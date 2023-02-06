Слуцкий о российских тренерах: «В НХЛ вообще кто-то главным работал? А в хоккее мы на принципиально иных позициях, чем в футболе»
Леонид Слуцкий отметил, что российских тренеров не берут в НХЛ.
Бывший главный тренер сборной России по футболу поделился своими видением ситуации в разговоре с телеведущим Денисом Казанским.
– Мы должны признать, что наша спортивная, футбольная в частности, индустрия не так востребована в ведущих футбольных странах. Нам есть куда стремиться.
– Как, кстати, и хоккейная. Надо сказать, что тренеров тоже не очень много, которые бы работали за границей.
– В НХЛ вообще кто-либо главным тренером когда-то работал?
– Нет. Помощниками были, главными – нет.
– Ну вот, пожалуйста, хотя в хоккее мы на принципиально иных позициях, нежели в футболе, – отметил Слуцкий.
Тут больше наверно, как в средние века, цеховая солидарность, типа чужаков не пускать, а у нас наоборот, любят при французиком из Бордо любым прогнуться.
Менталитет, даже здесь много, кто готов иностранцу все вылезать, продаться любому, а потом кричат дайте денег, дайте то и другое и героев корчат, что самое забавное.
Не все так однозначно...