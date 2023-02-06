Леонид Слуцкий: «У меня было огромное количество собеседований в АПЛ. Но всегда думают: «Блин, никогда русский не работал, блин, как он сможет…»
Леонид Слуцкий рассказал, что у него было много собеседований в клубах АПЛ.
Бывший главный тренер сборной России поделился этим в разговоре с телеведущим Денисом Казанским.
– У вас есть ответ, почему наши тренеры никогда не были востребованы за границей?
– То же самое можно сказать и про футболистов. Футболистов же больше. В команде, например, двадцать пять игроков – могут взять российского игрока двадцать шестым. Но не возьмут тренера вторым-третьим, если там уже есть. Процентное соотношение – один к двадцати, наверное. Если взять это соотношение, оно как раз таким и будет.
Это историческая вещь. Когда после ЦСКА я трудоустраивался в Англии, у меня было огромное количество собеседований с клубами английской Премьер-лиги. Почему их было много? Потому что на собеседовании ты производишь очень приятное впечатление, они смотрят твое CV, смотрят, что у тебя было много-много достижений, но всегда стоит именно риск: «Блин, никогда русский не работал, блин, как он сможет…» И вроде как хотелось, и в то же время нет.
Я считаю, тот факт – что, опять же, многими «болельщиками» инкриминируется как неудачный опыт в «Халле» и «Витессе» – я считаю его фантастическим опытом, потому что я не знаю ни одного российского специалиста, который работал в Англии и который работал в Голландии. Не последние страны в футболе.
Сам факт того, что ты там получаешь работу, ты там находишься, ты получаешь огромный опыт, понимание, как устроены многие процессы, – это уже само по себе просто фантастическое время.
Если мы говорим про наш футбол, можно развивать шире. Я не видел, чтобы у нас спортивные, футбольные менеджеры где-то работали. Я не видел большого количества игроков, которые уезжали. Я не видел большого количества журналистов, которые переходили работать на Sky, ESPN, BBC…
– Наверное, языковая культура имеет принципиальное значение.
– Безусловно. Тем не менее, а для тренера, вы думаете, не имеет языковая культура какого-то большого значения?
– Имеет.
– Ежедневно коммуницируешь с людьми. Нет никаких переводчиков. Нет даже шансов подумать в этом направлении.
Все это комплексно. Именно так. И мы должны признать, что наша спортивная, футбольная в частности, индустрия не так востребована в ведущих футбольных странах. Нам есть куда стремиться, – сказал Слуцкий.
Сказки от бычка какие-то) Чтобы быть востребованным в лучших лигах, нужно быть на голову сильнее, чем доморощенные футболисты/тренеры. Как то было в 90-х, когда за границей играло изрядное кол-во наших футболистов, и футболистов из постсов пространства. Честно пробившись в топовые лиги, без протекции, а за мастерство. Далеко ходить не надо, тот же Мостовой, любимец Слуцкого)
А так вон берите пример с Черчесова (и его команды - он же не один работает, в конце концов): у него потенциальные работодатели - это не 15 клубов в РПЛ, а наверное, даже сейчас чуть ли не пол-мира (грубо говоря, он со своим резюме вполне может оказаться и у арабов и в какой-нибудь неожиданной экзотике типа Мексики).
P.S. Но, вообще, наличие команды единомышленников сильно облегчает любой переезд. Так что "дружите семьями")