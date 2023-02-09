Месси за карьеру не выиграл лишь один турнир из тех, где выступал. Это Кубок Франции

Теги Марсель ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Кубок Франции Футбол

Вылет «ПСЖ» из Кубка Франции не дал Лионелю Месси побороться за уникальное достижение.

Вчера «ПСЖ» уступил «Марселю» (1:2) и не вышел в 1/4 финала Кубка Франции.

Кубок Франции остался единственным турниром из числа тех, в которых Месси участвовал, но не выигрывал. После перехода Лионеля парижане дважды выбывали из турнира на стадии 1/8 финала.

Напомним, в декабре Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира. Этот трофей стал 42-м в его карьере.

Статистику 35-летнего нападающего можно изучить здесь.

У Месси 4 из 10 от L’Équipe после вылета «ПСЖ» от «Марселя» в Кубке. У Неймара 3 балла – худшая оценка в матче

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51 комментарий

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Men77
Ответ Нефанатик
Шейхам надо пригласить Лаоса или Марчиняка и проводить кубок Франции раз в месяц. Это недоразумение с кубок Франции надо исправить.
опять ты вылезло?
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NomerSports
Страшное стало явью а ведь шутили после чемпионата мира , что Месси не брал кубок Франции , вот и случилось то чего все боялись как бы Лео теперь не завершил карьеру из за такой неудачи .
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Я Гражданин Мира
Ответ Tydeus
А за год до прихода Месси ПСЖ вообще Лигу 1 не взял. Так бывает и случается. Обидно, но кубок Франции не главный турнир сезона. Нельзя сказать, что ПСЖ играл плохо, слегка расхлябано - да, но мементы были
Но Марсель играл намного лучше.
А самое главное для меня сам Месси играл очень плоха.
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Alexander Tryapyshko
Неудачник
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DpeMa111
Уже не в этом году
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NomerSports
Ответ Арматурмалай
Месси чемпион мира, остальное вторично.
Третично
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Арматурмалай
Месси чемпион мира, остальное вторично.
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Илья Игнатьев
Ответ Я Гражданин Мира
Получается как то странно Как Месси перешёл в псж и второй год команда вылетает из турнира в 1/8 финала кубка Франции. Хотя до этого 7 раз подряд до финала доходили. А как тот же Месси ушёл из барсы и команда два года подряд не выходить из группы в лиге чемпионов, хотя до этого всегда выходили из группы.
Всякое бывает и не всегда между этим есть связь
В этом сезоне Барса вылетела из-за череды случайностей, ну и судья помог.
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Нефанатик
Шейхам надо пригласить Лаоса или Марчиняка и проводить кубок Франции раз в месяц. Это недоразумение с кубок Франции надо исправить.
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Илья Игнатьев
Мне кажется надо лишить его за это всех золотых мячей.
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Tydeus
Ответ Я Гражданин Мира
Получается как то странно Как Месси перешёл в псж и второй год команда вылетает из турнира в 1/8 финала кубка Франции. Хотя до этого 7 раз подряд до финала доходили. А как тот же Месси ушёл из барсы и команда два года подряд не выходить из группы в лиге чемпионов, хотя до этого всегда выходили из группы.
А за год до прихода Месси ПСЖ вообще Лигу 1 не взял. Так бывает и случается. Обидно, но кубок Франции не главный турнир сезона. Нельзя сказать, что ПСЖ играл плохо, слегка расхлябано - да, но мементы были
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А.Э.РАСИМ
Кубок Франции может гордится!
Он держится.
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Илья Банюк
Ну в следущим сезоне подсуетятся , будут в кпждом матче кубковом пару пенальти давать и доведут до победы. В финале обязательно гол из офсайда и кубок у инопланетянина. Все просто.
Не, ну еще можно кубок проводить раз месяц и тогда точно в какой то момент получится
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cektor
новость ради новости
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Что плохого в геноциде украинцев?
ужасно)
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vdvbill.e1.ru
Ну и н#х он нужен
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LifeSpartak
Уникум современного футбола!
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Я Гражданин Мира
Получается как то странно
Как Месси перешёл в псж и второй год команда вылетает из турнира в 1/8 финала кубка Франции.
Хотя до этого 7 раз подряд до финала доходили.
А как тот же Месси ушёл из барсы и команда два года подряд не выходить из группы в лиге чемпионов, хотя до этого всегда выходили из группы.
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Michael Boldyrev
Нет, это не так.
Он не выигрывал низшие лиги в Испании, играя за "Барселону" B и С.
Кроме того, в 2005 году Аргентина с Месси заняла 3-е место на молодежном чемпионате Южной Америки.
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Фанат Лионеля Месси
Теперь у хейтеров Месси
Кубок Франции>ЧМ:)
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Russ Ivan
Купить не пробовал?
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bijbajbo
ну вот, а вы говорите лучший в истории...
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Я Гражданин Мира
Ответ Экспертное мнение
Не играл он там
Для этого ему точна надо вернуться в барсу
Там у него больше шансы
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zzzeeerrrooo
Ответ RYBvsSAB
НА ПРОФИ УРОВНЕ ... то Лео не выигрывал молодёжный чемпионат Южной Америки (Копу)
он разве играл там
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Экспертное мнение
Ответ sayemlo
Сейчас побежит к папику Инфантино и к своим шейхам и потребует чтобы ему начали давать пенальти и провести еще раз кубок Франции э
Слушай, ну не Месси виноват в том, что твоего Криша 0+0 в плей-офф за пять ЧМ. Кто умеет, тот забивает: Эн-Несери, Вегхорст, Дзюба, Кавани и пенальти тут не нужны. Отстаньте от Месси, не ваш уровень.
+26
-7
+19
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