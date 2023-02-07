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По информации инсайдера Ивана Карпова, футболисты договорились с московским клубом о заключении контрактов до конца сезона.

Завтра они пройдут медосмотр. Дзюба подпишет контракт сразу, Смольников – на следующем сборе.

Зарплата игроков за оставшуюся часть сезона составит 2,5 миллиона рублей.

Оба футболиста в настоящий момент находятся в статусе свободных агентов. Последним клубом Дзюбы был «Адана Демирспор», контракт с которым был расторгнут в ноябре, Смольников покинул «Торпедо» в конце декабря.