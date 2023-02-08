«Дзюба, даже стоя в штрафной, способен принести пользу. На пятачке он играет здорово». Кавазашвили о переходе форварда в «Локо»

оценил вероятные переходы и в « ».

— Думаю, они принесут пользу команде, ведь они умеют играть в футбол. Дзюба, даже стоя в штрафной, способен принести пользу. Бегать на большие дистанции он уже может не так, как раньше, но на пятачке играет здорово. Думаю, «Локомотив» правильно сделал, что обратился к Артему.

— Что думаете про Смольникова?

— Здесь немного другая ситуация, потому у него другая позиция на поле, чем у Дзюбы. Будут сложности, но за счет опыта он может справиться. Будет меньше подключаться в атаку и больше защищаться, — сказал экс-вратарь «Спартака».

Дзюба в «Локо» – почти решено. Остался лишь один нюанс