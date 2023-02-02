Геннадий Орлов: «Надо узнать у УЕФА, возможно ли временное участие «Зенита» в азиатской ЛЧ. Нужно же нашим клубам где-то играть, если не пускают в Европу»
Геннадий Орлов предложил изучить вариант с временным выступлением российских клубов в Азии.
– «Зенит» так и продолжит везти уже готовый продукт из-за рубежа, а не воспитывать молодежь?
– Так все так поступают. Потому что надо зарабатывать деньги. Клубы, выступающие в еврокубках, получают неплохие суммы.
– Но сейчас-то еврокубков у нас нет. Почему бы не дать шанс своим?
– Потому что надо быть готовым к тому, что тебя могут вернуть в систему европейского и мирового футбола. Поддерживать команду в тонусе. Надо держать этот курс. Кстати, сейчас немного затихла история с нашим переходом в Азию.
– Вы говорили, что не стоит туда переходить.
– Да. Но считаю, что-все-таки один важный вопрос надо проработать в этом направлении.
– Это какой?
– Надо узнать у УЕФА, возможно ли участие того же «Зенита» временно, хотя бы на один сезон, в азиатской Лиге чемпионов.
– УЕФА не разрешит либо предложит переходить нам в Азию.
– Почему? Надо эту тему прощупать. Ну нашим же клубам нужно где-то играть. Если пока не пускают в Европу, может быть, можно какое-то время выступить в Азии, а потом вернуться назад? Это в любом случае вызовет интерес у наших болельщиков. Но повторюсь: сначала нужно получить разрешение УЕФА, – сказал журналист.
Без всяких FAN ID, но с пивом и хот-догами.
И общий уровень соперников оценим и стадион не будет простаивать.
Имперское мышление так и прёт. Если Зенит куда-то намылился, все тут же должны обрадоваться и нужные шарики подогреть.
- Да?!
- Ты не против, я налево схожу? У нас просто не было давно и ты меня не хочешь.
- Да, конечно дорогой! Это же не по любви...
Самое забавное, что в 2025 году собрались суперлигу создавать сильнейшие клубы Европы и зачем нужна будет эта УЕФА?
Держим курс на еврокубки😂🤦♂️
https://www.youtube.com/watch?v=CT5F8aqJ33o