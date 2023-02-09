«Пришло время заткнуться. «ПСЖ» нужно сильно прибавлять». Маркиньос о вылете из Кубка Франции

Теги Марсель ПСЖ лига 1 Франция Кубок Франции Маркиньос Футбол

Защитник «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал поражение от «Марселя» (1:2) в Кубке Франции.

«Мы знали, что нас будут сильно прессинговать, но нам не удавалось быстрее проходить между их линиями. Мы допустили некоторые ошибки, которые дорого нам обошлись. Их нельзя повторять, и мы знаем, в каких аспектах нужно прибавить.

Поражение болезненное, потому что это был кубковый матч против нашего главного соперника. Мы хотели вернуться в Париж с победой и путевкой в четвертьфинал. Нужно играть лучше, продолжать работать и двигаться дальше.

Нам кое-чего не хватало. Пришло время заткнуться. Мы знаем, что нужно сильно прибавлять, если мы хотим успешно провести сезон. От того, что лишаешься возможности выиграть трофей, всегда больно. Мы потрясены», – сказал Маркиньос.

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17 комментариев

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vik444
Роналдо забронировал для Месси место.
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нелюбитель футбола
Ответ Артур Агабегов
Потуши свой nep**к 🧯🔥😲
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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atomio
Ответ psixyec
Пока в ПСЖ играет такой лузер, как Месси, им даже фактор Рамоса в ЛЧ не поможет.
18 декабря 👍🏻☺️
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Vinnipukh Vinni
Ответ psixyec
Пока в ПСЖ играет такой лузер, как Месси, им даже фактор Рамоса в ЛЧ не поможет.
Да, а Аргентина никогда даже Кубок Америки не выиграет с Месси. А вот когда он уйдёт, сразу выиграет всё на свете. Раньше у дурачков типа тебя были такие завывания. Теперь приходится что-то новое придумывать.
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Златан Лучший!
Ответ Бестрофейник 19/20
Фанаты Месси, хватит минусовать комментарии с фактами. ПСЖ действительно 7 раз подряд выходил в финал до Месси. Чем же вы оскорбились?
ПСЖ сдал с приходом Месси. Не на Данило Перейро же ориентироваться
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БилльХансен
Выглядит так будто почти все сильные команды имевшие сильное представительство на ЧМ очень сильно просели.
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нелюбитель футбола
Ответ sayemlo
Человек - пендаль сегодня пропал...🤣
А как ты определил?...
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Артур Агабегов
Ответ sayemlo
в первую очередь надо избавиться от месьи!! с его приходом псж не может пройти дальше 1/8 лч и кубка. "Эффект мессьи".а то наша месья привыкла, что ей будут давать липовые пенальти и в подарок судьи !
Потуши свой nep**к 🧯🔥😲
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sayemlo
Человек - пендаль сегодня пропал...🤣
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Геннадий Тимченко
А какой результат ожидали❔ - два лучших футболиста Аргентины и Бразилии так накидались на днюхе последнего, что их до сих пор от футбола воротит🤦 и даже постоянные обращения с благодарностью к Богу тренера парижан не смогли исправить ситуацию🤷
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sayemlo
Ответ Бестрофейник 19/20
Фанаты Месси, хватит минусовать комментарии с фактами. ПСЖ действительно 7 раз подряд выходил в финал до Месси. Чем же вы оскорбились?
это другое 🤣
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sayemlo
в первую очередь надо избавиться от месьи!! с его приходом псж не может пройти дальше 1/8 лч и кубка. "Эффект мессьи".а то наша месья привыкла, что ей будут давать липовые пенальти и в подарок судьи !
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-4
0
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Адепт Суперлиги
Тудор - легенда. Как же обидно, что донный тоттенхэм на них попал в период строительства, а не доминации
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-1
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Бестрофейник 19/20
Фанаты Месси, хватит минусовать комментарии с фактами. ПСЖ действительно 7 раз подряд выходил в финал до Месси. Чем же вы оскорбились?
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+22
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Фан Рубина
Пришло время заткнуться - наговорил на три абзаца.
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-1
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Роман
А кому заткнуться? Вы как мешки сегодня играли и второй год вылетаете из 1/8 Кубка Франции.
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psixyec
Пока в ПСЖ играет такой лузер, как Месси, им даже фактор Рамоса в ЛЧ не поможет.
+13
-7
+6
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