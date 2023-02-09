Жоан Лапорта: «Месси – достояние и наследие «Барсы». Слова его брата не так важны – он уже извинился»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал слова брата Лионеля Месси.

Во вчерашнем эфире на Twitch Матиас Месси допустил сразу несколько резких высказываний.

В частности, он сказал: «Никто не знал «Барселону» до Лео. Был только «Реал». Ее клубный музей – это музей имени Месси». Также Матиас заявил, что фанаты «Барселоны» не поддерживали Лео: «Испанцы – предатели. Они должны были выйти на акцию протеста, заставить Лапорту уйти». Кроме того, он сказал: «Мы не собираемся возвращаться в «Барсу», а если и вернемся, то проведем хорошую чистку. Вышвырнем Лапорту, помимо прочих».

Затем Матиас извинился за эти высказывания.

«Очевидно, что Месси – это достояние «Барсы». Мы очень гордимся, что он играл здесь. Не заставляйте меня говорить о Месси, ведь он принадлежит «ПСЖ», и я не хочу говорить об игроках из других клубов. Слова его брата не так важны, потому что он уже попросил прощения.

Лео – это наследие «Барсы», но из уважения к нему я не хочу ничего комментировать. Его брат извинился, мы все понимаем.

Я чувствую максимальное понимание. Не хотелось бы уделять этому так много внимания. Очень печально, что все закончилось так, но этим словам я не придавал бы большого значения. Он извинился и благодарен, это логично», – сказал Лапорта.

«Без Месси «Барселона» – ничто». Брат Лео наехал на клуб и фанатов: назвал предателями

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31 комментарий

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Arthur Jacob
БЧК стала топ клубом в эпоху Месси, до этого всю историю что то на уровне современного Атлетико
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kisliy33
брат вообще кто? мы подумаем, мы всех вычистим, мы приедем... наркоман аргентинский очередной?
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Alexandr Donskoy
Ответ Tybalt
войне прописка
😁
+1
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Рустам Атаев
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Это не гадости, а набивание трафика
Одним словом они рубят бабло???
0
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0
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ Рустам Атаев
Ничего себе..отвечаю впервые слышу такое, реально им платят за эти гадости???
Это не гадости, а набивание трафика
+2
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+2
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Tybalt
Ответ Alexandr Donskoy
Помню эту шутку 90х))) войне ириска, но по другому))
войне прописка
+1
0
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Рустам Атаев
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Потому что это один и тот же человек, работник сайта. Ему за это платят.
Ничего себе..отвечаю впервые слышу такое, реально им платят за эти гадости???
0
0
0
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ Рустам Атаев
Почему они эти двое всегда первые?)
Потому что это один и тот же человек, работник сайта. Ему за это платят.
+2
0
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Alexlagodny
Ничего, бывает. Брат наверное не закусил и его понесло))
0
-2
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Maliw Ali
Ответ Рустам Атаев
Почему они эти двое всегда первые?)
Я не знаю))))
0
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DolJun
Ответ livin la vida loca
внатуре примитивность зашкаливает. соболезную, кид!)
кид? вэр из ё пэрантс?
+1
-1
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Рустам Атаев
Ответ Maliw Ali
Новость только вышла , а первые кто оставил комментарии - Должен и Ригоберка 😅
Почему они эти двое всегда первые?)
+3
0
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livin la vida loca
Ответ DolJun
ты еще кто?)
внатуре примитивность зашкаливает. соболезную, кид!)
+1
-1
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Alexandr Donskoy
Ответ Boni Jek
Миру мир ✌️!! Войне приписка * 😁
Помню эту шутку 90х))) войне ириска, но по другому))
+3
0
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Alex Ser
Ответ DolJun
месси - больше чем барса, глупо это отрицать. человек стал величайшим в своем поколении, а барса превратилась без него в фк мем в погонях за свободными агентами и местом в суперлиге.
Вы больше чем комментатор
0
0
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Boni Jek
Миру мир ✌️!! Войне приписка * 😁
+13
0
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DolJun
Ответ livin la vida loca
Комментарий удален модератором
ты еще кто?)
0
-1
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Maliw Ali
Самое главное, что быстро уладили ситуацию .
Но в этой филерной серии мы узнали нового персонажа) так что не скучно было)
0
-2
-2
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Роман
Ответ DolJun
месси - больше чем барса, глупо это отрицать. человек стал величайшим в своем поколении, а барса превратилась без него в фк мем в погонях за свободными агентами и местом в суперлиге.
Барса хотя бы Суперкубок выиграла. У Месси пока 0.
Так что 1:0 в пользу Барсы.
0
-1
-1
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Maliw Ali
Новость только вышла , а первые кто оставил комментарии - Должен и Ригоберка 😅
+7
-2
+5
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livin la vida loca
Ответ DolJun
месси - больше чем барса, глупо это отрицать. человек стал величайшим в своем поколении, а барса превратилась без него в фк мем в погонях за свободными агентами и местом в суперлиге.
Комментарий удален
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Гусейн Магомедрасулов
Брат Месси хорош, знатно поглумился над сёстрами Роналду, копируя их. У Моргана проходил школу троллинга.
+1
-2
-1
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DolJun
месси - больше чем барса, глупо это отрицать. человек стал величайшим в своем поколении, а барса превратилась без него в фк мем в погонях за свободными агентами и местом в суперлиге.
+3
-7
-4
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livin la vida loca
какой же кайф читать комменты детей на ветке. их примитивный разум увы не способен придумывать что-то острое, интересное, поэтому довольствуемся стремительной деградацией :)
+2
-3
-1
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Алексей Ненахов
ЛапортОрлов могли бы хорошо обувную фабрику открыть
0
-2
-2
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