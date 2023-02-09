Гальтье про 1:2 с «Марселем»: «Игроки «ПСЖ» разочарованы и подавлены, Кубок Франции был нашей целью. Сложный период»
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье высказался о вылете от «Марселя» из Кубка Франции.
«Мы сильно разочарованы. Кубок Франции был одной из наших целей. Нас обыграла отличная команда.
Сейчас у нас сложный период. Мы почти ничего не создали, когда стали уступать в счете.
Мы собирались пройти дальше, когда готовились к этой игре. Нужно вынести урок. Во второй половине у нас было недостаточно много моментов, мы должны играть более опасно.
Футболисты разочарованы и подавлены. Сейчас не нужно ничего говорить на эмоциях, надо продолжать работать, сосредоточившись на себе», – заявил тренер.
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На ЧМ его тоже было видно в основном тогда, когда он исполнял пенальти, что не помешало обозвать его лучшим игроком турнира.
В этот же момент Сити банят в АПЛ, лишая титулов и возможности покупать. Пеп не понимает, что это значит "вы не можете купить мне игроков на много-много денег" и бежит в ПСЖ. Ну, в самом деле, не в Севилью же или, упаси, в Эвертон?
Там строит мега прессингующую команду, с ложным, полусредним вратарём, а так же Месси, который тут же становится лидером в самой важной продвинутой метрике xPPPA (Ожидаемые пред-пред-пред-голевые).
Так они доят ПСЖ до бана и полной потери интереса со стороны шейхов, полностью доминируя в лиге (конечно же заслуга Гвардиолы) и вылетая в ЛЧ из-за излишней мудрости и невезения.
Что значит пришел Месси и два раза подряд вылетают в 1/8. Почему не пришел Рамос и два раза подряд вылетают? Почему не пришли Доннарумма и Хакими? Жалкие хейтеры, следите лучше за арабским футболом, а то для вас до сих пор ЧМ куплен
Даже были два эпизода подряд, когда судья фиксировал оффсайд у Марселя и не давал им играть. И в обоих случаях на повторе не было оффсайда.
Неймар видимо до сих пор днюху празднует,защита тихий ужас.Месси тоже небыло видно,играли очень плохо в отличии от Марселя.
Не поставить такие железобетонные пенальти = спалиться