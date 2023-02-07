Дзюба и Смольников подпишут с «Локомотивом» контракты до конца сезона (Иван Карпов)
Артем Дзюба и Игорь Смольников перейдут в «Локомотив».
По информации инсайдера Ивана Карпова, футболисты договорились с московским клубом о заключении контрактов до конца сезона.
Завтра они пройдут медосмотр. Дзюба подпишет контракт сразу, Смольников – на следующем сборе.
Зарплата игроков за оставшуюся часть сезона составит 2,5 миллиона рублей.
Оба футболиста в настоящий момент находятся в статусе свободных агентов. Последним клубом Дзюбы был «Адана Демирспор», контракт с которым был расторгнут в ноябре, Смольников покинул «Торпедо» в конце декабря.
Локомотив отчаянно пытаясь спасти спортивную планку может уронить планку иную.
В общем, это фантастически плохое решение.
С Рубином в принципе за 2012 год рассчитались, отправив их в ФНЛ, теперь неплохо бы и Локомотив отправить за их пакости против ЦСКА тоже в ФНЛ.
Кстати. По поводу столба. Таким же был Раконьянц, бороться и цепляться за мячи он мог всегда. Вот только не надо говорить что он дно и прочее, тут можно вспомнить Тикнизяна и каким он стал после сборов. Для ротации неплох, но где он? Ушел в бесплатную аренду, а мы ему ещё зарплату платим.
Как поможет Смольников? На позиции ПЗ может сыграть Митай, как пример. Есть Живоглядов, который ну тоже самое, что и Смольников)) зачем он нужен? Я ещё напомню что есть Фассон у нас на фланг.
А по поводу учить Галактионова, то он использует нашего лучшего воспитанника как опорника и за две недели до возобновления чемпионата игры до сих пор нет, а он пытается играть в ромб. Я не очень верю, что Дзюба
нам как-то поможет. Скандал на скандале в клубе, в итоге не нашли ничего лучше чем взять скандального игрока))