Слуцкий о СМИ: «Никто не написал про детский стадион, построенный за 135 млн моих честно заработанных. Им хочется, чтобы человек с немытой головой пришел и сказал глупость»

Теги ЦСКА Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Первая лига Александр Мостовой Денис Казанский стадионы деньги Футбол

Леонид Слуцкий объяснил, как СМИ выбирают темы для работы.

Бывший главный тренер ЦСКА, «Халла», «Витесса» и «Рубина» недоволен тем, что не освещается работа детской футбольной школы, которую он развивает в Волгограде.

– Давайте простой пример приведу. Много у нас в стране людей, которые – я не беру олигархов – за собственные средства построили детский стадион в своем родном городе, содержат школу много лет, у них занимается четыреста детей абсолютно бесплатно, ездят на соревнования и так далее? Много таких людей у нас в стране?

Ни одно спортивное издание не написало, не сняло сюжет про «Бомбонеру» – стадион, который я построил лично за собственные деньги, потратив сто тридцать пять миллионов собственных заработанных денег, честно заработанных – я же их не где-то там украл-своровал или что-то еще, вот. Это никому не интересно.

– Почему?

– Потому что, еще раз говорю, хочется, чтобы пришел человек с немытой головой и сказал какую-то глупость откровенную. И все в душе над ним смеются, понимая, что это кликабельно.

А в чем интерес, что тренер построил в своем родном городе школу, вложил огромное количество сил, средств, души, времени, как она вообще живет, как она развивается? Нет даже ни одного запроса на эти вещи.

Если б я это сделал в какой-либо другой стране или в другом регионе, это вызвало бы просто потрясающую реакцию. Когда я работал в «Витессе» и привозил туда все детские свои команды из Волгограда за свой счет, они об этом писали с утра до ночи, потому что для них это был шок просто, они такого никогда не видели. Они понимают, что я обеспеченный человек, но не настолько.

Все бизнесмены говорят, какой процент собственных денег ты можешь потратить на благотворительность. Мой процент в этой пропорции принципиально иной явно. Но это вообще никому не интересно. Просто никому, – сказал Слуцкий в разговоре с Денисом Казанским.

Ранее Слуцкий резко высказался о телеэксперте и бывшем игроке сборной России Александре Мостовом: «Обидно, когда большие игроки превращаются во фриков, посмешище. Ты был лучшим, а сегодня – говорящая глупости голова».

Слуцкий о СМИ в Казани: «Писали чудовищные вещи в газете, у которой три читателя: один – главред, вторая – его жена. А у меня сотни тысяч просмотров»

Леонид Слуцкий: «К хоккеистам лояльное отношение, их защищают на ТВ. А в футболе чем больше оскорбишь, чем глупее скажешь – тем кликабельнее»

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44 комментария

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Slavnov
Ответ heache
извиняюсь, а финты чубы из футбола или из кровати? хотя о чем это я, какие футбольные финты у чубы то?
из кровати)
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Рахил Тагиев
Ответ Антон Киселёв
Он про Андронова или про Уткина?
Про Киселева....из тв имеется ввиду
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Can
Ахаха красиво умыл писак
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Денис Забелин
Ответ Pol Belov
еще бы им не поражаться там в Голландии... приехал никому не известный ноунейм из футбольной тьмутаракини - в кармане бабла немеряно, которое он не знает куда девать, и говорит, что "честно заработал на футболе"... это как для нас узбек, который "заработал на арбузах на яхту", тоже бы писали с утра до вечера...
Что вообще у тебя в голове?????!!!
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Гульнур Наурзалиева
Хороший поступок, правильный.
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Бродяга-симпатяга
Хорошо припустил Мостового
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AERN
Теперь этот, с грязной головой, его в порошок сотрет.
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BiG ^SiZe^
Не нужно было заняться благотворительностью, это конечно дело благородное, но люди не заслуживают ничего хорошего, вот дети да, заслуживают, люди стали демонами в последнее время, и хоть вы заминусуете меня знатно, но оглянитесь вокруг, как ведут себя люди, когда у них все хорошо и всем обеспечены.
Имеется в виду не конкретные личности, а масса.
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Антон Киселёв
Он про Андронова или про Уткина?
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Afinogenov
Да всё СМИ - это "жёлтая пресса". "Хайп - наше всё!"

Раньше была реально журналистика, а сейчас это всё напоминает сплетни бабушек с подъезда.
Сплетни, слухи, фрики, скандалы...
Даже на этом сайте видно, что большинство новостей не о самом спорте, а о вещах, которые просто косвенно с ним связаны.

Но не буду всех собак вешать только на СМИ.
Люди сами жрут, что им дают, и что-то никто особо не бунтует по этому поводу.
Рейтинги видят, что нужно людям.
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Фут.Боль
Ответ Мосгорсуд
потратив сто тридцать пять миллионов собственных заработанных денег, честно заработанных ------------------------------------------------ Лёня, кто честно работает у нас, таких денег в жизни не увидит!!!! Ты о чём?)
Вы сейчас сравниваете кого и с кем? Не очень понятно. Если футбольного тренера уровня РПЛ и обычного работягу, то сравнение не корректное изначально.
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Чюйский мох
Абрамович помог
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Владимир Владимир
Леонид всегда был эмоциональным добряком: местами простым, местами наивным, но всегда добрым. У меня как у человека, который плевать хотел на российский футбол, Лёня всегда вызывал уважение
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heache
Ответ Slavnov
я два раза видел сюжеты про его стадион,когда строился еще,забор,поля были,Россия 24 показывала и второй раз на матч тв,там уже открытие было рядом,а вот больше ничего не слышал и не видел,не на ютюбе нигде,все сми живут рекламой,ютюб так же,нужны клики,просмотры,про стадион посмотрят пару тысяч,а например как,какой то мужик ездит с лестницей и заглядывает на первые этажи,выполняя финты дзюбы,просмотров будет под миллион
извиняюсь, а финты чубы из футбола или из кровати? хотя о чем это я, какие футбольные финты у чубы то?
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Dastanation
Ответ Slavnov
я два раза видел сюжеты про его стадион,когда строился еще,забор,поля были,Россия 24 показывала и второй раз на матч тв,там уже открытие было рядом,а вот больше ничего не слышал и не видел,не на ютюбе нигде,все сми живут рекламой,ютюб так же,нужны клики,просмотры,про стадион посмотрят пару тысяч,а например как,какой то мужик ездит с лестницей и заглядывает на первые этажи,выполняя финты дзюбы,просмотров будет под миллион
он уточнил же спортивное сми, россия 24 все таки не спорт
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marsover
Спортс, мне кажется это он про вас😂
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Мосгорсуд
Ответ Михаил Дьяконов
Да, у тренеров и футболистов же неЧИСТАЯ зарплата. Сколько дают, столько и зарабатывают, как бы
Это понятно...но у честно работающих, зп 40-60 тыс
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Александр Розов
Андронов что-ли?
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Михаил Дьяконов
Ответ Мосгорсуд
потратив сто тридцать пять миллионов собственных заработанных денег, честно заработанных ------------------------------------------------ Лёня, кто честно работает у нас, таких денег в жизни не увидит!!!! Ты о чём?)
Да, у тренеров и футболистов же неЧИСТАЯ зарплата. Сколько дают, столько и зарабатывают, как бы
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-1
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Мосгорсуд
Ответ V12twinturbo
Царь?
Андронов.....
0
-1
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Мосгорсуд
потратив сто тридцать пять миллионов собственных заработанных денег, честно заработанных
------------------------------------------------
Лёня, кто честно работает у нас, таких денег в жизни не увидит!!!! Ты о чём?)
+4
-8
-4
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Феоктист
Ответ Pol Belov
еще бы им не поражаться там в Голландии... приехал никому не известный ноунейм из футбольной тьмутаракини - в кармане бабла немеряно, которое он не знает куда девать, и говорит, что "честно заработал на футболе"... это как для нас узбек, который "заработал на арбузах на яхту", тоже бы писали с утра до вечера...
Ты перепутал, дело было в Англии и приехал Абрамович.
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Н.Ф.
А где тег АЛЕКСЕЙ АНДРОНОВ ?
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Аркадий Аркадич
Ответ Никому_никабельный
А про человека с немытой головой, это не глупость по вашему, Леонид?
Глупость конечно же. Андронова нужно впрямую называть мразью и не париться по этому поводу, ибо вполне заслуженно.
+3
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Anton Lem
он ради того чтобы об этом написали вложил в стадик 135 лимонов или все же для дела? Что медаль теперь или памятник? Скромнее надо быть
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-7
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