Сорокин об участии РФС в конгрессе АФК: «Все участники подчеркивали, что спорт должен быть вне политики. Обсуждали товарищеские матчи»

рассказал об участии руководителей в конгрессе АФК.

— Все участники подчеркивали свою позицию, что спорт должен быть вне политики. Подчеркивали даже те страны, к которым мы могли относиться с осторожностью в этом плане. Мы были удивлены, насколько футбольная семья может сплотиться вокруг своих коллег и какое есть общее понимание о том, что должны приниматься правильные решения.

— Обсуждался ли переход России в Азию?

— Это преждевременно. Мы обсуждали потенциально товарищеские матчи. Понятно, что это интересно, мы в эпицентре неких вихревых движений. Но на сегодняшний день о конкретных решениях я вам сказать не могу, – сказал гендиректор оргкомитета ЧМ-2018.