«Пришло время заткнуться. «ПСЖ» нужно сильно прибавлять». Маркиньос о вылете из Кубка Франции

Защитник « » Маркиньос прокомментировал поражение от « » (1:2) в Кубке Франции.

«Мы знали, что нас будут сильно прессинговать, но нам не удавалось быстрее проходить между их линиями. Мы допустили некоторые ошибки, которые дорого нам обошлись. Их нельзя повторять, и мы знаем, в каких аспектах нужно прибавить.

Поражение болезненное, потому что это был кубковый матч против нашего главного соперника. Мы хотели вернуться в Париж с победой и путевкой в четвертьфинал. Нужно играть лучше, продолжать работать и двигаться дальше.

Нам кое-чего не хватало. Пришло время заткнуться. Мы знаем, что нужно сильно прибавлять, если мы хотим успешно провести сезон. От того, что лишаешься возможности выиграть трофей, всегда больно. Мы потрясены», – сказал .

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