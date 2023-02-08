Дзюба и Смольников прибыли на медосмотр для «Локомотива»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Игорь Смольников Чемпионат.com Футбол

Артем Дзюба и Игорь Смольников близки к переходу в «Локомотив».

Как сообщает «Чемпионат», сегодня утром оба футболиста прибыли на медосмотр для перехода в московский клуб.

Ранее стало известно, что контракты Дзюбы и Смольникова с «Локомотивом» будут рассчитаны до конца сезона. Игроки будут зарабатывать по 2,5 млн рублей в месяц.

Оба футболиста в настоящий момент находятся в статусе свободных агентов. Последним клубом Дзюбы был «Адана Демирспор», контракт с которым был расторгнут в ноябре. Смольников покинул «Торпедо» в конце декабря.

Дзюба в «Локо» – почти решено. Остался лишь один нюанс

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25 комментариев

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Maratik1982
🤦‍♂️Локомотив поплыл
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Сергей Соломатин
Думали цирк уехал клоуны остались!?? 😂🤣😂
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grek087
Ответ cmorblr
Дзюба и Смольников прибыли, а Локомотив приплыл
Локо приплыл до них. Не нужно приплетать к провалу игроков которые не имеют к этому отношения.
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Maxb
На всех каналах Матч ТВ, смотрите остросюжетный фильм "Под откос"
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ДМ-1чемпион
Следите за руками Дзюбы! А ХА ХА.
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WelcomeBackPURE
Похоже на отчаяние со стороны руководства
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ДМ-1чемпион
Локо цирк!
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-1
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maks44
Прибыли наставники для молодежи. Дзюба плохому не научит.
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Kanan Jarrus
Ответ мяу
Придется теперь заблокировать эротические каналы в телеках на базе и повесить камеры в раздевалках
😂
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Kanan Jarrus
ну хоть вылетать будут весело
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sancho81
Ответ cmorblr
Дзюба и Смольников прибыли, а Локомотив приплыл
Или убыл на запасной путь / в тупик.
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Алексей Ненахов
Думал хуже чем в Спартаке руководства нет , но локомотив доказал обратное
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Фима. джедай.
Ответ Николай Иванов
Взят курс на омоложение состава.Икра подъехала 🤡
У спартачей бомбит как на Новый Год за окном.
Дзюба и так лучший нап и распасовщик России, а тут он ещё стату наберет.
Истерикой удовлетворен
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-2
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мяу
Придется теперь заблокировать эротические каналы в телеках на базе и повесить камеры в раздевалках
+2
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Уся Ваткин
В режиме пранка Дзюбе выдали баночку и попросили поработать кулачком
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Apol
Набрали пенсионеров, молодцы - верный путь в ФНЛ
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Ебздрогыч
Ими даже утонувшее Торпедо побрезговало, но рукодство Локо решило всех стратегически переиграть
+5
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Cruel Snake
Теперь уже наверное тройное приветствие будет от болельщиков «Локомотива»
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Ебздрогыч
Остап Бендер и Киса Воробьянинов придумали очередную схему законного отъема денег у треста железнодорожников
+2
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Тренерские конспекты Бормана
Ответ Николай Иванов
Взят курс на омоложение состава.Икра подъехала 🤡
Вы знаете кто этот мощный старик? Это гигант мысли! Отец русской демократии и особа приближенная к императору
+2
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Олег Акимов
А как же слово нижегородского губера, который деньги на Дзюбу «изыскал»?
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Bestcapper
А где новость что Локомотив переходит в лигу ветеранов из РПЛ, я что-то пропустил???
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cmorblr
Дзюба и Смольников прибыли, а Локомотив приплыл
+6
0
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Николай Иванов
Взят курс на омоложение состава.Икра подъехала 🤡
+12
-1
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d.xoxlov
Дзюбу к стадиону сразу вести надо. Физические показатели подпрыгнут до максимума в момент.
+1
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