Федотов об РФС в Азии: «Все зыбко, где гарантии? Нужно потерпеть без еврокубков, встать на паузу»
Владимир Федотов высказался о возможном переходе РФС из УЕФА в Азию.
– Возможный переход в Азию понимаете?
– Очень сложно это представить. В декабре все выглядело, что мы уже в Азии, но если ты куда-то вступил, обратной дороги может не быть. Сейчас нас не допускают здесь [в УЕФА], с нами отказались играть – а где гарантия от Азиатской конфедерации?
Хорошо, решим мы задачу по выходу на чемпионат мира – и снова столкнемся с командами, которые отказываются с нами играть. Все слишком зыбко.
– Вы готовы еще ждать без еврокубков?
– Да, сходимся во мнении, что нужно немного потерпеть, встать на паузу. И все-таки делать шаги по нахождению взаимопонимания [с УЕФА]. Все кругом говорят, что спорт вне политики, но, к сожалению, в действительности все не так. Все политика, – заявил тренер ЦСКА.
Ну и у сбежавших сейчас за границу людей в личном деле появится небольшая отметка и они уже на высокие кабинеты могут не рассчитывать.
Тут настолько все просто и очевидно, что и говорить не о чем.
да, обязательно будут во власти, обязательно, жди.
А у России будет во власти поколение которое сейчас укорачивает нациков.
Чисто по возрасту сейчас воюют( в основном) 30-40 летние и им будет через 25лет по 55-65 лет
И оно , это поколение хорошо будет помнить,что христианская Европа играла против нас.
Как думаешь, кого наши поддержат ?))
Ну перевалит, дальше что? Вы среди них уже опрос провели? Или у вас каждый "неабориген" - обязательно радикал? Или хотя бы верующий?
Например в Берлине под 30 % мигранты, но вот среди юношества и молодежи уже 80% не аборигенное население. ( Берлин не показатель но зато четко прослеживается динамика)
Через 20-25 лет количество ( сейчас внимание) молодых мужчин немцев и молодых мужчин мигрантов/детей мигрантов перевалит в пользу приезжих.
Ну а дальше, сами понимаете, ночь длинных ножей с последующим введением шариата.
Так что 50 лет ждать точно не придется.
Тут интересы сборной главное - где-то играть ей надо, ибо альтернатива - играть друг с другом регионами. Не то чтобы плохо, но слишком радикально для многих.