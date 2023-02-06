Леонид Слуцкий: «У меня было огромное количество собеседований в АПЛ. Но всегда думают: «Блин, никогда русский не работал, блин, как он сможет…»

рассказал, что у него было много собеседований в клубах .

Бывший главный тренер сборной России поделился этим в разговоре с телеведущим Денисом Казанским.

– У вас есть ответ, почему наши тренеры никогда не были востребованы за границей?

– То же самое можно сказать и про футболистов. Футболистов же больше. В команде, например, двадцать пять игроков – могут взять российского игрока двадцать шестым. Но не возьмут тренера вторым-третьим, если там уже есть. Процентное соотношение – один к двадцати, наверное. Если взять это соотношение, оно как раз таким и будет.

Это историческая вещь. Когда после я трудоустраивался в Англии, у меня было огромное количество собеседований с клубами английской Премьер-лиги. Почему их было много? Потому что на собеседовании ты производишь очень приятное впечатление, они смотрят твое CV, смотрят, что у тебя было много-много достижений, но всегда стоит именно риск: «Блин, никогда русский не работал, блин, как он сможет…» И вроде как хотелось, и в то же время нет.

Я считаю, тот факт – что, опять же, многими «болельщиками» инкриминируется как неудачный опыт в « » и « » – я считаю его фантастическим опытом, потому что я не знаю ни одного российского специалиста, который работал в Англии и который работал в Голландии. Не последние страны в футболе.

Сам факт того, что ты там получаешь работу, ты там находишься, ты получаешь огромный опыт, понимание, как устроены многие процессы, – это уже само по себе просто фантастическое время.

Если мы говорим про наш футбол, можно развивать шире. Я не видел, чтобы у нас спортивные, футбольные менеджеры где-то работали. Я не видел большого количества игроков, которые уезжали. Я не видел большого количества журналистов, которые переходили работать на Sky, ESPN, BBC…

– Наверное, языковая культура имеет принципиальное значение.

– Безусловно. Тем не менее, а для тренера, вы думаете, не имеет языковая культура какого-то большого значения?

– Имеет.

– Ежедневно коммуницируешь с людьми. Нет никаких переводчиков. Нет даже шансов подумать в этом направлении.

Все это комплексно. Именно так. И мы должны признать, что наша спортивная, футбольная в частности, индустрия не так востребована в ведущих футбольных странах. Нам есть куда стремиться, – сказал Слуцкий.