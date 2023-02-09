Лапорта мечтал вернуть Месси в «Барсу», но после слов его брата это почти невозможно. В клубе злятся и хотят, чтобы Лео прокомментировал высказывания Матиаса
«Барселона» мечтала о возвращении Лионеля Месси, но после слов его брата это практически невозможно.
Как пишет Diario Sport, президент каталонского клуба Жоан Лапорта признавался близким друзьям, что мечтает вернуть Месси в «Барсу» в ближайшие месяцы.
Вероятность того, что мечта Лапорты осуществится, крайне низка. Во-первых, Месси близок к договоренности с «ПСЖ» о новом контракте. Во-вторых, после недавних заявлений Матиаса Месси, брата Лионеля, возвращение форварда в «Барсу» выглядит почти невозможным.
Слова Матиаса очень плохо восприняли в «Барселоне», хотя в окружении нападающего заявляют, что все эти высказывания – лишь его личное мнение, а остальная часть семьи, включая Лео, так не думает.
В «Барселоне» удивлены и разозлены. Многие руководители клуба хотят, чтобы Лео дал комментарий по следам высказываний Матиаса.
Отмечается, что до скандальных высказываний брата Месси Лапорта хотел наладить отношения с Лионелем. Президент «Барсы» всегда считал, что будет лучше, если форвард вернется в клуб, вновь получит 10-й номер и завершит карьеру там.
Через третьих лиц Лапорта контактировал со стороной игрока, но вчерашние слова Матиаса Месси сильно повлияли на ситуацию.
Кроме того, Лапорта считает Месси лучшим игроком мира после его яркого выступления на ЧМ-2022. Президент сине-гранатовых полагает, что Лео сможет еще несколько лет играть на высоком уровне, и думает, что будет лучше, если Месси сделает это в «Барселоне». Л
апорта думает, что возвращение Месси стало бы хорошим посылом перед следующим сезоном, в ходе которого «Барса» не будет играть на «Камп Ноу» и переедет на Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса из-за реконструкции.
Также в «Барсе» понимают, что возвращение Месси стало бы огромным источником дохода. В клубе всерьез изучали возможности, которые дал бы приход Месси.
Теперь же, учитывая все внешние обстоятельства, возвращение Месси в «Барсу» выглядит еще менее вероятным, чем раньше.
«Без Месси «Барселона» – ничто». Брат Лео наехал на клуб и фанатов: назвал предателями
> Денег нет, и Месси уходит
> Периодически рассказываешь, что хочешь вернуть Месси в команду
> Денег по-прежнему нет
> Брат Месси наговорил гадостей про Барселону
> Отказываешься возвращать Месси, и ты уже не балабол и денег нет, а просто Месси сам виноват.
Хорошо быть Лапортой.
Роналду платит своим сёстрам, что бы они наяривали на него.
А Месси сразу заткнул брата и попросил извинится.
Вообще если так хочется повоевать то лучше идите на фронт (это всех касается).В комментариях от вас толку 0,разжигаете конфликты из-за которых люди потом в бан попадают.
Там только днари играют.
С запросами Месси он нафиг не нужен,а на сильное снижение зарплаты он бы не согласился,да и Гави и Педри должны играть,а так все бы только Месси и пасовал вечно.
Брат Месси (не сам Месси) : кроет фанатов и президента, который наврал для победы на выборах, и упустил Месси (который плакал во время ухода)… те же самые глоры Рональды: ууу какой плохой и никчёмный семейка эти Месси ваши. Наши Рональды лучшие👶🏻👶🏻👶🏻
Месси стал чемпионом мира а барса с треском 2 года подряд вылетает из группы лиги чемпионов.
Так что кому лучше стало этого разрыва, всем понятно, но похоже только не вам
А его самого спросить не хотите?