Слуцкий о российских тренерах: «В НХЛ вообще кто-то главным работал? А в хоккее мы на принципиально иных позициях, чем в футболе»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия НХЛ КХЛ Денис Казанский Хоккей

Леонид Слуцкий отметил, что российских тренеров не берут в НХЛ.

Бывший главный тренер сборной России по футболу поделился своими видением ситуации в разговоре с телеведущим Денисом Казанским.

– Мы должны признать, что наша спортивная, футбольная в частности, индустрия не так востребована в ведущих футбольных странах. Нам есть куда стремиться.

– Как, кстати, и хоккейная. Надо сказать, что тренеров тоже не очень много, которые бы работали за границей.

– В НХЛ вообще кто-либо главным тренером когда-то работал?

– Нет. Помощниками были, главными – нет.

– Ну вот, пожалуйста, хотя в хоккее мы на принципиально иных позициях, нежели в футболе, – отметил Слуцкий.

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32 комментария

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Evgeny Trifonov
Ответ Wekil
Всего двое, помимо Глинки еще финн Сухонен, засветившийся в Чикаго в начале 00-х, параллельно с Глинкой. С натяжкой еще Крюгера можно сделать европейцем)
Ну можно ещё вспомнить Джонни Гоцелига. Который родился кстати в Российской империи и был тренером Чикаго. Тоже с натяжкой потому что он сразу эмигрировал в Канаду
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TheSportNik
Ну Тарасов в принципе мог бы поработать в НХЛ, но во времена СССР это было невозможно.
Тут больше наверно, как в средние века, цеховая солидарность, типа чужаков не пускать, а у нас наоборот, любят при французиком из Бордо любым прогнуться.
Менталитет, даже здесь много, кто готов иностранцу все вылезать, продаться любому, а потом кричат дайте денег, дайте то и другое и героев корчат, что самое забавное.
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Evgeny Bobrov
Не очень корректный пример. Понятно, что лавочка не закрыта, но хоккей там иной даже по площадке, поэтому брать тренера из КХЛ сразу в НХЛ (с учётом, что у нас прям выдающихся не так и много) - это большой риск. Вот если бы начать с юниорских лиг и там себя показать, то легко. Но разве поедут наши тренировать в юниорские лиги?
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Гекдениз Кардениз
Ответ Кеша
Ну это Вы,Леонид, загнули . У нас один Роман Борисович со своей системой может за пояс заткнуть любого из НХЛ.
при этом не разу у Канады не выиграл только на Кубке Первого канала где удалось таки собрать игроков с Канадскими паспортами которых наконец-то осилили
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S.A.N.
Ответ Evgeny Trifonov
Ну НХЛ это довольно закрытая лига в плане тренеров иностранцев. Там европейцев кто был главным можно по пальцем одной руки посчитать. Глинка и ещё пару человек
В европейских лигах российских тренеров точно так же нет. В отличии от финов, чехов и прочих.
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Wiley Fox
Слуцкий без походов в синагогу и краденному баблу от Абрамовича вообще бы по пердям мотался
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Gustav Forsberg
Ларионов мб мог бы, хотя бы язык знает
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Aleksandr Danilov
Так то КХЛ это условная Серия А по сравнению с АПЛ, ничего стыдного нет тут работать. А то что ЛВС взяли по знакомству в Чемпионшип, это разве что то значит?
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Alex1104
Ответ Melnikov1968
А где полное вью? Опять по кусочкам нарезаем:)
Внизу ссылка - можете посмотреть сами.
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Wekil
Ответ Evgeny Trifonov
Ну НХЛ это довольно закрытая лига в плане тренеров иностранцев. Там европейцев кто был главным можно по пальцем одной руки посчитать. Глинка и ещё пару человек
Всего двое, помимо Глинки еще финн Сухонен, засветившийся в Чикаго в начале 00-х, параллельно с Глинкой. С натяжкой еще Крюгера можно сделать европейцем)
+3
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Alex1104
Ответ Ковид 07.10.52
Сколько есть хороших хоккеистов, столько и команд....Это у нас расширяют не глядя на возможности и потребности...
Количество игроков - последнее, что интересует при расширении НХЛ. Игроков более чем достаточно - нужен ещё и рынок.
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Melnikov1968
А где полное вью? Опять по кусочкам нарезаем:)
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Melnikov1968
Здесь полностью согласен со Слуцким. Все разговоры Сёмина,Газзаева про нашу тренерскую школу были актуальны лет 30-40 назад. Мы застряли в 90-х, в лучшем случае,начале нулевых. Сложно представить,какой об’ем работы на разных уровнях необходимо проделать,чтобы как-то выбраться из этой ямы.
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Den_94
Ответ KMR
А че это на иных? Были в шаге от 5-ки в Европе по футболу. Так и в хоккее есть Канада,США,Швеция,Чехия, Финляндия... Не все так однозначно...
"Были в шаге от..." квинтэссенция российского футбола. Были в шаге от футбола, вот место отечественных физкультурников
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Russ Ivan
Слуцкий метёт, как Емеля... Тренерский цех НХЛ - это в общем закрытый для иностранцев профессиональный корпус, своих СА хватает. А ещё там есть целые кланы, например Саттеры. За всё время существования иностранцев там было кот наплакал...
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Максим 1986
НХЛ - это "закрытый клуб". Там вообще европейских тренеров нет никаких, одни канадцы.
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Ильназ Гимаев
Леня, ты ещё за пердив не ответил. Молчал бы лучше
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Ruscello
Не слишком ли много Слуцкого сегодня?
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Ковид 07.10.52
Ответ Gord Lane
НХЛ , это 32 команды ! И всё.
Сколько есть хороших хоккеистов, столько и команд....Это у нас расширяют не глядя на возможности и потребности...
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Wekil
Более того, даже в АХЛ не было русских гт. В НХЛ, кстати, и американских главных тренеров не так чтоб очень много (всего 8), хотя игроков-американцев с каждым годом все больше, да и клубы в основном все в США. Национальный состав гт не говорит о тенденциях в лиге и уровне хоккея в дургих странах.
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Ковид 07.10.52
Да что там говорить, у нас тренер сборной по футболу эстонец, а главный затейник в хоккее - финн...тьфу....
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KMR
А че это на иных? Были в шаге от 5-ки в Европе по футболу. Так и в хоккее есть Канада,США,Швеция,Чехия, Финляндия...
Не все так однозначно...
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KMR
Вот это Леню понесло. Жду обсуждения НБА,Наскара и бейсбола
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BeastI666I
Ответ Gord Lane
НХЛ , это 32 команды ! И всё.
это много )
+10
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BeastI666I
Ответ Кеша
Ну это Вы,Леонид, загнули . У нас один Роман Борисович со своей системой может за пояс заткнуть любого из НХЛ.
именно, что только заткнуть может, обыграть - нет.
+3
-3
0
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