«Дзюба, даже стоя в штрафной, способен принести пользу. На пятачке он играет здорово». Кавазашвили о переходе форварда в «Локо»
Анзор Кавазашвили оценил вероятные переходы Артема Дзюбы и Игоря Смольникова в «Локомотив».
— Думаю, они принесут пользу команде, ведь они умеют играть в футбол. Дзюба, даже стоя в штрафной, способен принести пользу. Бегать на большие дистанции он уже может не так, как раньше, но на пятачке играет здорово. Думаю, «Локомотив» правильно сделал, что обратился к Артему.
— Что думаете про Смольникова?
— Здесь немного другая ситуация, потому у него другая позиция на поле, чем у Дзюбы. Будут сложности, но за счет опыта он может справиться. Будет меньше подключаться в атаку и больше защищаться, — сказал экс-вратарь «Спартака».
«Уровень Кипра походит Артему»
Это либо реальная оценка клуба, либо переоценка своей обуви
про его человеческие качества уж не говорю
Разве что газон осеменит...