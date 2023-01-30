«Месси согласился бы сыграть в Кингсе Лиге, я почти уверен». Лапорта и Агуэро о Лео в испанской медиалиге

Жоан Лапорта и Серхио Агуэро обсудили возможное участие Лионеля Месси в испанской медиалиге.

Турнир, получивший название , стартовал в начале января. Одним из его организаторов является экс-партнер Месси по «Барселоне» Жерар Пике, а Агуэро играет за одну из команд.

Президента «Барселоны» Лапорту пригласили на конференцию лиги, где и был поднят вопрос участия Месси на турнире.

«Месси согласился бы сыграть в Кингсе Лиге, я почти уверен в этом. Но он должен будет ехать в сборную [в следующее окно для матчей сборных]», – сказал Лапорта.

«Тем не менее в мае сезон заканчивается, он освободится…» – добавил Агуэро.

Позже у бывшего нападающего «Манчестер Сити» на стриме еще раз спросили по поводу приглашения Месси в «Куниспортс» – команду Серхио в Кингс Лиге.

«Конечно, осуществить это будет непросто. Но все зависит от того, как сложится оставшаяся часть сезона. Конечно, мы были бы ради поприветствовать Лео. Кто знает, как все сложится», – отметил Агуэро.

Пике запустил медиалигу в Испании. Что известно о турнире?