Слуцкий о российских тренерах: «В НХЛ вообще кто-то главным работал? А в хоккее мы на принципиально иных позициях, чем в футболе»

отметил, что российских тренеров не берут в .

Бывший главный тренер сборной России по футболу поделился своими видением ситуации в разговоре с телеведущим Денисом Казанским.

– Мы должны признать, что наша спортивная, футбольная в частности, индустрия не так востребована в ведущих футбольных странах. Нам есть куда стремиться.

– Как, кстати, и хоккейная. Надо сказать, что тренеров тоже не очень много, которые бы работали за границей.

– В НХЛ вообще кто-либо главным тренером когда-то работал?

– Нет. Помощниками были, главными – нет.

– Ну вот, пожалуйста, хотя в хоккее мы на принципиально иных позициях, нежели в футболе, – отметил Слуцкий.