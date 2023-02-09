Месси за карьеру не выиграл лишь один турнир из тех, где выступал. Это Кубок Франции

Вылет «ПСЖ» из Кубка Франции не дал Лионелю Месси побороться за уникальное достижение.

Вчера «ПСЖ» уступил «Марселю» (1:2) и не вышел в 1/4 финала Кубка Франции.

остался единственным турниром из числа тех, в которых Месси участвовал, но не выигрывал. После перехода Лионеля парижане дважды выбывали из турнира на стадии 1/8 финала.

Напомним, в декабре Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира. Этот трофей стал 42-м в его карьере.

Статистику 35-летнего нападающего можно изучить здесь.

У Месси 4 из 10 от L’Équipe после вылета «ПСЖ» от «Марселя» в Кубке. У Неймара 3 балла – худшая оценка в матче

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