Геннадий Орлов: «Надо узнать у УЕФА, возможно ли временное участие «Зенита» в азиатской ЛЧ. Нужно же нашим клубам где-то играть, если не пускают в Европу»

Теги Зенит премьер-лига Россия УЕФА Геннадий Орлов Лига чемпионов Азии Азиатская футбольная конфедерация Спорт-Экспресс Футбол

Геннадий Орлов предложил изучить вариант с временным выступлением российских клубов в Азии. 

– «Зенит» так и продолжит везти уже готовый продукт из-за рубежа, а не воспитывать молодежь?

– Так все так поступают. Потому что надо зарабатывать деньги. Клубы, выступающие в еврокубках, получают неплохие суммы.

– Но сейчас-то еврокубков у нас нет. Почему бы не дать шанс своим?

– Потому что надо быть готовым к тому, что тебя могут вернуть в систему европейского и мирового футбола. Поддерживать команду в тонусе. Надо держать этот курс. Кстати, сейчас немного затихла история с нашим переходом в Азию.

– Вы говорили, что не стоит туда переходить.

– Да. Но считаю, что-все-таки один важный вопрос надо проработать в этом направлении.

– Это какой?

– Надо узнать у УЕФА, возможно ли участие того же «Зенита» временно, хотя бы на один сезон, в азиатской Лиге чемпионов.

– УЕФА не разрешит либо предложит переходить нам в Азию.

– Почему? Надо эту тему прощупать. Ну нашим же клубам нужно где-то играть. Если пока не пускают в Европу, может быть, можно какое-то время выступить в Азии, а потом вернуться назад? Это в любом случае вызовет интерес у наших болельщиков. Но повторюсь: сначала нужно получить разрешение УЕФА, – сказал журналист.

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Le_Mogul
Ответ RUS_
Сборные Англии, Уэльса и Шотландии никто не отстранял. Если бы отстранили только наши клубы, это легко пережить, т.к. миграция игроков не была бы запрещена. Нам же перекрыли всё. Причём, англичан отстранять были все основания, а Россию за что отстранили? Белград Россия не бомбила, Ливию и Ирак тоже, в Сирию незаконно войска не вводила. Так за что?
Те страны все таки не оккупировали, в отличие от части Украины.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Королев
Спартак тоже вдруг заинтересовался- не нужна ли новая команда (временно), чемпионату Антарктиды! Может третью звезду там на эмблему завоюют)))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Королев
А Азиатской ЛЧ- нужен ли временный Зенит? У них там обиженка из Португалии тоже временно поиграет, но больше доод принесет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RUS_
Ответ Сергей Молодых
Ну например английские клубы были отстранены от еврокубков лет на десяток и ничего страшного не произошло. Нужно заниматься внутренними проблемами, детским футболом, подготовкой тренеров, как детских так и профессиональных. ,отстраивать всю систему управления, работать с болельщиками. Короче, работать надо в первую очередь на своего зрителя, и если чемпионат будет будет интересен нам, и если он будет самодостаточен, а лига структурно будет достаточно крепкой, то когда придёт время , наши клубы смогут безболезненно возобновить своё участие в евротурнирах. Короче, нужно хорошо поработать над улучшением системы всего футбола в стране.
Сборные Англии, Уэльса и Шотландии никто не отстранял. Если бы отстранили только наши клубы, это легко пережить, т.к. миграция игроков не была бы запрещена. Нам же перекрыли всё. Причём, англичан отстранять были все основания, а Россию за что отстранили? Белград Россия не бомбила, Ливию и Ирак тоже, в Сирию незаконно войска не вводила. Так за что?
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Злодей Спб
Зениту надо просто приглашать азиатские команды играть товарняки на Газпром-Арене в паузах на сборные.

Без всяких FAN ID, но с пивом и хот-догами.

И общий уровень соперников оценим и стадион не будет простаивать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RUS_
УЁФА безосновательно отстранила РФ для того, чтобы временно отпустить поиграть в Азию? Что за идиотские высказывания Орлова? Или уходить в Азию, или играть только у себя. Других вариантов враги не оставят. Но наши проповедники готовы сидеть и ждать у моря погоды. Сидите и курите бамбук. А что вам ещё остаётся, если в Азию (постоянно) вы не хотите.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
catcher69
кубок антарктиды гена ))))))))))))))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
swinostyd
Первым делом надо узнать у УЕФА, можно ли спортак расформировать или хотя бы в пердив спустить. Гыгыгыгыгыгыгыгыгы...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Молодых
Ну например английские клубы были отстранены от еврокубков лет на десяток и ничего страшного не произошло. Нужно заниматься внутренними проблемами, детским футболом, подготовкой тренеров, как детских так и профессиональных. ,отстраивать всю систему управления, работать с болельщиками. Короче, работать надо в первую очередь на своего зрителя, и если чемпионат будет будет интересен нам, и если он будет самодостаточен, а лига структурно будет достаточно крепкой, то когда придёт время , наши клубы смогут безболезненно возобновить своё участие в евротурнирах. Короче, нужно хорошо поработать над улучшением системы всего футбола в стране.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
С какой радости сразу ЛЧ? Даже если азиаты согласятся, пусть Зенит начинает с низов - с первого квалификационного раунда тамошней лиги конференций (или что у них там). А то получится, что условные Филиппины честно заработали свою путевку в ЛЧ, а ее Зениту отдадут, потому что Гена Орлов так захотел.
Имперское мышление так и прёт. Если Зенит куда-то намылился, все тут же должны обрадоваться и нужные шарики подогреть.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergio666
- Жена!!!
- Да?!
- Ты не против, я налево схожу? У нас просто не было давно и ты меня не хочешь.
- Да, конечно дорогой! Это же не по любви...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dinamik1
Нельзя зениту играть а вдруг травма?Да и вобще не царское это дело с азиатами играть.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
Гена дурак совсем стал
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TheSportNik
Ну наивняк полный у наших, мол стоит попросить УЕФА и те, а завтра будете выступать скажут в УЕФА.
Самое забавное, что в 2025 году собрались суперлигу создавать сильнейшие клубы Европы и зачем нужна будет эта УЕФА?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никому_никабельный
Дед нормально так съехал с темы своих воспитанников)
Держим курс на еврокубки😂🤦‍♂️
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Babusya
Ответ Кокич
Зинаида Михайловна: https://www.youtube.com/watch?v=CT5F8aqJ33o
😂👍
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mixos Demid
Позвони Ким Чен Иру, узнай.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Правильно, где как не в матчах с зенитом набираться опыта одному перспективному молодому португальцу из одного саудовского клуба.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Подкат Пенальтьевич
Так узнай
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SEM WILSON
Наконец то услышал адекватное предложение. Не то что как некоторые : еуропа пропадет без нас! Нетолько зениту и другим клубам нужны практика .
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dizzod
что за имперский шовинизм? По его мнению АФК это такая организация типа гаражного кооператива, если большой и важный человек попросит конечно найдем для него свободный бокс. С какого перепугу АФК должна позволять клубу отстраненному ФИФой играть в своем турнире? В Азии что люди второго сорта и будут радостно кланяться что пришел белый человек?
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кокич
Зинаида Михайловна:
https://www.youtube.com/watch?v=CT5F8aqJ33o
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
avcgloronalduMU
чес зенита по Азии и Африке?))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vrazrez
Орёл Орлов. Пора уже завязывать с интервью. Поздним Маслаченко отдаёт.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Трубу Газпрома взорвали - пусть теперь в нормальную ЛЧ берут .
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий