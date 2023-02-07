Дзюба и Смольников подпишут с «Локомотивом» контракты до конца сезона (Иван Карпов)

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Игорь Смольников Футбол

Артем Дзюба и Игорь Смольников перейдут в «Локомотив». 

По информации инсайдера Ивана Карпова, футболисты договорились с московским клубом о заключении контрактов до конца сезона.

Завтра они пройдут медосмотр. Дзюба подпишет контракт сразу, Смольников – на следующем сборе. 

Зарплата игроков за оставшуюся часть сезона составит 2,5 миллиона рублей. 

Оба футболиста в настоящий момент находятся в статусе свободных агентов. Последним клубом Дзюбы был «Адана Демирспор», контракт с которым был расторгнут в ноябре, Смольников покинул «Торпедо» в конце декабря. 

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147 комментариев

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Quantum777
Ответ alexsem69
Скажите, что это первоапрельская шутка 🙏🙏🙏
До апреля ой как далеко)))
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SCHENN
Наконец, у "Локо" форвард появится
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Чётко_как_чечётка
Ответ Heath Neumann
Круто ты написал бесплатно, около 3 миллионов и всевозможные бонусы за какое-нибудь сохранение прописки - это бесплатно?!
Я сужу по написанному в тексте и ни о каких 3 миллионах и бонусах там слов нет.
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Бен Гаан
ЦИРК 🤡
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TheSportNik
Ответ Александр Сачков
Ну как минимум полгода Галактиновоу поработать дадут.
Не факт, пару матчей сольют и пинка Галактионову, тем более Дзюба посоветует нужного тренера, а тем деваться некуда, ведь Локомотив в пердив- это им запрет на профессию по жизненно,как Кобелеву, который Динамо отправил в ФНЛ.
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Remeslo Wood
локо вообще без ножа режет...что за помойка?!
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Mixos Demid
Ролик к переходу дзюбы можно не снимать! Он у него уже готов !!!
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Владислав Миронченков
Ответ alexsem69
Скажите, что это первоапрельская шутка 🙏🙏🙏
Для ратации вполне себе, до конца сезона это нормально в такие трудные времена
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Андрей Яковлев
это полный раконьяц...
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Ovsyankin
Ответ Heath Neumann
Гениально, это гениально!!! Вроде, весь приход нового руководства сопровождался рассказами как круто было в академии Чертаново, сам вожак сидел на одной лавочке с простыми смертными и смотрел на малышню, а оно вот оно как… Морозов в Факеле, от Мампасси избавляются, а берут 30 летнего переломанного игрока Бенфики Б за пару лямов и Смольникова!!! Распустить куда глаза глядят всех вингеров, отпустить центрофорварда в убыточную аренду, пока у тебя там рядом есть Петров в аренде и Сулейманов знакомый Галактионову… но нет, надо именно обмазаться об Дзюбу. Как же всё это выглядит нелепо, а начинали-то красиво. Но видимо весь их потенциал и закончился на самарских юнцах.
Конечно, со Смольникова у любого может пригореть, но им сейчас нужно решить вопрос ухода с зоны стыков, ну какой нафиг Сулейманов будет его решать? Берут наверняка Гоняйпула, тот свои 5-6 закатит даже пешком.
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Чётко_как_чечётка
Ответ Heath Neumann
И там инсайдер исправил уже с 2.5 миллиона за сезон в месяц. Думайте.
Написано за оставшуюся часть сезона.
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Santy-44
Артем Дзюба - один из наимерзейших персонажей отечественного футбола.
Локомотив отчаянно пытаясь спасти спортивную планку может уронить планку иную.

В общем, это фантастически плохое решение.
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Александр Сачков
Ответ TheSportNik
Забавно конечно, но за Дзюбой может прийти и Слуцкий кстати, как тень Гамлета он следует за Артемкой. С Рубином в принципе за 2012 год рассчитались, отправив их в ФНЛ, теперь неплохо бы и Локомотив отправить за их пакости против ЦСКА тоже в ФНЛ.
Ну как минимум полгода Галактиновоу поработать дадут.
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Андрей Яковлев
Ответ trick00
Зачем...
Видимо шкафчики в раздевалках Локо полны и их пора почистиь
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Рокко Сиффредди
Ответ Shuller18
Дзюба понятно зачем. Прикажешь за выживание с Ваней Игнатьевым бороться? Больше форвардов у Локо не осталось, а Дзюба свою пользу принесёт. А вот Смольников вообще непонятно зачем. Его уровень это Первая лига уже несколько лет как.
Возможно, у них один агент и Смольников идёт как довесок к Дзюбу. Пакетный тариф.
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воробей джек
Пеняев-Дзюба,вот это контраст.
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Максим Пантелеев
Ответ Жорег Борщофф
Даже на скамейку за такие деньги это хороший вариант.
скамейку можно отмыть от говна. репутацию -никогда
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Heath Neumann
Ответ Чётко_как_чечётка
Мампасси ЦЗ, Петров ПЗ, кто из них должен играть форварда "столба" и крайнего защитника, ещё при условии, что ты как-то юридически сможешь вернуть Петрова из аренды? Я 6л поражаюсь на сколько тут все умнее Галактионова... 2 опытных игрока, на половину сезона для решения задачи "здесь и сейчас" ещё и бесплатно.
И там инсайдер исправил уже с 2.5 миллиона за сезон в месяц. Думайте.
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TheSportNik
Забавно конечно, но за Дзюбой может прийти и Слуцкий кстати, как тень Гамлета он следует за Артемкой.
С Рубином в принципе за 2012 год рассчитались, отправив их в ФНЛ, теперь неплохо бы и Локомотив отправить за их пакости против ЦСКА тоже в ФНЛ.
+2
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Heath Neumann
Ответ Чётко_как_чечётка
Мампасси ЦЗ, Петров ПЗ, кто из них должен играть форварда "столба" и крайнего защитника, ещё при условии, что ты как-то юридически сможешь вернуть Петрова из аренды? Я 6л поражаюсь на сколько тут все умнее Галактионова... 2 опытных игрока, на половину сезона для решения задачи "здесь и сейчас" ещё и бесплатно.
Круто ты написал бесплатно, около 3 миллионов и всевозможные бонусы за какое-нибудь сохранение прописки - это бесплатно?!
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Heath Neumann
Ответ Чётко_как_чечётка
Мампасси ЦЗ, Петров ПЗ, кто из них должен играть форварда "столба" и крайнего защитника, ещё при условии, что ты как-то юридически сможешь вернуть Петрова из аренды? Я 6л поражаюсь на сколько тут все умнее Галактионова... 2 опытных игрока, на половину сезона для решения задачи "здесь и сейчас" ещё и бесплатно.
Ты знаешь, есть ли опция возврата Петрова, или так уверен что её нет?

Кстати. По поводу столба. Таким же был Раконьянц, бороться и цепляться за мячи он мог всегда. Вот только не надо говорить что он дно и прочее, тут можно вспомнить Тикнизяна и каким он стал после сборов. Для ротации неплох, но где он? Ушел в бесплатную аренду, а мы ему ещё зарплату платим.

Как поможет Смольников? На позиции ПЗ может сыграть Митай, как пример. Есть Живоглядов, который ну тоже самое, что и Смольников)) зачем он нужен? Я ещё напомню что есть Фассон у нас на фланг.

А по поводу учить Галактионова, то он использует нашего лучшего воспитанника как опорника и за две недели до возобновления чемпионата игры до сих пор нет, а он пытается играть в ромб. Я не очень верю, что Дзюба
нам как-то поможет. Скандал на скандале в клубе, в итоге не нашли ничего лучше чем взять скандального игрока))
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Michael Boldyrev
Все-таки пердив... Ладно,не страшно и, в целом, вовремя - следующий сезон опять будет бесцельный, самое время очистится. КС-то с Динамо реально голову в пердиве поправили.
КС просто перестал особенно палиться
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Фут.Боль
Ответ Анатолий Дмитриевич
и что?))
Да ничего) тут не селекция, там тоже не селекция.
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San9
Ответ Gornostaev
Вау, крутые новости! Смольников немного сомнительно, но Дзюба - топ-подписание⚡! Когда положит мячей 8-10 к концу сезона, местных дилетантов и "шутников" можно будет спросить: что с лицом?
Все может быть конечно, только Дзюба уже 8 месяцев как толком не играл в футбол) А ему уже 34.
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Vaksinator
ну это карпов, скорее всего фейк
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