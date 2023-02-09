Жоан Лапорта: «Месси – достояние и наследие «Барсы». Слова его брата не так важны – он уже извинился»

Президент «Барселоны» прокомментировал слова брата .

Во вчерашнем эфире на Twitch Матиас Месси допустил сразу несколько резких высказываний.

В частности, он сказал: «Никто не знал «Барселону» до Лео. Был только «Реал». Ее клубный музей – это музей имени Месси». Также Матиас заявил, что фанаты «Барселоны» не поддерживали Лео: «Испанцы – предатели. Они должны были выйти на акцию протеста, заставить Лапорту уйти». Кроме того, он сказал: «Мы не собираемся возвращаться в «Барсу», а если и вернемся, то проведем хорошую чистку. Вышвырнем Лапорту, помимо прочих».

Затем Матиас извинился за эти высказывания.

«Очевидно, что Месси – это достояние «Барсы». Мы очень гордимся, что он играл здесь. Не заставляйте меня говорить о Месси, ведь он принадлежит « », и я не хочу говорить об игроках из других клубов. Слова его брата не так важны, потому что он уже попросил прощения.

Лео – это наследие «Барсы», но из уважения к нему я не хочу ничего комментировать. Его брат извинился, мы все понимаем.

Я чувствую максимальное понимание. Не хотелось бы уделять этому так много внимания. Очень печально, что все закончилось так, но этим словам я не придавал бы большого значения. Он извинился и благодарен, это логично», – сказал Лапорта.

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