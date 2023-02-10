Кузманович о Кокорине: «У него есть качества большого игрока, но в Италии все было очень‑очень плохо»

Здравко Кузманович поделился мнением об Александре Кокорине.

– Последний раз я говорил о Кокорине, когда он был в «Фиорентине» и находился в очень тяжелом положении. Мое мнение – у него есть качества большого игрока, но в «Фиорентине» у него не получалось. Не знаю, как сейчас у него идут дела на Кипре, но в Италии все было очень‑очень плохо…

– Вообще‑то сейчас у него дела идут очень даже хорошо!

– Правда? Это прекрасно! Надеюсь, он продолжит в том же духе, это хорошо для него. Повторюсь, у него есть отличные качества, – сказал экс-игрок «Фиорентины» и сборной Сербии.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе 2021 года. За итальянский клуб он провел 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

В августе 2022-го Александр перешел в кипрский «Арис» на правах аренды. В нынешнем сезоне на счету 31‑летнего нападающего 8 голов и 3 ассиста в 18 матчах за «Арис» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.

Хохлов о Кокорине: «Все его похоронили, у нас же позлорадствовать только дай. А я за него очень рад был, когда он в «Сочи» хорошо себя проявил»

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