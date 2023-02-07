Директор «Локо» подтвердил интерес к Дзюбе и Смольникову: «Надеемся, что они станут примером профессионализма нашим молодым игрокам»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Игорь Смольников Дмитрий Ульянов Спорт-Экспресс Футбол

В «Локомотиве» отреагировали на информацию об интересе к Артему Дзюбе и Игорю Смольникову. 

Сообщалось, что завтра игроки пройдут медосмотр в московском клубе, а затем подпишут контракты до конца сезона. 

«Действительно, предметный интерес к таким опытным, титулованным игрокам у нас есть. Их игровые качества, мотивация и характер пригодились бы «Локомотиву» в той турнирной ситуации, в которой команда оказалась на данный момент.

Надеемся также, что Дзюба и Смольников станут примером профессионализма нашим молодым игрокам, ставку на которых мы будем продолжать делать в будущем.

Но все это возможно только в том случае, если и Артем, и Игорь будут в отличной физической форме. Поэтому окончательное решение по поводу подписания контрактов будет принято позже – после полного медицинского обследования», – сказал спортивный директор железнодорожников Дмитрий Ульянов.

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5 комментариев

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инок
Локо боятся вылететь и хватаются за ветеранов. От Смольникова даже Торпедо отказалось и отпустили с миром, про Дзюбу умолчу...
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Ответ Ебздрогыч
При Смородской - ну хуже уже быть не может. При Кикнадзе - ну теперь точно хуже некуда. При непонятных немцах - ну вот, все, уже дно. Новое руководство: мы хотим пригласить Дзюбу и Смольникова
Поезд без тормозов мчится под уклон.
+1
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Ебздрогыч
При Смородской - ну хуже уже быть не может.
При Кикнадзе - ну теперь точно хуже некуда.
При непонятных немцах - ну вот, все, уже дно.
Новое руководство: мы хотим пригласить Дзюбу и Смольникова
+11
0
+11
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Zinulka
При всем уважении к игрокам оба сейчас пешеходы,еще Глушакова додумайтесь вернуть
+13
0
+13
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Ебздрогыч
Дзюба - это всем примерам пример!
+7
0
+7
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