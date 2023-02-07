Зарплата Дзюбы и Смольникова в «Локо» – 2,5 млн рублей в месяц (Иван Карпов)

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Игорь Смольников деньги Футбол

Стало известно, сколько заработают Артем Дзюба и Игорь Смольников в «Локомотиве». 

Инсайдер Иван Карпов, сообщивший о скором переходе футболистов в московский клуб, изначально сообщил, что они заработают 2,5 миллиона рублей за оставшуюся часть сезона. 

Позднее Карпов извинился за неточность и написал, что указанную сумму Дзюба и Смольников будут получать каждый месяц. 

Напомним, контракты игроков с железнодорожниками будут рассчитаны до конца этого сезона. 

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44 комментария

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Пако
РЖД так обанкротятся
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RUS>
Локомотив стал жертвой отмены лимита, пока был рабочий лимит 6 россиян на поле, в Локо был костяк, и команда играла в ЛЧ. после отмены россиян заменили на второсортных легионеров, которые практически довели одного из лидеров до вылета
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Чётко_как_чечётка
Ответ kk.abb
Особенно смешно слышать от Локо про смену курса на молодежь, в связи с приглашением Галактионова. Просто маразм. Неликвид скупать 35летний за огромные бабки - хороший курс на молодежь.
А за сколько их купили?
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Чётко_как_чечётка
Перебор, особенно в отношении травматичного Смольникова. Если, где-то в параллельной вселенной, зп Дзюбы можно понять, то про Смольникова так вообще не скажешь. У таких игроков должен быть пунк в контракте о том, что при получении травмы клуб оплачивает восстановление, ну это само собой, то зп резко урезается. Если он условно в первых же матчах травмируется, то зп плати, за восстановление где-нибудь в Германии или Италии плати...
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Verhovn
Ответ Alex Chernov
И бесплатный проезд на электричке 🙃
И один раз в год бесплатный проезд туда-обратно на поезде 😄
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Residen-19
Ура дзюба не перейдёт в Пари НН!
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Владимир Данилов
Прикольно будет, если они за такие деньги отправят "Локомотив" в пердив.
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no_one_perfect
Ничего себе! Локо урвал себе лучшего бомбардира Торпедо этого сезона… ну и ноунейма какого-то
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Yujanin
слов нет...печатных
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Beliar
Такое чувство что их кто-то Локомотиву навязал. Люблю Локо, но и так на вылет стоят, зачем эти личности??
+3
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Geo07
"Это не серьезно!" (С)
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Арсений Хахатанов
Ответ Alex Chernov
И бесплатный проезд на электричке 🙃
Убил)) льготники, пенсионный билет, плюс плюхи от РЖД😁
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Андрей Александров
Ну вот и омолодили состав... смешно))
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kk.abb
Ответ Фут.Боль
Ну вряд ли молодые качественные латиносы приедут играть за 40000 долларов в месяц в Россию.
Качественные поедут только в зенит за зарплату выше рынка в 3-4 раза. Можно было и не особо качественных найти, которые точно играли бы лучше мертвого 35летнего паспортиста на фланге, как минимум в силу возраста и физики.
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Фут.Боль
Ответ kk.abb
Дзюбе ещё понятно (хотя это тоже капец как много для такого хоть и звездного, но пешехода бездарного, который за последние 7 месяцев в плане футбола не показал НИ-ЧЕ-ГО). А за МЕРТВОГО Смольникова, который играет на позиции КРАЙНЕГО ЗАЩА, где нужна физика платить такие огромные деньги просто смешно. На эти 20-25 миллионов можно было латиносов молодых поискать и были бы они точно не хуже 40 летних пенсионеров, которые на закате карьеры решили Локо подоить.
Ну вряд ли молодые качественные латиносы приедут играть за 40000 долларов в месяц в Россию.
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Арсений Хахатанов
Ну теперь всю плешь пробьют с этим Дзюбой, несколько дней точно только про эти трансферы будут говорить. Я вот только про одно подумал, он на себя одеяло будет в поле тянуть. Привык что игру на него ставят еще с его лучших моментов в Зените. Но тут то не Зенит, а другая команда с другим тренером и вообще принципиально другая
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Alex Chernov
И бесплатный проезд на электричке 🙃
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ыеем
Ответ Ебздрогыч
А говорят, что у нас в стране о пенсионерах плохо заботятся!
Ты тут круглосуточно ради плюсиков сидишь? Винтербурн 2.0 или он же?😁🔥🔥🔥
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viktorpotapov638@gmail.com
Ответ Фанат Лионеля Месси
Сочувствую болельщикам Локомотива
Почему ?
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Snafu
Новость так написана, будто им 2,5 в месяц на двоих будут давать, а дальше они сами делить будут.
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nepekamu noJle
Ответ Ебздрогыч
А говорят, что у нас в стране о пенсионерах плохо заботятся!
Красава
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kk.abb
Ответ Ебздрогыч
Брать двух растренированных пенсионеров к концу сборов - это кайф! Они форму наберут в лучшем случае к маю. А еще с молодым тренером на скамейке - в раздевалке веселье будет. С таким руководством и соперники не так страшны - свои страшнее...
Особенно смешно слышать от Локо про смену курса на молодежь, в связи с приглашением Галактионова. Просто маразм. Неликвид скупать 35летний за огромные бабки - хороший курс на молодежь.
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antiyankee
У Торпедо шансы резко возрастают
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Виталий Желтоусов
опять-таки Карпов? попал или не попал?
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Вадим Симонов
Сейчас начнется наезд на заслуженных пенсионеров,ЗМС!
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