Брат Месси извинился за слова о «Барсе»: «Мы шутили. Клуб дал нам очень многое – и моей семье, и Лео. Каталония – наш второй дом»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига болельщики соцсети Футбол

Брат Лионеля Месси извинился за недавние слова о «Барселоне» и ее фанатах.

В эфире на Twitch Матиас Месси допустил сразу несколько резких высказываний.

В частности, он сказал: «Никто не знал «Барселону» до Лео. Был только «Реал». Ее клубный музей – это музей имени Месси». Также Матиас заявил, что фанаты «Барселоны» не поддерживали Лео: «Испанцы – предатели. Они должны были выйти на акцию протеста, заставить Лапорту уйти». Кроме того, он сказал: «Мы не собираемся возвращаться в «Барсу», а если и вернемся, то проведем хорошую чистку. Вышвырнем Лапорту, помимо прочих».

«Хочу объясниться за то, что я сказал в соцсетях. Мы с сыном и друзьями просто шутили.

Как я могу думать подобное о таком большом клубе, как «Барселона», и его истории? О клубе, который дал нам очень многое – как моей семье, так и Лео?

Для нас Каталония – второй дом, и это известно всем. Мне очень жаль, и я прошу прощения у всех, особенно у болельщиков «Барселоны».

Хочу добавить, что официальный аккаунт у меня есть только в инстаграме», – написал Матиас Месси.

«Без Месси «Барселона» – ничто». Брат Лео наехал на клуб и фанатов: назвал предателями

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37 комментариев

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!!!Bata!!!
Ответ Muhammad Juraev
Не сравнивайте их с поехавщими сёстрами Роналду!
Казалось бы, куда они лезут, хотя они друг друга стоят, один ‘’лучше’’ другого)
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Владимир Владимир
Он должен помнить, кто брата его лечил вбухал кучу бабла, когда тот был маленький)
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ red hikkikomori
Надо отдать должное сестрам Роналду, они не были замечены в переобувании)
Да, эти прям идейные фрукты. Вся грядка как на подбор😎
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Alexandr Sokolov
Ответ Маноло Санчи́с
Ахах) Видимо брательник по голове настучал)
сначала Агуэро, потом брат... везет на алкашей
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ДЖИН
Барса Месси жизнь спасла вылечив его от горманальной болезни. А вот Братишка психически больной, тут конечно не помогли. До Лео был Роналдинью , че этот убогий несет.
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thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
Видимо сам Месси не знал про это,но узнав поставил брата на место
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АРТУР АЛИЕВ
Пока брат Месси уступает сестрам Роналду в превозношении своего кумира и зарплатодателя. Интересное предстоит противостояние, которое выходит на новый уровень. Ставлю на сестер Роналду
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Alexandr Sokolov
Ответ Жалгас Жолдасов
Почему близкое окружение футболистов всегда несут херню ? Неужели миллионы нахаляву не могут им служить как минимум пробкой во рту
денег много, ответственности 0, можно ничего не делать и закидываться всяким
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Александр Шейфер
Ответ инок
Брат Месси конкурент сестрам Роналду)
Да, только сестры не извиняются.
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Alexandr Sokolov
называется протрезвел))
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red hikkikomori
Ответ !!!Bata!!!
Брат Месси, сестра Роналду, папа Неймара, как много межу ними общего)
Надо отдать должное сестрам Роналду, они не были замечены в переобувании)
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olander
Получил люлей от семьи и лично от Лео?
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Барсик Юрана
Месси заставил его извиниться
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Акира_1
Странные челы сейчас. Сначала набросят, а потом извиняться. Ну так ты либо иди до конца, либо вообще молчи, а так как клоун себя ведёт. 😒
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инок
Брат Месси конкурент сестрам Роналду)
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Muhammad Juraev
Походу Месси объяснил ему, что так делать нельзя!
Ждём этого же от кринжа
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Маноло Санчи́с
Ахах) Видимо брательник по голове настучал)
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ChefJhonnyMorgan
Вроде взрослый человек, а ума никто не ......
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Геннадий Тимченко
Ответ Lindeman
Ну что ж ты фраер здал назад
После вчерашней игры "родственничка" с Марселем решил язык попридержать 🤣
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dmitry79
С чувством юмора у парня явно перебои... Или трудности перевода
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Attack Sir
Выглядит так, как будто Лео оперативно ему написал, хотя я трансляцию не смотрел, мб, там очевидно несерьёзно было сказано.
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exolov
Отпустили таблетки походу
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Классный руководитель
Лучше постов от Заремы на спортс нету, эти всякие родственники ей в подметки не годятся, тухлые они!
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Isa Babaev
Переобувочная 24/7
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Adam Murdalov
Ответ !!!Bata!!!
Брат Месси, сестра Роналду, папа Неймара, как много межу ними общего)
Больше брата месси мы не увидим, ну годик другой точно
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