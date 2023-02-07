«Дзюба как невеста на выданье – все сватают, но не у всех есть средства, чтобы выкупить». Тукманов о форварде в «Локо»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Тукманов Игорь Смольников Матч ТВ Футбол

Александр Тукманов отреагировал на информацию о переходе Артема Дзюбы и Игоря Смольникова в «Локомотив».

Сообщалось, что игроки подпишут контракты до конца сезона. 

«Дзюба и Смольников в Локомотиве? Боже мой, у нас Дзюба как невеста на выданье – все сватают, но не у всех есть средства, чтобы выкупить (смеется). Пусть играют ребята. Точно могу сказать, что заканчивать им рано.

Уверен, что Дзюба забьет свои 5-7 голов до конца сезона. А Игорь в последнее время больше играет в атаке. Не знаю, на какую позицию его приглашает «Локомотив». Но, наверное, тренер знает, где хотел бы использовать Смольникова.

Я порадуюсь за ребят. Заканчивать рано, они еще не ветераны. Силы у них есть, опыт есть, играть они умеют. Пусть играют. Думаю, что «Локомотив» правильно делает и использует ребят по максимуму до конца сезона», – сказал бывший президент «Торпедо».

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11 комментариев

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Добрый Ретроград
Глазами смотреть, руками не трогать.
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Spaten
деньга не был калым платить! целый год без халат ходил!
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Великий Алонсо
Артёмчик Дзюба 🍆🍆😋😋😋😌😌😌
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Velirpa
он же герой России.
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Pelerin
Покупают обычно не невесту. Просто Тукманов слишком воспитан, чтобы назвать всё своими словами ))
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Максим Пантелеев
Возможно у Локо хватит номенклатурной силы подмаслить судей и скатать несколько договорняков. Только при таких вводных у Рукастого будет шанс забить. Без этих опций он давным-давно бесполезен
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svft
невеста-рукодельница
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Максим Пантелеев
Дзюба как стремная плечевуха у заправки. На свет фар из-за оставки выводят Дзюбу. Мужской голос из темноты кабины : А можно всех посмотреть?
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.ru
бедный Рифат Жемалетдинов... теперь ему ещё за одного парня на поле бегать придётся
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Иван Рыбаков
В принципе выражение в данных обстоятельствах довольно точное.
Ну по крайней мере точнее чем "с руками оторвут".
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Mechel**
Выкупили и за копейки (по его прошлыи меркам). Отдался Дзюба))
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