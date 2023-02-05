Федотов об РФС в Азии: «Все зыбко, где гарантии? Нужно потерпеть без еврокубков, встать на паузу»

Теги ЦСКА Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА РФС Азиатская футбольная конфедерация Владимир Федотов Футбол

Владимир Федотов высказался о возможном переходе РФС из УЕФА в Азию.

– Возможный переход в Азию понимаете?

– Очень сложно это представить. В декабре все выглядело, что мы уже в Азии, но если ты куда-то вступил, обратной дороги может не быть. Сейчас нас не допускают здесь [в УЕФА], с нами отказались играть – а где гарантия от Азиатской конфедерации?

Хорошо, решим мы задачу по выходу на чемпионат мира – и снова столкнемся с командами, которые отказываются с нами играть. Все слишком зыбко.

– Вы готовы еще ждать без еврокубков?

– Да, сходимся во мнении, что нужно немного потерпеть, встать на паузу. И все-таки делать шаги по нахождению взаимопонимания [с УЕФА]. Все кругом говорят, что спорт вне политики, но, к сожалению, в действительности все не так. Все политика, – заявил тренер ЦСКА

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18 комментариев

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Ivan Balashov
Ответ Александр Иващенко
Ну, не 70 и не 50 лет, конечно. Там должны смениться элиты у власти. Если наши политики все правильно рассчитали, 2-4 года, я думаю. Тем не менее я тоже считаю, что лучше уйти в Азию. Там чище люди, там чище спорт, хоть и беднее, слабее футбольные традиции
Главное, чтобы они у нас поскорее сменились.
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Александр Иващенко
Ответ Петр Сосулин
Совершенно очевидно уже, что с Европой нас ничего не связывает. Никто с нами не захочет там играть еще лет 70. Наш нынешний ориентир это Азия. Поэтому надо уходить
Ну, не 70 и не 50 лет, конечно. Там должны смениться элиты у власти. Если наши политики все правильно рассчитали, 2-4 года, я думаю. Тем не менее я тоже считаю, что лучше уйти в Азию. Там чище люди, там чище спорт, хоть и беднее, слабее футбольные традиции
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ля ля тополя
Ответ Егор Егор
Какая чушь... да, обязательно будут во власти, обязательно, жди.
Ты - нет , а вот то что во власти везде люди в основном в зрелом возрасте надеюсь для тебя не секрет.
Ну и у сбежавших сейчас за границу людей в личном деле появится небольшая отметка и они уже на высокие кабинеты могут не рассчитывать.
Тут настолько все просто и очевидно, что и говорить не о чем.
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Петр Сосулин
Совершенно очевидно уже, что с Европой нас ничего не связывает. Никто с нами не захочет там играть еще лет 70. Наш нынешний ориентир это Азия. Поэтому надо уходить
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Егор Егор
Ответ ля ля тополя
ну а дальше я тут немного додумал - ляя, какая в Европе будет страшная резня. А у России будет во власти поколение которое сейчас укорачивает нациков. Чисто по возрасту сейчас воюют( в основном) 30-40 летние и им будет через 25лет по 55-65 лет И оно , это поколение хорошо будет помнить,что христианская Европа играла против нас. Как думаешь, кого наши поддержат ?))
Какая чушь...
да, обязательно будут во власти, обязательно, жди.
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ля ля тополя
Ответ Егор Егор
"ну а дальше я тут немного додумал, но сами понимаете" Ну перевалит, дальше что? Вы среди них уже опрос провели? Или у вас каждый "неабориген" - обязательно радикал? Или хотя бы верующий?
ну а дальше я тут немного додумал - ляя, какая в Европе будет страшная резня.
А у России будет во власти поколение которое сейчас укорачивает нациков.
Чисто по возрасту сейчас воюют( в основном) 30-40 летние и им будет через 25лет по 55-65 лет
И оно , это поколение хорошо будет помнить,что христианская Европа играла против нас.
Как думаешь, кого наши поддержат ?))
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Александр Гуреу
Ответ Айрат Ситдиков
Хахаха, а ты смешной
Про Жириновского тоже многие так говорили, а многое предсказал)
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Егор Егор
Ответ ля ля тополя
Это не я смешной. Это немецкие яйцеголовые подсчитали. Например в Берлине под 30 % мигранты, но вот среди юношества и молодежи уже 80% не аборигенное население. ( Берлин не показатель но зато четко прослеживается динамика) Через 20-25 лет количество ( сейчас внимание) молодых мужчин немцев и молодых мужчин мигрантов/детей мигрантов перевалит в пользу приезжих. Ну а дальше, сами понимаете, ночь длинных ножей с последующим введением шариата.
"ну а дальше я тут немного додумал, но сами понимаете"
Ну перевалит, дальше что? Вы среди них уже опрос провели? Или у вас каждый "неабориген" - обязательно радикал? Или хотя бы верующий?
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ля ля тополя
Ответ Айрат Ситдиков
Хахаха, а ты смешной
Это не я смешной. Это немецкие яйцеголовые подсчитали.
Например в Берлине под 30 % мигранты, но вот среди юношества и молодежи уже 80% не аборигенное население. ( Берлин не показатель но зато четко прослеживается динамика)
Через 20-25 лет количество ( сейчас внимание) молодых мужчин немцев и молодых мужчин мигрантов/детей мигрантов перевалит в пользу приезжих.

Ну а дальше, сами понимаете, ночь длинных ножей с последующим введением шариата.
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Alex Metallov
Ответ Саша Пушкин
Комментарий удален пользователем
Так другой Пригожин который музыкальный продюсер тоже лысый.
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Саша Пушкин
Комментарий удален
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Барсик Юрана
Они не понимают, что наш царь окончательно и бесповоротно развернул нашу страну на Азию, как в своё время Петр 1 развернул страну на Европу
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Олег Кузнецов
По факту нужна смена власти, нынешняя власть завела страну в полный и окончательный тупик. ...Футбол-это самая маленькая проблема сейчас, когда народ нищает и идет груз 200...
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Айрат Ситдиков
Ответ ля ля тополя
через 25-30 лет в Европе(западной) в основном будет введен шариат и это будут вполне себе дружественные страны. Если, правда, мы не наберемся глупости спасать старую христианскую Европу. Так что 50 лет ждать точно не придется.
Хахаха, а ты смешной
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ля ля тополя
Ответ Helge
сколько потерпеть? 5 лет? 10? 20? 50?
через 25-30 лет в Европе(западной) в основном будет введен шариат и это будут вполне себе дружественные страны. Если, правда, мы не наберемся глупости спасать старую христианскую Европу.
Так что 50 лет ждать точно не придется.
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Светлана Агейкина
Скоро рассвет, выхода нет.. Причём тут Азия. Ну да, на безрыбье и рак рыба..
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Helge
сколько потерпеть? 5 лет? 10? 20? 50?
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-6
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Тиджани Бабангида
Разумная аргументация
+9
-2
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Фан Рубина
Все эти еврочашки, на самом деле, никому не нужны. Без них лучше - нет отвлечения от игры в сильнейшей лиге мира - РПЛ.

Тут интересы сборной главное - где-то играть ей надо, ибо альтернатива - играть друг с другом регионами. Не то чтобы плохо, но слишком радикально для многих.
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