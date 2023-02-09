Брат Месси извинился за слова о «Барсе»: «Мы шутили. Клуб дал нам очень многое – и моей семье, и Лео. Каталония – наш второй дом»
Брат Лионеля Месси извинился за недавние слова о «Барселоне» и ее фанатах.
В эфире на Twitch Матиас Месси допустил сразу несколько резких высказываний.
В частности, он сказал: «Никто не знал «Барселону» до Лео. Был только «Реал». Ее клубный музей – это музей имени Месси». Также Матиас заявил, что фанаты «Барселоны» не поддерживали Лео: «Испанцы – предатели. Они должны были выйти на акцию протеста, заставить Лапорту уйти». Кроме того, он сказал: «Мы не собираемся возвращаться в «Барсу», а если и вернемся, то проведем хорошую чистку. Вышвырнем Лапорту, помимо прочих».
«Хочу объясниться за то, что я сказал в соцсетях. Мы с сыном и друзьями просто шутили.
Как я могу думать подобное о таком большом клубе, как «Барселона», и его истории? О клубе, который дал нам очень многое – как моей семье, так и Лео?
Для нас Каталония – второй дом, и это известно всем. Мне очень жаль, и я прошу прощения у всех, особенно у болельщиков «Барселоны».
Хочу добавить, что официальный аккаунт у меня есть только в инстаграме», – написал Матиас Месси.
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Ждём этого же от кринжа