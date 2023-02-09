У Месси 4 из 10 от L’Équipe после вылета «ПСЖ» от «Марселя» в Кубке. У Неймара 3 балла – худшая оценка в матче

Теги Марсель ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция Кубок Франции рейтинги Неймар Данилу Перейра Маркиньос Марко Верратти Фабиан Руис Джанлуиджи Доннарумма Ашраф Хакими Витинья Нуну Мендеш Футбол

Французская газета L’Équipe оценила игроков «ПСЖ» после матча с «Марселем».

Вчера «ПСЖ» уступил «Марселю» со счетом 1:2 и выбыл из Кубка Франции на стадии 1/8 финала.

Лучшую оценку в «ПСЖ» получил вратарь Джанлуиджи Доннарумма – 7 баллов из 10.

По 5 баллов у защитников Нуну Мендеша и Маркиньоса, а также у полузащитников Данилу Перейры и Марко Верратти.

По 4 балла получили защитники Ашраф Хакими и Серхио Рамос, забивший единственный гол «ПСЖ» в этом матче, а также полузащитник Фабиан Руис и нападающий Лионель Месси.

По 3 балла получили нападающий Неймар и полузащитник Витинья – это худшие оценки среди всех участников матча.

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82 комментария

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NomerSports
Ответ Роман
Сейчас тут защитники Леопольда активизируются и будут рассказывать про ЧМ. То есть можно слить и Кубок и ЛЧ покрывая другим турниром) Ох уж эта секта.
Тяжело наверное сейчас фанатам бедуина
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Anton Abaturov
Ответ Homelender_666
У глоров Роналду появилась редкая возможность заглушить свою боль и обвинить Месси в вылете из кубка
И у тебя футбол рождает боль? Бегом к психиатрическому врачу)))
Чувак, нормальные люди не живут футболом, это просто шоу. Тут как в кино: хороший артист - плохой артист. И для миллионов любителей футбола месси- плохой игрок(артист) неинтересный и не разноплановый. Но есть и те, для которых он хороший игрок( артист) и это нормально, все со своими вкусами. Только вот не надо навязывать их другим, а фаны месси носятся сэтим допингистом, как с писанной торбой из темы в тему, втирая остальным про какое-то величие, а это не хорошо. А если еще конкретнее, то вы достпли всех со своим гормональным обрубком
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Айрат Ситдиков
Ответ Роман
Неймар отдал голевой пас и отрабатывал в обороне на месте защитников - 3 балла. Месси заработал угловой - 4 балла. Вот она объективность оценок.
Вообще для того, что хоть какая-то объективность в оценке была - нужно как минимум понимать задачи игрока на матч.

Есть всякие whoscored которые заложили в алгоритм определенные правила и просто получают какую-то оценку. Что тоже неправильно, оценки от газет и журналов это уже совсем позапрошлый век, конечно.
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Блуждающий странник
Ответ Роман
У тебя уже отклонения. Ты этакий гегенпрессинг №2. Но если ты даже не видишь комментарии, где пишут что турниры неважны, включая и Лигу 1, ведь есть ЧМ. О чем можно с тобой говорить. Ты находишься в разделе sports, где каждый высказывает свое мнение, почему ты считаешь кому сколько писать? Ты реальность потерял. Не хочешь наблюдать дискуссии - не заходи сюда. Всё просто.
Мой комментарий удалили. Нет, наблюдать дискуссии это ок, твои комментарии не дискуссии, а ненависть. Ненавидеть кого-то это ненормально. Я не понимаю зачем ты или Ригобер ненавидите человека, которого лично не знаете и который вам ничего не сделал
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Dmitry Paletsky
Ответ VERBLYUD
Не давать Месси ЗМ за сезон, в котором он выиграл ЧМ - это будет главным преступлением в истории футбола.
да ладно ? кто из Сборной Германии, которая выиграла ЧМ-2014, разнеся и бразильцев и Аргентину, получил Золотой мяч ?
Клозе ? Мюллер ? Швайни ?
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Alex Legend
Ответ VERBLYUD
А помните тех ребят, которые хоронили Аргентину после матча с Саудовской Аравией? Жизнь ничему не учит таких. Не удивлюсь, если Месси и Неймар без Мбаппе унизят Баварию, и тогда вернемся сюда и посмеемся над твоим комментарием.
Получается, чтобы стать чемпионом, нужно обязательно играть хреново. Нужно ребятам из Эльче и Саутгемптона рассказать об этом, а то мало ли не знают.
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wshnmn
а где вездесущий ригоберка с ошеломительной статой "величайшего" ?)))
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Ришад Хайруллин
Ответ Екн Лор
Сначала заявления брата, затем вылет из кубка, а скоро и Бавария будет) тёмная полоса для фанатов Лёни)
сначала кринж никому не нужен,потом вообще выкинули из мю,снова никому не нужен, Месси чемпион Мира,кринж в пустыни кринж не может забить с игры, кринж сразу же вылетает с кубка, вот кому не позовидуешь так это фанатам кринжа
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Alex Legend
Ответ Homelender_666
У глоров Роналду появилась редкая возможность заглушить свою боль и обвинить Месси в вылете из кубка
Получается все кто не признаёт величия паренька на допинге - глоры Роналду?
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Озил, озю и буду озить
Ответ Flavius
Странно, что в матче, предшествующем знаменитому матчу на Энфильде, этого видно не было. 3-0 и всякие Дембеле, которые в пустые ворота не попадали с 10 метров. Но соперник был тот же, прессингующий. Может не в прессинге дело?
А если внимательно пересмотреть матч на Камп Ноу, можно заметить, что Барсе жутко фартануло забить три, хотя по игре Ливерпуль смотрелся лучше
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Ришад Хайруллин
Ответ Raybar
почему фруктовые факты так любят ветки с месси? оттого что их кумир провал финальную часть карьеры фактически свалил из большого футбола?
им нужно свои обиды после ЧМ выплеснуть
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Raybar
Ответ Raybar
почему фруктовые факты так любят ветки с месси? оттого что их кумир провал финальную часть карьеры фактически свалил из большого футбола?
фруктовые фаны
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Просто Я
Ответ Oleg
Иньеста был признан лучшим игроком ЧМ?
так и Месси в 2010 не был признал лучшим, а на ЧМ вообще обосрался с 1 голевым действием за весь турнир. Но ЗМ получил. Как же так?)
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Роман
Ответ Блуждающий странник
Комментарий удален модератором
У тебя уже отклонения. Ты этакий гегенпрессинг №2.

Но если ты даже не видишь комментарии, где пишут что турниры неважны, включая и Лигу 1, ведь есть ЧМ.
О чем можно с тобой говорить.

Ты находишься в разделе sports, где каждый высказывает свое мнение, почему ты считаешь кому сколько писать? Ты реальность потерял.

Не хочешь наблюдать дискуссии - не заходи сюда. Всё просто.
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Homelender_666
У глоров Роналду появилась редкая возможность заглушить свою боль и обвинить Месси в вылете из кубка
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Генадий Филимонов
"L’Équipe не существовало до Месси" (с) Брат Месси
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Нурбол Жумаскалиев
без заряженных арабами судей с чемпионата мира не получилось)) ну ничего, предобводочных зато хватит еще на 2 золотых мяча))
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Anton Abaturov
Ответ VERBLYUD
А помните тех ребят, которые хоронили Аргентину после матча с Саудовской Аравией? Жизнь ничему не учит таких. Не удивлюсь, если Месси и Неймар без Мбаппе унизят Баварию, и тогда вернемся сюда и посмеемся над твоим комментарием.
Так в Катаре судьи были заряжены соответствующе, а тут ещё про это точно никто не знает. Два раза зарчжать судей за такой короткий срок помогатт бестрофейнику завоевывать очередной кубок как- то совсем уж кринжово. Хотя уже никто и удивляться не будет, столько зм для чувака нарисовали, КА подарили, Кубок мира.
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Блуждающий странник
Ответ Роман
Сейчас тут защитники Леопольда активизируются и будут рассказывать про ЧМ. То есть можно слить и Кубок и ЛЧ покрывая другим турниром) Ох уж эта секта.
Комментарий удален
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Maksim1302
Ответ Роман
Сейчас тут защитники Леопольда активизируются и будут рассказывать про ЧМ. То есть можно слить и Кубок и ЛЧ покрывая другим турниром) Ох уж эта секта.
Я думаю любой «защитник» может написать примерно так:
«7 ЗМ, кто больше?»
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King_X
Ответ Роман
Сейчас тут защитники Леопольда активизируются и будут рассказывать про ЧМ. То есть можно слить и Кубок и ЛЧ покрывая другим турниром) Ох уж эта секта.
То, что Лео в ПСЖ лайтово бегал полтора года, подводя форму к ЧМ, и что сейчас ему едва ли интересно жилы рвать для Кубка/ЛЧ - очевидно всем, кроме его фанатиков

Причем это не наезд, логично, что главная цель - Кубок мира и приоритеты Лео расставил соответствующие

Только эти глорики игнорят откровенно слабый прошлый сезон и фиговые игры в 2023 (кроме одного матча) и орут про "ПСЖ без Месси не может /Мбаппе лишний и только мешает" и прочую дичь 😂 а после отдельного хорошего матча типа Монпелье - вообще крышак сносит по новой
Рилли секта
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Рашпель793
Ответ VERBLYUD
А помните тех ребят, которые хоронили Аргентину после матча с Саудовской Аравией? Жизнь ничему не учит таких. Не удивлюсь, если Месси и Неймар без Мбаппе унизят Баварию, и тогда вернемся сюда и посмеемся над твоим комментарием.
Договорились. Я даже в заметках эту новость и твой коммент оставлю, про унижение Баварии 😆
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VERBLYUD
Ответ Рашпель793
А помните тех ребят, которые радовались, что у Мбаппе травма и без него связка Неймар - Месси наконец-то нормально поиграют и затащат? ))
А помните тех ребят, которые хоронили Аргентину после матча с Саудовской Аравией? Жизнь ничему не учит таких. Не удивлюсь, если Месси и Неймар без Мбаппе унизят Баварию, и тогда вернемся сюда и посмеемся над твоим комментарием.
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Айлин 1990
Фанат Аль Насра Рома уже оставил комментарий???))))
Он недавно поклялся что с детства болели за Аль Наср.
А по факту он только в декабре узнал что существует Аль Наср.
Прям как кумир, клянётся всему подряд.
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Anton Abaturov
Ответ VERBLYUD
Месси с игры на ЧМ - 3+3 Роналду с игры за последние 8 месяцев во всех турнирах - 2+2
А ты без Рона жить не модешь?
И кому он с игры чего в п. о. забивал? Великой Австралии( причем, первый гол в п. о. на 5 своем турнире, ахаха) или в финале с добивания, который по правилам ещё и отменять надо было
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