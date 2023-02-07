«Дзюба как невеста на выданье – все сватают, но не у всех есть средства, чтобы выкупить». Тукманов о форварде в «Локо»

отреагировал на информацию о переходе и в «Локомотив».

Сообщалось, что игроки подпишут контракты до конца сезона.

«Дзюба и Смольников в ? Боже мой, у нас Дзюба как невеста на выданье – все сватают, но не у всех есть средства, чтобы выкупить (смеется). Пусть играют ребята. Точно могу сказать, что заканчивать им рано.

Уверен, что Дзюба забьет свои 5-7 голов до конца сезона. А Игорь в последнее время больше играет в атаке. Не знаю, на какую позицию его приглашает «Локомотив». Но, наверное, тренер знает, где хотел бы использовать Смольникова.

Я порадуюсь за ребят. Заканчивать рано, они еще не ветераны. Силы у них есть, опыт есть, играть они умеют. Пусть играют. Думаю, что «Локомотив» правильно делает и использует ребят по максимуму до конца сезона», – сказал бывший президент «Торпедо».