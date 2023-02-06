Леонид Слуцкий: «У меня было огромное количество собеседований в АПЛ. Но всегда думают: «Блин, никогда русский не работал, блин, как он сможет…»

Теги ЦСКА Рубин Леонид Слуцкий высшая лига Нидерланды Витесс премьер-лига Россия премьер-лига Англия Сборная России по футболу Первая лига Халл Первый канал чемпионшип Денис Казанский Футбол

Леонид Слуцкий рассказал, что у него было много собеседований в клубах АПЛ.

Бывший главный тренер сборной России поделился этим в разговоре с телеведущим Денисом Казанским.

– У вас есть ответ, почему наши тренеры никогда не были востребованы за границей?

– То же самое можно сказать и про футболистов. Футболистов же больше. В команде, например, двадцать пять игроков – могут взять российского игрока двадцать шестым. Но не возьмут тренера вторым-третьим, если там уже есть. Процентное соотношение – один к двадцати, наверное. Если взять это соотношение, оно как раз таким и будет.

Это историческая вещь. Когда после ЦСКА я трудоустраивался в Англии, у меня было огромное количество собеседований с клубами английской Премьер-лиги. Почему их было много? Потому что на собеседовании ты производишь очень приятное впечатление, они смотрят твое CV, смотрят, что у тебя было много-много достижений, но всегда стоит именно риск: «Блин, никогда русский не работал, блин, как он сможет…» И вроде как хотелось, и в то же время нет.

Я считаю, тот факт – что, опять же, многими «болельщиками» инкриминируется как неудачный опыт в «Халле» и «Витессе» – я считаю его фантастическим опытом, потому что я не знаю ни одного российского специалиста, который работал в Англии и который работал в Голландии. Не последние страны в футболе.

Сам факт того, что ты там получаешь работу, ты там находишься, ты получаешь огромный опыт, понимание, как устроены многие процессы, – это уже само по себе просто фантастическое время.

Если мы говорим про наш футбол, можно развивать шире. Я не видел, чтобы у нас спортивные, футбольные менеджеры где-то работали. Я не видел большого количества игроков, которые уезжали. Я не видел большого количества журналистов, которые переходили работать на Sky, ESPN, BBC…

– Наверное, языковая культура имеет принципиальное значение.

– Безусловно. Тем не менее, а для тренера, вы думаете, не имеет языковая культура какого-то большого значения?

– Имеет.

– Ежедневно коммуницируешь с людьми. Нет никаких переводчиков. Нет даже шансов подумать в этом направлении.

Все это комплексно. Именно так. И мы должны признать, что наша спортивная, футбольная в частности, индустрия не так востребована в ведущих футбольных странах. Нам есть куда стремиться, – сказал Слуцкий.

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37 комментариев

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Алекс Я
Клоун
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Айрат Ситдиков
Ответ Dizzod
Витесс ладно, а Халл как?
Так они аренды из Челси мутили через Слуцкого. Или я путаю уже. Кто-то писал, что Слуцкого и для этого тоже брали.
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Мишаня Кравцов
Викторыч выдал базу, такова судьба любого русского человека, работающего за границей. Если ты не гений, то нужно обрастать связями, чтобы найти норм работу, а обрасти связями за границей намного, намного сложнее. С тобой должны ходить за ручку и объяснять, что это норм парень, и ему можно доверять, и так по кругу много раз. Поэтому строить карьеру в России намного проще, чем за границей.
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Ходор
И как он смог?Да ни как...
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Ruscello
Ответ Aleksey Yashin
Несмотря на то что у Слуцкого не получилось показать выдающиеся результаты в Халле и Витессе, и трудоустроился туда отчасти благодаря Абрамовичу, в любом случае он большой молодец что попробовал. Ну и Эдегор во многом благодаря нему раскрылся.
Талант Эдегора раскрыл вовсе не Слуцкий...
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Yurio13
Ответ Homelender_666
Не потянул бы Лёня АПЛ. Он уже и РПЛ не тянет, хотя тренер хороший
тренер он совсем средний. Он прекрасно умеет интервью давать и нравится журналистам.
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Tpy6kaMerlina
Слуцкий конечно ловко рассказывает, но по факту, если за тобой есть какое-то продвижение, стена, которая тебя протолкнет в английский шип, или голландский футбол, то можно и поработать там, почему нет) Или, если владельцы Монако русские, то почему бы и Головину там не поиграть. Или Смертину в Челси)
Сказки от бычка какие-то) Чтобы быть востребованным в лучших лигах, нужно быть на голову сильнее, чем доморощенные футболисты/тренеры. Как то было в 90-х, когда за границей играло изрядное кол-во наших футболистов, и футболистов из постсов пространства. Честно пробившись в топовые лиги, без протекции, а за мастерство. Далеко ходить не надо, тот же Мостовой, любимец Слуцкого)
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KMR
Ответ umnik3
Слуцкий - хороший тренер. У кого стабильно получалось давать высокие результаты? Романцев, Бердыев, Газзаев и все. Про Семака и Зенит, напичканный иностранцами, не говорю. Там и Мостовой давал бы результаты.
Семин чем не угодил?
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Валерий Питерский
Sack от suck действительно можно перепутать. Но, Лëнь, не в интервью же🤣
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KMR
АПЛ это особый чемп. Там и бриты не на первых ролях уже давно
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Melnikov1968
Ответ Игореха Веселов
Какие такие результаты? Чуть не сплавил Халл в пердив из чемпионшипа?) Ребята вылетели из АПЛ не так давно, были в топ-10 по стоимости состава по данным Трансфермаркета, а играли практически на уровне сборной студентов МГТУ или какого-нибудь МАРХИ) Попутно еще вылетали из Кубка Англии или Кубка Лиги от представителей третьей-четвертой лиги...
Вот такие,которые Вы озвучили:)
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umnik3
Слуцкий - хороший тренер. У кого стабильно получалось давать высокие результаты? Романцев, Бердыев, Газзаев и все. Про Семака и Зенит, напичканный иностранцами, не говорю. Там и Мостовой давал бы результаты.
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Michael Boldyrev
Кстати, домоседство тренеров меня удивляет больше домоседства футболистов. Вторые - это молодые парни, во многом ведомые в своих решениях; а тренеры - это взрослые состоявшиеся мужчины, претендующие на, по сути, управленческую работу с высокими окладами... так еще и многие уже поработавшие заграницей в молодости. И лишь единицы едут поработать за пределы б.СССР.
А так вон берите пример с Черчесова (и его команды - он же не один работает, в конце концов): у него потенциальные работодатели - это не 15 клубов в РПЛ, а наверное, даже сейчас чуть ли не пол-мира (грубо говоря, он со своим резюме вполне может оказаться и у арабов и в какой-нибудь неожиданной экзотике типа Мексики).
P.S. Но, вообще, наличие команды единомышленников сильно облегчает любой переезд. Так что "дружите семьями")
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justbored
Теперь со своим CV по телеканалам ходит? Есть что-то общее с Мостовым, наверное, и был столь несдержан по адресу последнего.
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Иван_Флягин
Ответ Homelender_666
Не потянул бы Лёня АПЛ. Он уже и РПЛ не тянет, хотя тренер хороший
Рэпээл для него ноль мотивации. Особенно, после Европы. Это все равно что с министра тяжёлой промышленности в председателя колхоза обернуться)
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Игореха Веселов
Ответ Melnikov1968
Леонид, результаты в английском футболе говорят сами за себя.
Какие такие результаты? Чуть не сплавил Халл в пердив из чемпионшипа?) Ребята вылетели из АПЛ не так давно, были в топ-10 по стоимости состава по данным Трансфермаркета, а играли практически на уровне сборной студентов МГТУ или какого-нибудь МАРХИ) Попутно еще вылетали из Кубка Англии или Кубка Лиги от представителей третьей-четвертой лиги...
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arustanjan@icloud.com
Так Лёня работал в шипе, скрипел креслом и не показал ни каких результатов)
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Валерий Питерский
Ох, Лёня... Выведи Рубин в вышку, потом трынди.
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Игореха Веселов
Интересно, а Лео тоже говорили на собеседованиях что-то типа: "ваше CV очень интересное, и мы вам обязательно перезвоним" и в итоге никто не перезванивал?)
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AF007
Я конечно против Лёни ничего особо не имею, но слава богу в последний момент Сити все-таки решил дать еще один шанс Гвардиоле
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ kolyambo
Комментарий удален модератором
"Блин" "Damn можно перевести.
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Melnikov1968
Леонид, результаты в английском футболе говорят сами за себя.
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Nogoi89
Ответ Damirrr J
И бумажки нет
Ну, я же не Мост. Бумажка у меня была. О том, что я не тренер, но я русской.
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ARIGAMI ARIGAMI
Русофобы!!!
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Damirrr J
Ответ Nogoi89
У меня тоже было много собеседований в АПЛ на должность тренера. Так-то я вообще не тренер, но не взяли меня не из-за этого. Не взяли, потому что я русский. И немножечко еврей.
И бумажки нет
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