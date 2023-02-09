У Месси 4 из 10 от L’Équipe после вылета «ПСЖ» от «Марселя» в Кубке. У Неймара 3 балла – худшая оценка в матче
Французская газета L’Équipe оценила игроков «ПСЖ» после матча с «Марселем».
Вчера «ПСЖ» уступил «Марселю» со счетом 1:2 и выбыл из Кубка Франции на стадии 1/8 финала.
Лучшую оценку в «ПСЖ» получил вратарь Джанлуиджи Доннарумма – 7 баллов из 10.
По 5 баллов у защитников Нуну Мендеша и Маркиньоса, а также у полузащитников Данилу Перейры и Марко Верратти.
По 4 балла получили защитники Ашраф Хакими и Серхио Рамос, забивший единственный гол «ПСЖ» в этом матче, а также полузащитник Фабиан Руис и нападающий Лионель Месси.
По 3 балла получили нападающий Неймар и полузащитник Витинья – это худшие оценки среди всех участников матча.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Чувак, нормальные люди не живут футболом, это просто шоу. Тут как в кино: хороший артист - плохой артист. И для миллионов любителей футбола месси- плохой игрок(артист) неинтересный и не разноплановый. Но есть и те, для которых он хороший игрок( артист) и это нормально, все со своими вкусами. Только вот не надо навязывать их другим, а фаны месси носятся сэтим допингистом, как с писанной торбой из темы в тему, втирая остальным про какое-то величие, а это не хорошо. А если еще конкретнее, то вы достпли всех со своим гормональным обрубком
Есть всякие whoscored которые заложили в алгоритм определенные правила и просто получают какую-то оценку. Что тоже неправильно, оценки от газет и журналов это уже совсем позапрошлый век, конечно.
Клозе ? Мюллер ? Швайни ?
Но если ты даже не видишь комментарии, где пишут что турниры неважны, включая и Лигу 1, ведь есть ЧМ.
О чем можно с тобой говорить.
Ты находишься в разделе sports, где каждый высказывает свое мнение, почему ты считаешь кому сколько писать? Ты реальность потерял.
Не хочешь наблюдать дискуссии - не заходи сюда. Всё просто.
«7 ЗМ, кто больше?»
Причем это не наезд, логично, что главная цель - Кубок мира и приоритеты Лео расставил соответствующие
Только эти глорики игнорят откровенно слабый прошлый сезон и фиговые игры в 2023 (кроме одного матча) и орут про "ПСЖ без Месси не может /Мбаппе лишний и только мешает" и прочую дичь 😂 а после отдельного хорошего матча типа Монпелье - вообще крышак сносит по новой
Рилли секта
Он недавно поклялся что с детства болели за Аль Наср.
А по факту он только в декабре узнал что существует Аль Наср.
Прям как кумир, клянётся всему подряд.
И кому он с игры чего в п. о. забивал? Великой Австралии( причем, первый гол в п. о. на 5 своем турнире, ахаха) или в финале с добивания, который по правилам ещё и отменять надо было