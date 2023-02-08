Нигматуллин о Дзюбе и Смольникове в «Локо»: «Недешевый и рискованный шаг. «Локо» — главный по странным трансферам»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Руслан Нигматуллин Игорь Смольников Чемпионат.com Футбол

Руслан Нигматуллин оценил вероятные переходы Артема Дзюбы и Игоря Смольникова в «Локомотив».

«Никто не хочет Дзюбу и Смольникова, кроме команд, борющихся за выживание. «Локомотив» часто удивляет своими решениями последнее время. «Локомотив» — самый главный по странным трансферам.

Понятно, что Дзюба и Смольников совсем недавно были игроками сборной России и высокого класса. Для решения самых серьезных задач вряд ли они помогут. Задачу остаться в РПЛ для «Локомотива» вряд ли можно назвать серьезной.

Дзюба и Смольников могут пригодиться. Но, опять же, это риск. Все мы знаем Дзюбу. Абсолютно непонятно, в какой он форме, насколько это может сработать. Но будет понятно по окончании чемпионата. Если срок контракта на полгода, то как вариант.

Считать чужие деньги не буду, но боюсь, что для «Локомотива» это будет недешевый и рискованный шаг», — сказал экс-вратарь «Локомотива».

Дзюба в «Локо» – почти решено. Остался лишь один нюанс

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7 комментариев

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Константин Антропов
Диджей фигни не скажет.
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Алексей Александрович
Что за кипиш? Их берут всего на 3 месяца до конца сезона, для локальной задачи не вылететь с РПЛ
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Serzhique
Ответ Александр Романов
Да это больше похоже на распил чем на трансфер
У каждого зп - 2,5 млн руб в месяц, примерно в 10 раз меньше условного Зобнина.
Прям распилище 🤦🏻‍♂️
+1
0
+1
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denis_wtf
Ничего странного, просто вектор поменялся, теперь берем только старше 30 лет
0
0
0
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Алексей Ненахов
Ответ Кеша
Дзюба добавит кликабельности в новостях про Локо -это факт . А как будет с футболом никто не знает .
Дзюба о Локо «руки прочь, от нашего Локомотива»
+1
0
+1
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Кеша
Дзюба добавит кликабельности в новостях про Локо -это факт . А как будет с футболом никто не знает .
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Романов
Да это больше похоже на распил чем на трансфер
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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