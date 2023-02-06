Слуцкий об интересах: «Я купил курс в художественной школе, учусь рисовать. Был шикарный тур «по бывшим»

Теги ЦСКА Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Первая лига Футбол

Леонид Слуцкий рассказал о творческих планах.

«Есть интересы, которые я хотел реализовать еще с детства. Например, научиться рисовать. Я вот вообще не умею рисовать.

Я сейчас купил курс в художественной школе, чтобы меня научили. Оказывается, это ближе к геометрии, чем к рисованию. Тебе четко поясняют и говорят, что могут любого научить.

У меня масса творческих интересных планов – заниматься [футбольной] школой [в Волгограде], я много путешествую. Опять же, такой возможности не было.

У меня сейчас был просто шикарный тур «по бывшим», так это можно назвать (Слуцкий подразумевал посещение матчей с участием футболистов, с которыми он работал в ходе тренерской карьеры, – прим. Sports.ru).

Я получаю огромное удовольствие от жизни», – сказал экс-тренер ЦСКА, «Рубина» и сборной России разговоре с Денисом Казанским.

Слуцкий о СМИ: «Никто не написал про детский стадион, построенный за 135 млн моих честно заработанных. Им хочется, чтобы человек с немытой головой пришел и сказал глупость»

Слуцкий о юморе: «Я много шутил о расизме с темнокожими игроками – это добавляло им сил. Мне часто говорили, что не надо, будет скандал…»

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
Молодец, умеет отдыхать...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Snafu
Ответ Кирилл Голивец
Слуцкий слишком тонкокож для нашего футбола. Тем и нравится как личность в чем-то. За ним интереснее следить как за человеком, чем за Черчесовым, Бердыевым или Юраном каким-нибудь. Для таких людей чрезмерное эмоциональное выгорание - характерная проблема, Романцев тоже на этом выгорел. Только людей с таким складом психики много, а Леонид Викторович смог добиться успехов в жизни. пока многие просто рефлексируют и бессмысленно ищут свой путь
У Романцева при этом этап выгорания (ну или спада, кому как угодно) начался примерно в том же возрасте, в котором сейчас Слуцкий, и закончилось это тем, что в 51 год ОИР закончил тренировать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Голивец
Слуцкий слишком тонкокож для нашего футбола. Тем и нравится как личность в чем-то. За ним интереснее следить как за человеком, чем за Черчесовым, Бердыевым или Юраном каким-нибудь. Для таких людей чрезмерное эмоциональное выгорание - характерная проблема, Романцев тоже на этом выгорел. Только людей с таким складом психики много, а Леонид Викторович смог добиться успехов в жизни. пока многие просто рефлексируют и бессмысленно ищут свой путь
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Блин , какой же я испорченный жизнью )). После слов «был шикарный тур по бывшим» , я подумал о бывших женщинах , подругах.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Северный болельщик
Тур по бывшим....как-то по гейски звучит
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Слуцкий
Пора бы уж. Шестой десяток, а всё рисовать не умеет. А танцевать когда будет учиться? Тоже важно всё-таки. Мальчику уже немало лет, а он всё танцевать не научился.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
deadjoker
Ответ Alex1104
"тур по бывшим"... Честно говоря, не думал, что речь о футболистах
Тур по бывшим обычно после 0.5-0.7 литра начинается :))
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Abil Alex
Ответ Apol
Сказочный
Красавчик
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BaltikaSPb
Был шикарный тур «по бывшим»
==============
У бывших цены упали ?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
В Волгограде у Слуцкого не получалось рисовать мальчиков

Руку он набил позже, когда бабки появились
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ксяоми Ноутов
Такое чувство, что Лёня много лет был эдаким ботаником, который по молодости усиленно изучал свой предмет(футбол), но в какой-то момент вкусил мир, понял насколько он разнообразен, Леня пустился во все тяжкие, но напрочь забросил свой предмет, которому посвятил много лет.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марслан Акматалиев
Ответ Apol
Как за 5 лет спустить карьеру в унитаз Берите курсы у Лени
В унитаз?

Да такой карьере многие российские специалисты могут только мечтать.
Кто ещё может похвастаться работой в шипе и Эредивизи, пусть и неудачной.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gustav Forsberg
Ответ Alex1104
"тур по бывшим"... Честно говоря, не думал, что речь о футболистах
там же сразу в скобках идет примечание...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rej1sta
Ответ Apol
Как за 5 лет спустить карьеру в унитаз Берите курсы у Лени
Лучше взять у него курсы, как сначала эту карьеру построить, а то некоторым тренерам в РПЛ даже «спускать» нечего.
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фрэнк Канистра
Чет я в его планах не увидел "тренерской деятельности", он завязал что ли?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex1104
"тур по бывшим"... Честно говоря, не думал, что речь о футболистах
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
С нетерпением ждём вариант Слуцкого картины « Сеятель « 😊
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Слуцкий крутой мужик. Да, как к тренеру к нему много вопросов, особенно после Рубина, но он честный и искренний, не боится говорить что думает. Честно заработал свои деньги, вложился в детскую школу и теперь занимается тем, чем хочет. Заслужил!
+42
-10
+32
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Apol
Как за 5 лет спустить карьеру в унитаз

Берите курсы у Лени
+10
-15
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MATRiX
Тот случай, когда с заголовком редактор не промахнулся)
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Apol
Сказочный
+2
-10
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий