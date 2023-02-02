Джикия о сборной России: «С кем играть – решит руководство. Я буду не против забить еще раз Облаку, Куртуа. Готов подождать возвращения в Европу»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Азиатская футбольная конфедерация Георгий Джикия Футбол

Георгий Джикия высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Мы будем ждать итогового решения. Могу только сказать, что сборная нужна, собираться и играть надо. А с кем – решит руководство.

Хотя я не против буду забить еще раз Облаку, Куртуа, как я это делал. Почему бы и нет. Мне 29 лет, я готов еще подождать возвращения в Европу. Пока в сборную будут вызывать, буду ждать.

Если я и закончу играть за сборную, то это будет именно уходом из команды, а не временным прекращением выступлений», – сказал защитник «Спартака» и сборной России.

Джикия за переход РФС в Азию: «Мы мимо Евро-2024, дальше ЧМ-2026. Чего нам ждать? Евро-2028?»

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7 комментариев

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OldRedWhite
Ответ Los Galácticos
Облаку и Куртуа сможешь забить теперь только в фифе
Подождём!
Безграничное терпение - отличительная черта грузинского народа
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Александр Воронин
Лет 20 готов подождать? )))
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Данил Кублицкий
Боюсь ты уже завершишь карьеру пока мы туда обратно вернёмся … и это без стеба , смотреть надо реально на ситуацию а не в розовых очках и мечтаниями !
+3
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+3
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nnn4404
типичный мясной!!!! Мания величия!!!
0
-1
-1
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Егор Крид58
лишь у меня не видно количество комментариев? не понятно где какая новость, всё одним серым цветом
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0
0
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ТрактоПоктер
Какой важный куриц
+2
-1
+1
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Los Galácticos
Облаку и Куртуа сможешь забить теперь только в фифе
+10
-2
+8
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