Менеджер президентской кампании Лапорты – брату Месси: «Барса» была грандиозна и без Лео, он сделал ее еще более великой. А кем бы ты был без «Барсы» и брата?»

Луис Карраско отреагировал на слова брата .

Ранее Матиас Месси заявил: «Никто не знал «Барселону» до Лео. Был только «Реал». Ее клубный музей – это музей имени Месси».

«Матиас, «Барса» была грандиозна и без твоего брата, а он сделал ее еще более великой. Они выросли вместе. Интересно, кем бы ты был без «Барсы» и без своего брата? Обнимаю», – написал в твиттере менеджер президентской кампании .

Лионель Месси покинул «Барселону» свободным агентом летом 2021 года. В данный момент он выступает за « ».

Брат Месси: «Мы не собираемся возвращаться в «Барсу», а если и вернемся, то проведем хорошую чистку. Вышвырнем Лапорту, помимо прочих»

«Без Месси «Барселона» – ничто». Брат Лео наехал на клуб и фанатов: назвал предателями

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!