Зарплата Дзюбы и Смольникова в «Локо» – 2,5 млн рублей в месяц (Иван Карпов)

Стало известно, сколько заработают и в « ».

Инсайдер Иван Карпов, сообщивший о скором переходе футболистов в московский клуб, изначально сообщил, что они заработают 2,5 миллиона рублей за оставшуюся часть сезона.

Позднее Карпов извинился за неточность и написал, что указанную сумму Дзюба и Смольников будут получать каждый месяц.

Напомним, контракты игроков с железнодорожниками будут рассчитаны до конца этого сезона.