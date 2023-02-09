Гальтье про 1:2 с «Марселем»: «Игроки «ПСЖ» разочарованы и подавлены, Кубок Франции был нашей целью. Сложный период»

Теги Марсель ПСЖ лига 1 Франция Кубок Франции Кристоф Гальтье Футбол

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье высказался о вылете от «Марселя» из Кубка Франции.

«Мы сильно разочарованы. Кубок Франции был одной из наших целей. Нас обыграла отличная команда.

Сейчас у нас сложный период. Мы почти ничего не создали, когда стали уступать в счете.

Мы собирались пройти дальше, когда готовились к этой игре. Нужно вынести урок. Во второй половине у нас было недостаточно много моментов, мы должны играть более опасно.

Футболисты разочарованы и подавлены. Сейчас не нужно ничего говорить на эмоциях, надо продолжать работать, сосредоточившись на себе», – заявил тренер.

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32 комментария

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Харен Брогг
Ответ Златан Лучший!
Месси не закончил карьеру в том году, значит он действующий игрок и мы вправе его ругать или хвалить по факту. Сегодня ругаем по делу
По факту я вижу лишь отсебятину Романыча и его братии в комментариях. Сорян, но здравие на спортсе не в почете, особенно, что касается таких игроков как Месси/Роналду.
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МТБ
Ответ The Best
Ну если честно по игре ПСЖ небыло видно что команда хочет этот трофей) Неймар видимо до сих пор днюху празднует,защита тихий ужас.Месси тоже небыло видно,играли очень плохо в отличии от Марселя.
"Месси небыло видно" - это его привычное состояние, года с 2015го.
На ЧМ его тоже было видно в основном тогда, когда он исполнял пенальти, что не помешало обозвать его лучшим игроком турнира.
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МТБ
Короче, ПСЖ вылетает из ЛЧ, Галатье уольняют.
В этот же момент Сити банят в АПЛ, лишая титулов и возможности покупать. Пеп не понимает, что это значит "вы не можете купить мне игроков на много-много денег" и бежит в ПСЖ. Ну, в самом деле, не в Севилью же или, упаси, в Эвертон?
Там строит мега прессингующую команду, с ложным, полусредним вратарём, а так же Месси, который тут же становится лидером в самой важной продвинутой метрике xPPPA (Ожидаемые пред-пред-пред-голевые).
Так они доят ПСЖ до бана и полной потери интереса со стороны шейхов, полностью доминируя в лиге (конечно же заслуга Гвардиолы) и вылетая в ЛЧ из-за излишней мудрости и невезения.
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Химчанин Юран
Не пойму, сейчас на полном серьезе все обвиняют Месси?) Не совсем понимаю, причем здесь один отдельно взятый игрок, если плохо играла вся команда. Марсель играл заряжено все 90 минут, вот и весь результат. Причем здесь Месси?
Что значит пришел Месси и два раза подряд вылетают в 1/8. Почему не пришел Рамос и два раза подряд вылетают? Почему не пришли Доннарумма и Хакими? Жалкие хейтеры, следите лучше за арабским футболом, а то для вас до сих пор ЧМ куплен
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Златан Лучший!
Ответ Бестрофейник 19/20
Кстати, заметили как Гальтье отпраздновал 2-гол Марселя))
Только что выяснил почему. Он марсельский. ПСЖ нанял диверсанта
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Златан Лучший!
Ответ Харен Брогг
Не обращай внимания. На фоне того, как закончился для Месси предыдущий год, этот вылет из САМОГО кубка Франции простая отдушина для хейтерков. Вот и остается им злорадствовать по мелочи. По мне даже забавно как они корячутся изо всех сил насчет этого вылета)
Месси не закончил карьеру в том году, значит он действующий игрок и мы вправе его ругать или хвалить по факту. Сегодня ругаем по делу
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Advanced Stats
Ответ sayemlo
2 пенки все чистые)) а вот пенальти на ди Марии тот ещё цирк) почему на чм судьи в каждом матче спорные решения отдавали в пользу аргентины? а? почему пенку не поставили на тюраме? на 90 минуте. почему не очевидные решения всегда были в пользу аргентины? почему тогда в матче 🇵🇹 🇲🇦 за слабый толчок в штрафной Марокко не дали пенку? ведь на ди Марии такой же был момент. где его коснулись он так упал будто ему с ноги заехали)) Почему месьи ничего не получил за то что он гнал на ван гала? А? Почему он ничего не получил за споры с судьёй? Ведь другие игроки же получают желтую карточку. В матче с 🇳🇱. Почему меси и его партнёр по сборной в том же матче играли рукой и ничего не получили, почему? Почему игроки аргентины позволяли себе лупить по скамейке 🇳🇱? ) )).
Дембеле хоть и случайно, но ногой попал в ногу Ди Марии, это все на большой скорости, естественно он так упадет, посмотри со всех ракурсов и поставь на паузу в моменте где он падает, там отчётливо видно, что там было нарушение.
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Геннадий Тимченко
Ответ mr kovalsky
Рад что его уволят и больше не будет тренировать пешехода
Что не придется каждый день начинать с благодарности Богу за счастье тренировать пешехода - такие постоянные заявления тренера деморализуют команду🤦
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Роман
Ответ Advanced Stats
Франция заработала в финале 2 пенки, Мбаппе не заработал ни один из них, я не помню какие игроки Франции их заработали, но это был не Мбаппе
Мбаппе и заработал, когда попал мячом защитнику в руки) Вначале смотри матчи, потом уже приводи доводы.
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El Ilusionista
Ответ Роман
Без Мбаппе нет ПСЖ.
И с Мбаппе тоже нет, парадокс.
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Роман
Ответ max bogomazov
Да пора уже. Как они посмели? Почему не ставят пенальти как на чм ????
Так они до штрафной не могли добраться даже)) А на середине поля пендаль не поставишь.

Даже были два эпизода подряд, когда судья фиксировал оффсайд у Марселя и не давал им играть. И в обоих случаях на повторе не было оффсайда.
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sayemlo
Ответ Advanced Stats
как же у вас горит, так если это купленный чемпионат, почему Франции дали 2 пенки в финале и Аргентину спас лишь сейв на 123 минуте?
2 пенки все чистые)) а вот пенальти на ди Марии тот ещё цирк) почему на чм судьи в каждом матче спорные решения отдавали в пользу аргентины? а? почему пенку не поставили на тюраме? на 90 минуте. почему не очевидные решения всегда были в пользу аргентины? почему тогда в матче 🇵🇹 🇲🇦 за слабый толчок в штрафной Марокко не дали пенку? ведь на ди Марии такой же был момент. где его коснулись он так упал будто ему с ноги заехали)) Почему месьи ничего не получил за то что он гнал на ван гала? А? Почему он ничего не получил за споры с судьёй? Ведь другие игроки же получают желтую карточку. В матче с 🇳🇱. Почему меси и его партнёр по сборной в том же матче играли рукой и ничего не получили, почему? Почему игроки аргентины позволяли себе лупить по скамейке 🇳🇱? ) )).
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Advanced Stats
Ответ Роман
Мбаппе сам их заработал и вопросов никогда не поднималась об их не заслуженности. У Месси 5 пенок и почти все вызывали споры.
Франция заработала в финале 2 пенки, Мбаппе не заработал ни один из них, я не помню какие игроки Франции их заработали, но это был не Мбаппе
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El Ilusionista
Никак не могу понять откуда взялся этот мужик и почему он еще не уволен.
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Геннадий Тимченко
Ответ sayemlo
Меси походу привыкла, что ей продолжат давать липовые пенки 🤣 вот поэтому он исчез. Сейчас побежит к своим папикам из катара и фифа!! И пожалуется на судью! Почему он не дал ей пенальти!!...
Кстати, что там ФИФа - разобралось с чего пешеход хамил после матча с Голландцами (даже Эдгару Давидсу, бывшему партнеру по Барсе досталось) или дело замяли из-за его тонкой душевной организации❓🤔
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Харен Брогг
Ответ Advanced Stats
как же у вас горит, так если это купленный чемпионат, почему Франции дали 2 пенки в финале и Аргентину спас лишь сейв на 123 минуте?
Не обращай внимания. На фоне того, как закончился для Месси предыдущий год, этот вылет из САМОГО кубка Франции простая отдушина для хейтерков. Вот и остается им злорадствовать по мелочи. По мне даже забавно как они корячутся изо всех сил насчет этого вылета)
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Роман
Ответ Advanced Stats
как же у вас горит, так если это купленный чемпионат, почему Франции дали 2 пенки в финале и Аргентину спас лишь сейв на 123 минуте?
Мбаппе сам их заработал и вопросов никогда не поднималась об их не заслуженности. У Месси 5 пенок и почти все вызывали споры.
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Advanced Stats
Ответ Zidan GOAT
Потому что сколько судей на заряжай, если игроки лучше, это не поможет Не поставить такие железобетонные пенальти = спалиться
вы фаны Рона самые орние, вы единственные люди которые верят, что судью ФИНАЛА чемпионата МИРА можно подкупить, журналисты сразу бы начали бы рыть чтобы найти какой-то скандал
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The Best
Ну если честно по игре ПСЖ небыло видно что команда хочет этот трофей)
Неймар видимо до сих пор днюху празднует,защита тихий ужас.Месси тоже небыло видно,играли очень плохо в отличии от Марселя.
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Zidan GOAT
Ответ Advanced Stats
как же у вас горит, так если это купленный чемпионат, почему Франции дали 2 пенки в финале и Аргентину спас лишь сейв на 123 минуте?
Потому что сколько судей на заряжай, если игроки лучше, это не поможет
Не поставить такие железобетонные пенальти = спалиться
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GuruFutbola
Ответ sayemlo
как в прошлом году?)) Осталось вылетить от Баварии и можно вручать награду Зе Бест и Золотой мяч Месси)..)
Отредактируй еще 5 раз и может я обращу внимание на такую серость как ты)
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sayemlo
Ответ Бестрофейник 19/20
Если кубок был вашей целью, то зачем выпускать на поле Месси?
чтобы помочь ему набить статку.
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Advanced Stats
Ответ Zidan GOAT
Кубок ЧМ для пешехода купили, а про кубок Франции забыли…
как же у вас горит, так если это купленный чемпионат, почему Франции дали 2 пенки в финале и Аргентину спас лишь сейв на 123 минуте?
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mr kovalsky
Ответ Бестрофейник 19/20
Кстати, заметили как Гальтье отпраздновал 2-гол Марселя))
Рад что его уволят и больше не будет тренировать пешехода
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Роман
Без Мбаппе нет ПСЖ.
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