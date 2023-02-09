У Месси 4 из 10 от L’Équipe после вылета «ПСЖ» от «Марселя» в Кубке. У Неймара 3 балла – худшая оценка в матче

Французская газета L’Équipe оценила игроков «ПСЖ» после матча с « ».

Вчера «ПСЖ» уступил «Марселю» со счетом 1:2 и выбыл из Кубка Франции на стадии 1/8 финала.

Лучшую оценку в «ПСЖ» получил вратарь – 7 баллов из 10.

По 5 баллов у защитников и , а также у полузащитников Данилу Перейры и Марко Верратти.

По 4 балла получили защитники Ашраф Хакими и Серхио Рамос, забивший единственный гол « » в этом матче, а также полузащитник Фабиан Руис и нападающий Лионель Месси.

По 3 балла получили нападающий Неймар и полузащитник Витинья – это худшие оценки среди всех участников матча.

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