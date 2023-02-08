Дзюба и Смольников прибыли на медосмотр для «Локомотива»
Артем Дзюба и Игорь Смольников близки к переходу в «Локомотив».
Как сообщает «Чемпионат», сегодня утром оба футболиста прибыли на медосмотр для перехода в московский клуб.
Ранее стало известно, что контракты Дзюбы и Смольникова с «Локомотивом» будут рассчитаны до конца сезона. Игроки будут зарабатывать по 2,5 млн рублей в месяц.
Оба футболиста в настоящий момент находятся в статусе свободных агентов. Последним клубом Дзюбы был «Адана Демирспор», контракт с которым был расторгнут в ноябре. Смольников покинул «Торпедо» в конце декабря.
Дзюба и так лучший нап и распасовщик России, а тут он ещё стату наберет.
Истерикой удовлетворен