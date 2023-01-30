«Месси согласился бы сыграть в Кингсе Лиге, я почти уверен». Лапорта и Агуэро о Лео в испанской медиалиге

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси Серхио Агуэро Жерар Пике лига 1 Франция Ла Лига Жоан Лапорта Кингс Лига Медиафутбол

Жоан Лапорта и Серхио Агуэро обсудили возможное участие Лионеля Месси в испанской медиалиге.

Турнир, получивший название Кингс Лига, стартовал в начале января. Одним из его организаторов является экс-партнер Месси по «Барселоне» Жерар Пике, а Агуэро играет за одну из команд.

Президента «Барселоны» Лапорту пригласили на конференцию лиги, где и был поднят вопрос участия Месси на турнире.

«Месси согласился бы сыграть в Кингсе Лиге, я почти уверен в этом. Но он должен будет ехать в сборную [в следующее окно для матчей сборных]», – сказал Лапорта.

«Тем не менее в мае сезон заканчивается, он освободится…» – добавил Агуэро.

Позже у бывшего нападающего «Манчестер Сити» на стриме еще раз спросили по поводу приглашения Месси в «Куниспортс» – команду Серхио в Кингс Лиге.

«Конечно, осуществить это будет непросто. Но все зависит от того, как сложится оставшаяся часть сезона. Конечно, мы были бы ради поприветствовать Лео. Кто знает, как все сложится», – отметил Агуэро.

Пике запустил медиалигу в Испании. Что известно о турнире?

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Илнур Кара
А где Паша Техник играет
В основном в реанимации🤓
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Batitotti
Ответ Илнур Кара
А где Паша Техник играет
Сейчас уже нигде, но я ничему не удивлюсь) а вообще был в GOATS
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Badinoko
За «Куниспортс» я бы не хотел играть.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илнур Кара
Ответ kontelaki
У Месси появится шанс выиграть лигу чемпионов
А пятый раз?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илнур Кара
Ответ Batitotti
В теории, если медиа-лиги создадут свою лигу чемпионов, у Месси появится шанс выйти на поле против Паши Техника.
А где Паша Техник играет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vova123456
Ответ Moscwow
За 500 лямов он бы в любом колхозе на поле без травы согласился играть
Нет, за Реал нет. Это хуже колхоза для него, думаю.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vova123456
Ответ kontelaki
У Месси появится шанс выиграть лигу чемпионов
Очнись, он уже 4 раза выиграл её)
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
"Куниспортс"

И всех фанатиков его туда зибрайте.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Им денег не хватит на зарплату. Если только на 1 месяц, а дальше лига банкротом станет.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Подкат Пенальтьевич
🤡 🤡
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kontelaki
Ответ Batitotti
В теории, если медиа-лиги создадут свою лигу чемпионов, у Месси появится шанс выйти на поле против Паши Техника.
У Месси появится шанс выиграть лигу чемпионов
+2
-9
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Moscwow
Ответ kontelaki
Он играл в Барселоне за 500 млн
Я и говорю - в любом колхозе
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Batitotti
В теории, если медиа-лиги создадут свою лигу чемпионов, у Месси появится шанс выйти на поле против Паши Техника.
+37
0
+37
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kontelaki
Ответ Moscwow
За 500 лямов он бы в любом колхозе на поле без травы согласился играть
Он играл в Барселоне за 500 млн
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Moscwow
За 500 лямов он бы в любом колхозе на поле без травы согласился играть
+6
-9
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фанат Лионеля Месси
Чёт Агуэро совсем поплыл
Нахрена Месси нужна эта медиалига !?
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий