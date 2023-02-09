Лапорта мечтал вернуть Месси в «Барсу», но после слов его брата это почти невозможно. В клубе злятся и хотят, чтобы Лео прокомментировал высказывания Матиаса

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Футбол

«Барселона» мечтала о возвращении Лионеля Месси, но после слов его брата это практически невозможно.

Как пишет Diario Sport, президент каталонского клуба Жоан Лапорта признавался близким друзьям, что мечтает вернуть Месси в «Барсу» в ближайшие месяцы.

Вероятность того, что мечта Лапорты осуществится, крайне низка. Во-первых, Месси близок к договоренности с «ПСЖ» о новом контракте. Во-вторых, после недавних заявлений Матиаса Месси, брата Лионеля, возвращение форварда в «Барсу» выглядит почти невозможным.

Слова Матиаса очень плохо восприняли в «Барселоне», хотя в окружении нападающего заявляют, что все эти высказывания – лишь его личное мнение, а остальная часть семьи, включая Лео, так не думает.

В «Барселоне» удивлены и разозлены. Многие руководители клуба хотят, чтобы Лео дал комментарий по следам высказываний Матиаса.

Отмечается, что до скандальных высказываний брата Месси Лапорта хотел наладить отношения с Лионелем. Президент «Барсы» всегда считал, что будет лучше, если форвард вернется в клуб, вновь получит 10-й номер и завершит карьеру там.

Через третьих лиц Лапорта контактировал со стороной игрока, но вчерашние слова Матиаса Месси сильно повлияли на ситуацию.

Кроме того, Лапорта считает Месси лучшим игроком мира после его яркого выступления на ЧМ-2022. Президент сине-гранатовых полагает, что Лео сможет еще несколько лет играть на высоком уровне, и думает, что будет лучше, если Месси сделает это в «Барселоне». Л

апорта думает, что возвращение Месси стало бы хорошим посылом перед следующим сезоном, в ходе которого «Барса» не будет играть на «Камп Ноу» и переедет на Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса из-за реконструкции.

Также в «Барсе» понимают, что возвращение Месси стало бы огромным источником дохода. В клубе всерьез изучали возможности, которые дал бы приход Месси.

Теперь же, учитывая все внешние обстоятельства, возвращение Месси в «Барсу» выглядит еще менее вероятным, чем раньше.

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58 комментариев

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Sanya Kruus
Ответ бек саидов
Решение принято после аудита, а общение дано до выборов. Лапорта знал о финансовых проблемах клуба , но и предположит не мог, что насколько плохо.И ещё Тебас всплыл своими непонятными правилами.
Сколько времени прошломежду победой лаплрты и прощальной конференции
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AurelioDeLaurentis
Ответ Айлин 1990
По этому 2 год подряд ЛИГА ЕВРОПЫ??? Там только днари играют.
да хоть будет играть в сегунде, всё равно будем болеть за свой любимый клуб, я начал болеть за Барсу тогда, когда она боролась за место ЛЧ, никакой игрок не выиграет матч в одиночку ☝️
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бек саидов
Ответ Sanya Kruus
А с чего ты взял, что Месси надо было оставлять? Надо было лишь не обманывать избирателей и обманывать Месси, чтобы идти на выборы со словами, что Месси в клубе не будет
Решение принято после аудита, а общение дано до выборов. Лапорта знал о финансовых проблемах клуба , но и предположит не мог, что насколько плохо.И ещё Тебас всплыл своими непонятными правилами.
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Вечно в бане
> Рассказываешь всем перед выборами президента, что сохранить в команде Месси
> Денег нет, и Месси уходит
> Периодически рассказываешь, что хочешь вернуть Месси в команду
> Денег по-прежнему нет
> Брат Месси наговорил гадостей про Барселону
> Отказываешься возвращать Месси, и ты уже не балабол и денег нет, а просто Месси сам виноват.

Хорошо быть Лапортой.
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Гусейн Магомедрасулов
Барселоне не нужен Месси, также как Месси не нужно возвращение в Барселону. Растёт молодая, голодная команда. Месси и так самая большая легенда Барселоны и выиграл всё на свете. Можно и без сопливых "закончить в Барселоне", восхищаться игрой Месси. Привести ПСЖ к победе в Лиге чемпионов, чем не мотивация.
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ЧИКО
Что сказал тупой брат Лео, ничего не значит. Посмотрите на видео, сидит он в окружении своих сверстников и глупо хвастается. Я сомневаюсь, что об этих высказываниях Лео был в курсе или одобряет их. Если он этого хотел, мог сам сказать на прямую и ещё хлеще, но Лео сдержанный и культурный человек, он не позволит себе говорить такое публично. Он может в глаза сказать Лапорте, но не через прессу. А Лапорта пусть не обижается на чью-то тупость, а на самом деле пусть наладить прямой контакт с Лео. Правильно сказано, возвращение Лео не так команде нужно, как клубу, доходы возрастут, но до сих пор, никаких предложении от Лапорты не было. Сейчас Барса не сможет дать Лео то, что ему нужно, а нужен ему пятый титул ЛЧ. Пусть ещё год Месси поиграет в ПСЖ, получит пару титулов, чтобы обогнать Дани Алвеса и последний год или два, запросто может вернутся в Барсу, а от туда на отдых. И его зарплата не будет этому помеха. Только Лапорта должен как-то наладить с ним контакт, так как он был не прав перед Лео. А с другой стороны, увидев вчерашний вылет ПСЖ из кубка Франции, не точно, что в этом сезоне ПСЖ является однозначным фаворитом в ЛЧ.
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Sanya Kruus
Ответ Юрий Музыка
Скажи лучше Лапорте спасибо,если бы не он,хоть и с Месси,уже бы давно были банкротами. А так идём с отрывом на первом месте. С запросами Месси он нафиг не нужен,а на сильное снижение зарплаты он бы не согласился,да и Гави и Педри должны играть,а так все бы только Месси и пасовал вечно.
А с чего ты взял, что Месси надо было оставлять? Надо было лишь не обманывать избирателей и обманывать Месси, чтобы идти на выборы со словами, что Месси в клубе не будет
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Ramil Usmanov
С чего это Лео должен комментировать высказывания брата. Тот сказал, пусть сам и комментирует. Может ему приснилось, что он Лео.
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Nogoi89
Лапортус просто интриган. Лео сейчас не нужно назад возвращаться. Это всем ясно. У Барсы нет денег своих воспитанников молодых продлить. Какой Месси? Откуда деньги, Жоан? Снова рычаги?
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Sanya Kruus
как будто Месси хотел возвращаться после обмана лапорты
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A K
А с чем конкретно Лапорта не согласен? Там под каждым словом можно подписаться.
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Айлин 1990
роналду нужно поучиться годами у Месси. Как заткнуть брата моментально.
Роналду платит своим сёстрам, что бы они наяривали на него.
А Месси сразу заткнул брата и попросил извинится.
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Adilet Jumabekov
Ответ Serik Alik
Сейчас теперь из-за слов брата Лео сделают виноватым и заставят извиняться
А на самом деле Лапорта кинул Месси и заявляет такое .😅
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Denis Fomin
Ага конечно, вы Гави зарегить не можите, куча долгов, куда вам Месси еще! Отмазки пошли
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The Best
Ответ чемпион спорта
Комментарий удален модератором
Написал человек который подписан на украинскую премьер-лигу 😂
Вообще если так хочется повоевать то лучше идите на фронт (это всех касается).В комментариях от вас толку 0,разжигаете конфликты из-за которых люди потом в бан попадают.
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bahodur Ortukov
Злиться только на брата Лионеля Месси Причём тут самому Лионель Месси эти слави сказал брат Лионель Месси они Сам же Месси обидеться только на брата Месси Месси тут ни при чём
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Айлин 1990
Ответ Юрий Музыка
Скажи лучше Лапорте спасибо,если бы не он,хоть и с Месси,уже бы давно были банкротами. А так идём с отрывом на первом месте. С запросами Месси он нафиг не нужен,а на сильное снижение зарплаты он бы не согласился,да и Гави и Педри должны играть,а так все бы только Месси и пасовал вечно.
По этому 2 год подряд ЛИГА ЕВРОПЫ???
Там только днари играют.
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Вячеслав Новиков
Я думаю уже не стоит возвращать Месси, нужно строить новую команду, он уже не молодой, провести прощальный матч было бы правильно
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Юрий Музыка
Ответ Экспертное мнение
Что за сказки? Уже ни Месси, ни Барсе не нужно это возвращение. Лапортик хочет себя обелить что ли, за то что на имени Лео выиграл выборы и потом кинул его)) Теперь он встал в такую позу, будто Месси мечтает туда вернуться, а добрый Лапорта так хотел этого, но вот слова брата... ахх, какой же Лапорта порядочный, честный и добрый.
Скажи лучше Лапорте спасибо,если бы не он,хоть и с Месси,уже бы давно были банкротами. А так идём с отрывом на первом месте.
С запросами Месси он нафиг не нужен,а на сильное снижение зарплаты он бы не согласился,да и Гави и Педри должны играть,а так все бы только Месси и пасовал вечно.
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Сулаквелидзе
Лапорта не хочет у Хави спросить, нужен ему Месси? Я помнимаю, продажи футболок, легенда, я сам Мессифан, но Хави только начал строить команду, какие-то результаты пошли, очевидно, что хватит фапать на прошлое, а нужно ставить на будущее. Лучше вон Фати до ума довести.
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Ришад Хайруллин
Ответ Рашпель793
Не, ну стоит отдать должное этому брату. Он считай всего одним интервью встал в один ряд с сёстрами Роналду, которые годами пыхтели и старались, зарабатывая репутацию главных неадекваток среди родни футболистов. У этого парня огромный потенциал.
слабак он оказался уже изаинился, далеко ему до сестёр раналду
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Митрандир цвета хаки
Роналду: кроет помоями клуб, который кинул ему спасительную палку. Эксперты и легенды вроде Кина, Фердинанда и т.п поддакивают ему а глоры в экстазе визжат про плохие бассейны.
Брат Месси (не сам Месси) : кроет фанатов и президента, который наврал для победы на выборах, и упустил Месси (который плакал во время ухода)… те же самые глоры Рональды: ууу какой плохой и никчёмный семейка эти Месси ваши. Наши Рональды лучшие👶🏻👶🏻👶🏻
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Я Гражданин Мира
Ответ Ronixs
Наивные вы.Мы видим только верхушку.Лапорта осознано убрал Месси и на это у него были причины,как у президента.Бюрофаксы просто так не должны заканчиваться.Своё наследие в Барселоне Месси сильно испортил уходом.Если бы он захотел(читай урезать свой аппетит)он бы и остался,и вернулся.Но папа с братом хотят красиво жить,а самолёт в аэропорту Барселоны надо обслуживать.Так,что удачи ему в ПСЖ.А у Барсы,как сказал Куман,сейчас восстановление идёт отлично.
Так что наивный только вы и никто другой!!!
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Я Гражданин Мира
Ответ Ronixs
Наивные вы.Мы видим только верхушку.Лапорта осознано убрал Месси и на это у него были причины,как у президента.Бюрофаксы просто так не должны заканчиваться.Своё наследие в Барселоне Месси сильно испортил уходом.Если бы он захотел(читай урезать свой аппетит)он бы и остался,и вернулся.Но папа с братом хотят красиво жить,а самолёт в аэропорту Барселоны надо обслуживать.Так,что удачи ему в ПСЖ.А у Барсы,как сказал Куман,сейчас восстановление идёт отлично.
Представьте себе после ухода Месси дела у Месси пошли куда лучше чем у барсы.
Месси стал чемпионом мира а барса с треском 2 года подряд вылетает из группы лиги чемпионов.
Так что кому лучше стало этого разрыва, всем понятно, но похоже только не вам
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Mansur Shamshidinov
Это всего лишь мнение его брата
А его самого спросить не хотите?
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