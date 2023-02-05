Аленичев о бане от УЕФА: «Минимум года полтора мы будем отстранены. Подождал бы с уходом в Азию»

высказался о переговорах с .

«Буквально недавно прошла информация, что наших спортсменов могут допустить к Олимпиаде под нейтральным флагом, сейчас начали идти разговоры про футбол, конечно, это хорошо. Мое мнение, что в ближайшее время они ни к чему не приведут. Я думаю, что как минимум года полтора мы будем отстранены.

Но в связи с этим не хотелось бы уходить в Азию. Я бы все-таки немного подождал, контактировал как можно чаще с УЕФА по поводу нашего возвращения в Европу. Но однозначно, что в этом году мы не сыграем, но мы все равно должны оставаться на позитиве, надеяться на лучшее», – сказал экс-тренер «Спартака».