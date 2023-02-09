Лапорта мечтал вернуть Месси в «Барсу», но после слов его брата это почти невозможно. В клубе злятся и хотят, чтобы Лео прокомментировал высказывания Матиаса

« » мечтала о возвращении , но после слов его брата это практически невозможно.

Как пишет Diario Sport, президент каталонского клуба признавался близким друзьям, что мечтает вернуть Месси в «Барсу» в ближайшие месяцы.

Вероятность того, что мечта Лапорты осуществится, крайне низка. Во-первых, Месси близок к договоренности с « » о новом контракте. Во-вторых, после недавних заявлений Матиаса Месси, брата Лионеля, возвращение форварда в «Барсу» выглядит почти невозможным.

Слова Матиаса очень плохо восприняли в «Барселоне», хотя в окружении нападающего заявляют, что все эти высказывания – лишь его личное мнение, а остальная часть семьи, включая Лео, так не думает.

В «Барселоне» удивлены и разозлены. Многие руководители клуба хотят, чтобы Лео дал комментарий по следам высказываний Матиаса.

Отмечается, что до скандальных высказываний брата Месси Лапорта хотел наладить отношения с Лионелем. Президент «Барсы» всегда считал, что будет лучше, если форвард вернется в клуб, вновь получит 10-й номер и завершит карьеру там.

Через третьих лиц Лапорта контактировал со стороной игрока, но вчерашние слова Матиаса Месси сильно повлияли на ситуацию.

Кроме того, Лапорта считает Месси лучшим игроком мира после его яркого выступления на ЧМ-2022. Президент сине-гранатовых полагает, что Лео сможет еще несколько лет играть на высоком уровне, и думает, что будет лучше, если Месси сделает это в «Барселоне». Л

апорта думает, что возвращение Месси стало бы хорошим посылом перед следующим сезоном, в ходе которого «Барса» не будет играть на «Камп Ноу» и переедет на Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса из-за реконструкции.

Также в «Барсе» понимают, что возвращение Месси стало бы огромным источником дохода. В клубе всерьез изучали возможности, которые дал бы приход Месси.

Теперь же, учитывая все внешние обстоятельства, возвращение Месси в «Барсу» выглядит еще менее вероятным, чем раньше.

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