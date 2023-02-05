Федотов об РФС в Азии: «Все зыбко, где гарантии? Нужно потерпеть без еврокубков, встать на паузу»

высказался о возможном переходе из в Азию.

– Возможный переход в Азию понимаете?

– Очень сложно это представить. В декабре все выглядело, что мы уже в , но если ты куда-то вступил, обратной дороги может не быть. Сейчас нас не допускают здесь [в УЕФА], с нами отказались играть – а где гарантия от Азиатской конфедерации?

Хорошо, решим мы задачу по выходу на чемпионат мира – и снова столкнемся с командами, которые отказываются с нами играть. Все слишком зыбко.

– Вы готовы еще ждать без еврокубков?

– Да, сходимся во мнении, что нужно немного потерпеть, встать на паузу. И все-таки делать шаги по нахождению взаимопонимания [с УЕФА]. Все кругом говорят, что спорт вне политики, но, к сожалению, в действительности все не так. Все политика, – заявил тренер .