракт - благодаря таким отзывам - от футбольных людей. что уже достижение.
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Mohnatiy
8 голов в 18 матчах чемпионата Кипра - пацан, наконец, пришёл к успеху!))
+3
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+3
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Alex1104
Это у вас там было "очень-очень плохо", а у Кокорина - очень даже хорошо.
Зарплата хорошая, играть не надо.
+4
0
+4
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Ковид 07.10.52
Вообще‑то сейчас у него дела идут очень даже хорошо!
Посмешил тип, который брал интервью...как же низко пал уровень оценки хороших дел ...играть на Кипре превратили в успех...тьфу...
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окечуква
Сколько ещё будет новостей про этого охламона? Кому он интересен вообще со своим чемпионатом Кипра-то.
+2
0
+2
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Ovsyankin
Так если там партнеры были бездари, толко стулом таких фигарить
+3
0
+3
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