Слуцкий о СМИ: «Никто не написал про детский стадион, построенный за 135 млн моих честно заработанных. Им хочется, чтобы человек с немытой головой пришел и сказал глупость»

объяснил, как СМИ выбирают темы для работы.

Бывший главный тренер , «Халла», «Витесса» и « » недоволен тем, что не освещается работа детской футбольной школы, которую он развивает в Волгограде.

– Давайте простой пример приведу. Много у нас в стране людей, которые – я не беру олигархов – за собственные средства построили детский стадион в своем родном городе, содержат школу много лет, у них занимается четыреста детей абсолютно бесплатно, ездят на соревнования и так далее? Много таких людей у нас в стране?

Ни одно спортивное издание не написало, не сняло сюжет про «Бомбонеру» – стадион, который я построил лично за собственные деньги, потратив сто тридцать пять миллионов собственных заработанных денег, честно заработанных – я же их не где-то там украл-своровал или что-то еще, вот. Это никому не интересно.

– Почему?

– Потому что, еще раз говорю, хочется, чтобы пришел человек с немытой головой и сказал какую-то глупость откровенную. И все в душе над ним смеются, понимая, что это кликабельно.

А в чем интерес, что тренер построил в своем родном городе школу, вложил огромное количество сил, средств, души, времени, как она вообще живет, как она развивается? Нет даже ни одного запроса на эти вещи.

Если б я это сделал в какой-либо другой стране или в другом регионе, это вызвало бы просто потрясающую реакцию. Когда я работал в «Витессе» и привозил туда все детские свои команды из Волгограда за свой счет, они об этом писали с утра до ночи, потому что для них это был шок просто, они такого никогда не видели. Они понимают, что я обеспеченный человек, но не настолько.

Все бизнесмены говорят, какой процент собственных денег ты можешь потратить на благотворительность. Мой процент в этой пропорции принципиально иной явно. Но это вообще никому не интересно. Просто никому, – сказал Слуцкий в разговоре с Денисом Казанским.

Ранее Слуцкий резко высказался о телеэксперте и бывшем игроке сборной России Александре Мостовом: «Обидно, когда большие игроки превращаются во фриков, посмешище. Ты был лучшим, а сегодня – говорящая глупости голова».

Слуцкий о СМИ в Казани: «Писали чудовищные вещи в газете, у которой три читателя: один – главред, вторая – его жена. А у меня сотни тысяч просмотров»

Леонид Слуцкий: «К хоккеистам лояльное отношение, их защищают на ТВ. А в футболе чем больше оскорбишь, чем глупее скажешь – тем кликабельнее»