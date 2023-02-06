Слуцкий об интересах: «Я купил курс в художественной школе, учусь рисовать. Был шикарный тур «по бывшим»
Леонид Слуцкий рассказал о творческих планах.
«Есть интересы, которые я хотел реализовать еще с детства. Например, научиться рисовать. Я вот вообще не умею рисовать.
Я сейчас купил курс в художественной школе, чтобы меня научили. Оказывается, это ближе к геометрии, чем к рисованию. Тебе четко поясняют и говорят, что могут любого научить.
У меня масса творческих интересных планов – заниматься [футбольной] школой [в Волгограде], я много путешествую. Опять же, такой возможности не было.
У меня сейчас был просто шикарный тур «по бывшим», так это можно назвать (Слуцкий подразумевал посещение матчей с участием футболистов, с которыми он работал в ходе тренерской карьеры, – прим. Sports.ru).
Я получаю огромное удовольствие от жизни», – сказал экс-тренер ЦСКА, «Рубина» и сборной России разговоре с Денисом Казанским.
Слуцкий о СМИ: «Никто не написал про детский стадион, построенный за 135 млн моих честно заработанных. Им хочется, чтобы человек с немытой головой пришел и сказал глупость»
Слуцкий о юморе: «Я много шутил о расизме с темнокожими игроками – это добавляло им сил. Мне часто говорили, что не надо, будет скандал…»
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У бывших цены упали ?
Руку он набил позже, когда бабки появились
Да такой карьере многие российские специалисты могут только мечтать.
Кто ещё может похвастаться работой в шипе и Эредивизи, пусть и неудачной.
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