Геннадий Орлов: «Надо узнать у УЕФА, возможно ли временное участие «Зенита» в азиатской ЛЧ. Нужно же нашим клубам где-то играть, если не пускают в Европу»

предложил изучить вариант с временным выступлением российских клубов в Азии.

– « » так и продолжит везти уже готовый продукт из-за рубежа, а не воспитывать молодежь?

– Так все так поступают. Потому что надо зарабатывать деньги. Клубы, выступающие в еврокубках, получают неплохие суммы.

– Но сейчас-то еврокубков у нас нет. Почему бы не дать шанс своим?

– Потому что надо быть готовым к тому, что тебя могут вернуть в систему европейского и мирового футбола. Поддерживать команду в тонусе. Надо держать этот курс. Кстати, сейчас немного затихла история с нашим переходом в Азию.

– Вы говорили, что не стоит туда переходить.

– Да. Но считаю, что-все-таки один важный вопрос надо проработать в этом направлении.

– Это какой?

– Надо узнать у УЕФА, возможно ли участие того же «Зенита» временно, хотя бы на один сезон, в азиатской Лиге чемпионов.

– не разрешит либо предложит переходить нам в Азию.

– Почему? Надо эту тему прощупать. Ну нашим же клубам нужно где-то играть. Если пока не пускают в Европу, может быть, можно какое-то время выступить в Азии, а потом вернуться назад? Это в любом случае вызовет интерес у наших болельщиков. Но повторюсь: сначала нужно получить разрешение УЕФА, – сказал журналист.