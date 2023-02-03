Сорокин об участии РФС в конгрессе АФК: «Все участники подчеркивали, что спорт должен быть вне политики. Обсуждали товарищеские матчи»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Алексей Сорокин товарищеские матчи (сборные) Политика Матч ТВ Футбол

Алексей Сорокин рассказал об участии руководителей РФС в конгрессе АФК.

— Все участники подчеркивали свою позицию, что спорт должен быть вне политики. Подчеркивали даже те страны, к которым мы могли относиться с осторожностью в этом плане. Мы были удивлены, насколько футбольная семья может сплотиться вокруг своих коллег и какое есть общее понимание о том, что должны приниматься правильные решения.

— Обсуждался ли переход России в Азию?

— Это преждевременно. Мы обсуждали потенциально товарищеские матчи. Понятно, что это интересно, мы в эпицентре неких вихревых движений. Но на сегодняшний день о конкретных решениях я вам сказать не могу, – сказал гендиректор оргкомитета ЧМ-2018.

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1 комментарий

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Кино Музыка
Возможно я ошибаюсь, но в Азии рады России.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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