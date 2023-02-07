Директор «Локо» подтвердил интерес к Дзюбе и Смольникову: «Надеемся, что они станут примером профессионализма нашим молодым игрокам»
В «Локомотиве» отреагировали на информацию об интересе к Артему Дзюбе и Игорю Смольникову.
Сообщалось, что завтра игроки пройдут медосмотр в московском клубе, а затем подпишут контракты до конца сезона.
«Действительно, предметный интерес к таким опытным, титулованным игрокам у нас есть. Их игровые качества, мотивация и характер пригодились бы «Локомотиву» в той турнирной ситуации, в которой команда оказалась на данный момент.
Надеемся также, что Дзюба и Смольников станут примером профессионализма нашим молодым игрокам, ставку на которых мы будем продолжать делать в будущем.
Но все это возможно только в том случае, если и Артем, и Игорь будут в отличной физической форме. Поэтому окончательное решение по поводу подписания контрактов будет принято позже – после полного медицинского обследования», – сказал спортивный директор железнодорожников Дмитрий Ульянов.
При Кикнадзе - ну теперь точно хуже некуда.
При непонятных немцах - ну вот, все, уже дно.
Новое руководство: мы хотим пригласить Дзюбу и Смольникова