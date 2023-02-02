Джикия о сборной России: «С кем играть – решит руководство. Я буду не против забить еще раз Облаку, Куртуа. Готов подождать возвращения в Европу»
Георгий Джикия высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.
«Мы будем ждать итогового решения. Могу только сказать, что сборная нужна, собираться и играть надо. А с кем – решит руководство.
Хотя я не против буду забить еще раз Облаку, Куртуа, как я это делал. Почему бы и нет. Мне 29 лет, я готов еще подождать возвращения в Европу. Пока в сборную будут вызывать, буду ждать.
Если я и закончу играть за сборную, то это будет именно уходом из команды, а не временным прекращением выступлений», – сказал защитник «Спартака» и сборной России.
Джикия за переход РФС в Азию: «Мы мимо Евро-2024, дальше ЧМ-2026. Чего нам ждать? Евро-2028?»
Безграничное терпение - отличительная черта грузинского народа