Аленичев о бане от УЕФА: «Минимум года полтора мы будем отстранены. Подождал бы с уходом в Азию»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Дмитрий Аленичев Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Дмитрий Аленичев высказался о переговорах РФС с УЕФА.

«Буквально недавно прошла информация, что наших спортсменов могут допустить к Олимпиаде под нейтральным флагом, сейчас начали идти разговоры про футбол, конечно, это хорошо. Мое мнение, что в ближайшее время они ни к чему не приведут. Я думаю, что как минимум года полтора мы будем отстранены.

Но в связи с этим не хотелось бы уходить в Азию. Я бы все-таки немного подождал, контактировал как можно чаще с УЕФА по поводу нашего возвращения в Европу. Но однозначно, что в этом году мы не сыграем, но мы все равно должны оставаться на позитиве, надеяться на лучшее», – сказал экс-тренер «Спартака».

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1 комментарий

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ignat-coma
С твоим талантом тренера,что в азии что в африке))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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