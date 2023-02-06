Слуцкий о юморе: «Я много шутил о расизме с темнокожими игроками – это добавляло им сил. Мне часто говорили, что не надо, будет скандал…»

Теги ЦСКА Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Первая лига Футбол

Леонид Слуцкий признался, что часто шутил о расизме, говоря с темнокожими.

«Я считаю, что шутить можно обо всем, что вообще нет границ в юморе. Но при условии, что твой собеседник или тот, о ком ты шутишь, принимает эти вещи.

Я видел футболистов, которые очень тяжело к этому относятся. Я их сразу оставлял в стороне, их абсолютно не трогал, а свои юмористические экзерсисы использовал на других людях.

Например, я очень много шутил на тему расизма – с темнокожими игроками. У них это вызывало невероятный прилив сил, улыбку, ощущение собственной значимости.

Ты это делаешь не с целью оскорбления или принижения человеческого достоинства, а скорее выделения этих людей – показывая их особенности в лучшем смысле этого слова. И мне часто говорили, что не надо, кто-то заснимет, куда-то уйдет, будет грандиозный скандал… И ты вроде как об этом думаешь, но, с другой стороны, понимаешь, что это тоже один из инструментов, который ты используешь в своей работе. И полностью отказываться от него просто невозможно», – сказал экс-тренер «Рубина» и ЦСКА,

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Остужающий
Но вы же знаете, в душе я КВНщик, добавил Лёнька)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мосгорсуд
Муса!!! камон!!!!))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
m1t9
слуцкий спрашивает на тренировке: знаешь какая разница между ниггером и батутом? -нет. -когда прыгаешь на батуте нужно снимать ботинки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем Иванов
ЛВС: "Что надо сделать, если вам навстречу бежит окровавленный негр?Перезарядить.

Какие у негра есть три белых вещи?
Глаза, зубы и хозяин."
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Грем Соуз
Нигаа?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Alex
сколько его "шуточки и приколы" видел - никаким юмором там и не пахнет. Злые такие под##бки несмешные постоянно, совершенно не смешные. Плюс он еще атакует тех, кто заведомо не ответит. Люди, кто с ним работали тоже так отзывались в таком духе.
В общем. какой тренер - такой и "юмор"
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий