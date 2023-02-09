Менеджер президентской кампании Лапорты – брату Месси: «Барса» была грандиозна и без Лео, он сделал ее еще более великой. А кем бы ты был без «Барсы» и брата?»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Луис Карраско отреагировал на слова брата Лионеля Месси.

Ранее Матиас Месси заявил: «Никто не знал «Барселону» до Лео. Был только «Реал». Ее клубный музей – это музей имени Месси».

«Матиас, «Барса» была грандиозна и без твоего брата, а он сделал ее еще более великой. Они выросли вместе. Интересно, кем бы ты был без «Барсы» и без своего брата? Обнимаю», – написал в твиттере менеджер президентской кампании Жоана Лапорты.

Лионель Месси покинул «Барселону» свободным агентом летом 2021 года. В данный момент он выступает за «ПСЖ». 

Брат Месси: «Мы не собираемся возвращаться в «Барсу», а если и вернемся, то проведем хорошую чистку. Вышвырнем Лапорту, помимо прочих»

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28 комментариев

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АРТУР АЛИЕВ
Матиас Месси в фильме "Брат, садись 2"
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Роман
Да там уже батл пошёл.
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МГЕР
Моё обращение касается брата Месси
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МГЕР
Ну зачем портить всё, а???
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Alexlagodny
Красиво опустили горе-брата 👍🏻
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DolJun
норм брат месси деклассирует бчк)
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dadahandadahan3@gmail.com
1-0 пользу Барселоны ))
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Нефанатик
Кем был была бы вообще вся семья Месси без Барсы?
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barca1899messi
красавчик !!!!!
аккуратно посадил на место этого наркомана и при этом Обозначил роль Месси в достижениях Барсы
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barca1899messi
Ответ Всем мир
У Тео Эрнандеса есть адекватный брат - Люка Эрнандес. А еще у Люка Эрнандеса есть адекватный брат - Тео Эрнандес. Сильно пошутил , не?
У тебя как в загадке у одного брата есть две сестры а у каждой сестры есть по одному Брату сколько всего братьев и сестёр
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Sakata Gintoki
Правильно, поставил на место этого умалишенного.
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barca1899messi
Ответ krasnblj
У адекватных не берут интервью
Это тоже скорее всего Правда они могли взять у другого брата Ну взяли интервью именно у этого наркомана
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barca1899messi
Ответ Вечно Молодой
бывают у футболистов адекватные родственники?
Скорее всего только те которые уже умерли
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barca1899messi
Ответ Леван Мкртчян
Лучший флип на баттловых раундах, который я только слышал) И "панчи" опонента разбил в пух и прах, и личность опонента деконструировал / и всё это за несколько слов
🤣🤣🤣🤣
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barca1899messi
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален модератором
Я с тобой соглашусь Ну почему именно на улицах Барсы вот этого непонятно он бы так и остался в своём россарио
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Великий Алонсо
Комментарий удален
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Всем мир
У Тео Эрнандеса есть адекватный брат - Люка Эрнандес. А еще у Люка Эрнандеса есть адекватный брат - Тео Эрнандес. Сильно пошутил , не?
У Василия Березуцкого нормальный брат - Алексей Березуцкий. А у Алексея Березуцкого есть адекватный брат - Василий Березуцкий
+1
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Вечно Молодой
Ответ Всем мир
У Тео Эрнандеса есть адекватный брат - Люка Эрнандес. А еще у Люка Эрнандеса есть адекватный брат - Тео Эрнандес. Сильно пошутил , не?
делаешь, Мага
+1
-1
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Футбол_это_жизнь
При всем моем уважении к Месси, его заслугам и любви к его футболу, он не может быть больше клуба Барселона.
+2
-4
-2
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Всем мир
Ответ Вечно Молодой
бывают у футболистов адекватные родственники?
У Тео Эрнандеса есть адекватный брат - Люка Эрнандес.
А еще у Люка Эрнандеса есть адекватный брат - Тео Эрнандес.
Сильно пошутил , не?
+6
-3
+3
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krasnblj
Ответ Вечно Молодой
бывают у футболистов адекватные родственники?
У адекватных не берут интервью
+2
-1
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Вечно Молодой
Ответ igls54
Нет, не бывает. Разве только в виде исключения
самое интересное, что до Месси, в Барсе играли Роналдо и пиковый Роналдиньо)
+5
-3
+2
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Леван Мкртчян
Лучший флип на баттловых раундах, который я только слышал)
И "панчи" опонента разбил в пух и прах, и личность опонента деконструировал / и всё это за несколько слов
+12
-5
+7
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mutnyy
Да Месси сам всегда ноет
+1
-3
-2
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igls54
Ответ Вечно Молодой
бывают у футболистов адекватные родственники?
Нет, не бывает. Разве только в виде исключения
+1
-2
-1
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