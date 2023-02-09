Гальтье про 1:2 с «Марселем»: «Игроки «ПСЖ» разочарованы и подавлены, Кубок Франции был нашей целью. Сложный период»

Главный тренер « » высказался о вылете от « » из Кубка Франции.

«Мы сильно разочарованы. был одной из наших целей. Нас обыграла отличная команда.

Сейчас у нас сложный период. Мы почти ничего не создали, когда стали уступать в счете.

Мы собирались пройти дальше, когда готовились к этой игре. Нужно вынести урок. Во второй половине у нас было недостаточно много моментов, мы должны играть более опасно.

Футболисты разочарованы и подавлены. Сейчас не нужно ничего говорить на эмоциях, надо продолжать работать, сосредоточившись на себе», – заявил тренер.

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