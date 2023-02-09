Месси за карьеру не выиграл лишь один турнир из тех, где выступал. Это Кубок Франции
Вылет «ПСЖ» из Кубка Франции не дал Лионелю Месси побороться за уникальное достижение.
Вчера «ПСЖ» уступил «Марселю» (1:2) и не вышел в 1/4 финала Кубка Франции.
Кубок Франции остался единственным турниром из числа тех, в которых Месси участвовал, но не выигрывал. После перехода Лионеля парижане дважды выбывали из турнира на стадии 1/8 финала.
Напомним, в декабре Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира. Этот трофей стал 42-м в его карьере.
Статистику 35-летнего нападающего можно изучить здесь.
У Месси 4 из 10 от L’Équipe после вылета «ПСЖ» от «Марселя» в Кубке. У Неймара 3 балла – худшая оценка в матче
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А самое главное для меня сам Месси играл очень плоха.
В этом сезоне Барса вылетела из-за череды случайностей, ну и судья помог.
Он держится.
Не, ну еще можно кубок проводить раз месяц и тогда точно в какой то момент получится
Как Месси перешёл в псж и второй год команда вылетает из турнира в 1/8 финала кубка Франции.
Хотя до этого 7 раз подряд до финала доходили.
А как тот же Месси ушёл из барсы и команда два года подряд не выходить из группы в лиге чемпионов, хотя до этого всегда выходили из группы.
Он не выигрывал низшие лиги в Испании, играя за "Барселону" B и С.
Кроме того, в 2005 году Аргентина с Месси заняла 3-е место на молодежном чемпионате Южной Америки.
Кубок Франции>ЧМ:)
Там у него больше шансы