Слуцкий об интересах: «Я купил курс в художественной школе, учусь рисовать. Был шикарный тур «по бывшим»

рассказал о творческих планах.

«Есть интересы, которые я хотел реализовать еще с детства. Например, научиться рисовать. Я вот вообще не умею рисовать.

Я сейчас купил курс в художественной школе, чтобы меня научили. Оказывается, это ближе к геометрии, чем к рисованию. Тебе четко поясняют и говорят, что могут любого научить.

У меня масса творческих интересных планов – заниматься [футбольной] школой [в Волгограде], я много путешествую. Опять же, такой возможности не было.

У меня сейчас был просто шикарный тур «по бывшим», так это можно назвать (Слуцкий подразумевал посещение матчей с участием футболистов, с которыми он работал в ходе тренерской карьеры, – прим. Sports.ru).

Я получаю огромное удовольствие от жизни», – сказал экс-тренер , « » и сборной России разговоре с Денисом Казанским.

Слуцкий о СМИ: «Никто не написал про детский стадион, построенный за 135 млн моих честно заработанных. Им хочется, чтобы человек с немытой головой пришел и сказал глупость»

Слуцкий о юморе: «Я много шутил о расизме с темнокожими игроками – это добавляло им сил. Мне часто говорили, что не надо, будет скандал…»