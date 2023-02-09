Менеджер президентской кампании Лапорты – брату Месси: «Барса» была грандиозна и без Лео, он сделал ее еще более великой. А кем бы ты был без «Барсы» и брата?»
Луис Карраско отреагировал на слова брата Лионеля Месси.
Ранее Матиас Месси заявил: «Никто не знал «Барселону» до Лео. Был только «Реал». Ее клубный музей – это музей имени Месси».
«Матиас, «Барса» была грандиозна и без твоего брата, а он сделал ее еще более великой. Они выросли вместе. Интересно, кем бы ты был без «Барсы» и без своего брата? Обнимаю», – написал в твиттере менеджер президентской кампании Жоана Лапорты.
Лионель Месси покинул «Барселону» свободным агентом летом 2021 года. В данный момент он выступает за «ПСЖ».
Брат Месси: «Мы не собираемся возвращаться в «Барсу», а если и вернемся, то проведем хорошую чистку. Вышвырнем Лапорту, помимо прочих»
«Без Месси «Барселона» – ничто». Брат Лео наехал на клуб и фанатов: назвал предателями
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
аккуратно посадил на место этого наркомана и при этом Обозначил роль Месси в достижениях Барсы
А еще у Люка Эрнандеса есть адекватный брат - Тео Эрнандес.
Сильно пошутил , не?
И "панчи" опонента разбил в пух и прах, и личность опонента деконструировал / и всё это за несколько слов