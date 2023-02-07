Директор «Локо» подтвердил интерес к Дзюбе и Смольникову: «Надеемся, что они станут примером профессионализма нашим молодым игрокам»

В « » отреагировали на информацию об интересе к и Игорю Смольникову.

Сообщалось, что завтра игроки пройдут медосмотр в московском клубе, а затем подпишут контракты до конца сезона.

«Действительно, предметный интерес к таким опытным, титулованным игрокам у нас есть. Их игровые качества, мотивация и характер пригодились бы «Локомотиву» в той турнирной ситуации, в которой команда оказалась на данный момент.

Надеемся также, что Дзюба и Смольников станут примером профессионализма нашим молодым игрокам, ставку на которых мы будем продолжать делать в будущем.

Но все это возможно только в том случае, если и Артем, и будут в отличной физической форме. Поэтому окончательное решение по поводу подписания контрактов будет принято позже – после полного медицинского обследования», – сказал спортивный директор железнодорожников .