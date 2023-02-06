Слуцкий о СМИ: «Никто не написал про детский стадион, построенный за 135 млн моих честно заработанных. Им хочется, чтобы человек с немытой головой пришел и сказал глупость»
Леонид Слуцкий объяснил, как СМИ выбирают темы для работы.
Бывший главный тренер ЦСКА, «Халла», «Витесса» и «Рубина» недоволен тем, что не освещается работа детской футбольной школы, которую он развивает в Волгограде.
– Давайте простой пример приведу. Много у нас в стране людей, которые – я не беру олигархов – за собственные средства построили детский стадион в своем родном городе, содержат школу много лет, у них занимается четыреста детей абсолютно бесплатно, ездят на соревнования и так далее? Много таких людей у нас в стране?
Ни одно спортивное издание не написало, не сняло сюжет про «Бомбонеру» – стадион, который я построил лично за собственные деньги, потратив сто тридцать пять миллионов собственных заработанных денег, честно заработанных – я же их не где-то там украл-своровал или что-то еще, вот. Это никому не интересно.
– Почему?
– Потому что, еще раз говорю, хочется, чтобы пришел человек с немытой головой и сказал какую-то глупость откровенную. И все в душе над ним смеются, понимая, что это кликабельно.
А в чем интерес, что тренер построил в своем родном городе школу, вложил огромное количество сил, средств, души, времени, как она вообще живет, как она развивается? Нет даже ни одного запроса на эти вещи.
Если б я это сделал в какой-либо другой стране или в другом регионе, это вызвало бы просто потрясающую реакцию. Когда я работал в «Витессе» и привозил туда все детские свои команды из Волгограда за свой счет, они об этом писали с утра до ночи, потому что для них это был шок просто, они такого никогда не видели. Они понимают, что я обеспеченный человек, но не настолько.
Все бизнесмены говорят, какой процент собственных денег ты можешь потратить на благотворительность. Мой процент в этой пропорции принципиально иной явно. Но это вообще никому не интересно. Просто никому, – сказал Слуцкий в разговоре с Денисом Казанским.
Ранее Слуцкий резко высказался о телеэксперте и бывшем игроке сборной России Александре Мостовом: «Обидно, когда большие игроки превращаются во фриков, посмешище. Ты был лучшим, а сегодня – говорящая глупости голова».
Слуцкий о СМИ в Казани: «Писали чудовищные вещи в газете, у которой три читателя: один – главред, вторая – его жена. А у меня сотни тысяч просмотров»
Леонид Слуцкий: «К хоккеистам лояльное отношение, их защищают на ТВ. А в футболе чем больше оскорбишь, чем глупее скажешь – тем кликабельнее»
Имеется в виду не конкретные личности, а масса.
Раньше была реально журналистика, а сейчас это всё напоминает сплетни бабушек с подъезда.
Сплетни, слухи, фрики, скандалы...
Даже на этом сайте видно, что большинство новостей не о самом спорте, а о вещах, которые просто косвенно с ним связаны.
Но не буду всех собак вешать только на СМИ.
Люди сами жрут, что им дают, и что-то никто особо не бунтует по этому поводу.
Рейтинги видят, что нужно людям.
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Лёня, кто честно работает у нас, таких денег в жизни не увидит!!!! Ты о чём?)