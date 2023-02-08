«Дзюба, даже стоя в штрафной, способен принести пользу. На пятачке он играет здорово». Кавазашвили о переходе форварда в «Локо»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Игорь Смольников Анзор Кавазашвили Футбол

Анзор Кавазашвили оценил вероятные переходы Артема Дзюбы и Игоря Смольникова в «Локомотив».

— Думаю, они принесут пользу команде, ведь они умеют играть в футбол. Дзюба, даже стоя в штрафной, способен принести пользу. Бегать на большие дистанции он уже может не так, как раньше, но на пятачке играет здорово. Думаю, «Локомотив» правильно сделал, что обратился к Артему.

— Что думаете про Смольникова?

— Здесь немного другая ситуация, потому у него другая позиция на поле, чем у Дзюбы. Будут сложности, но за счет опыта он может справиться. Будет меньше подключаться в атаку и больше защищаться, — сказал экс-вратарь «Спартака».

Дзюба в «Локо» – почти решено. Остался лишь один нюанс

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6 комментариев

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Jeksan
Интервью Кавазашвили от 5 января:
«Уровень Кипра походит Артему»
Это либо реальная оценка клуба, либо переоценка своей обуви
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Thunderstorm
Растренированный форвард с крайне ограниченными навыками был взят для того, чтобы стоять в штрафной за 2,5кк в месяц🤣
про его человеческие качества уж не говорю
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Вертуальный Человек
Он прям Винни Пух, на пяточке хорошо играет
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Никому_никабельный
Всех озадачил, расставил по позициям. Молодец
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Кеша
Так его стоять в штрафной взяли за 2,5 млн/месяц . Очень прилично.
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Дедушка Кука
Пользу какую(
Разве что газон осеменит...
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