Абаскаль об обращении «Зенита» в CAS из-за драки: «Это их дело, имеют право. Не комментируем действия других клубов»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия происшествия CAS Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль не стал комментировать обращение «Зенита» в CAS из-за драки со «Спартаком».

После финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками «Зенита» и «Спартака» случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома. Позже КДК дисквалифицировал их на 6 матчей Кубка.

Петербуржцы пожаловались в спортивный арбитражный суд из-за дисквалификации своих игроков после потасовки в матче со «Спартаком».

«Это дело «Зенита», они имеют право. Они делают так, как считают нужным, мы — тоже. Мы не комментируем действия других клубов», – сказал главный тренер «Спартака».

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33 комментария

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ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ
Ответ Marienburg
Комментарий удален модератором
Да вы три месяца покая Промесу не даёте
+1
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+1
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Marienburg
Ответ ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ
Пример питерским балаболкам которые чешут свой язык когда надо и не надо.
Комментарий удален
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инок
Со своими претензиями идите в басманный суд, он ближе и справедливей, зачем вам CAS ?
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ
Пример питерским балаболкам которые чешут свой язык когда надо и не надо.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
munhin
Ответ Maxeg
Ну сожительница высказывает частное мнение теперь. Также, как любой условный тут комментатор. Разница только в том, что ее спрашивают. Вот и все
что у федуна на уме, у экспертницы на языке ))
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Посторонним В
Куда они обратились?...В CAS?
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Молявин
Молодец, тренер!!!
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schwein
Ответ Злодей Спб
Посмотрим что скажет, когда спартаку технарь дадут :) Еще одну KK намутить Промесу и по регламенту технарь. Вариант, когда обе команды снимут с Кубка - тоже ок.
Да успокойтесь вы, никакой технарь Спартаку не дадут. В СБГ телеграмм каналах уже все доступно объяснили, почему Зенит обращается в CAS. Потому что решение КДК не основано на протоколе матча. Причем как по Зенитовцам, так и по Спартаковцам.
По этому, в случае успешного рассмотрения в CAS сроки дисквы Зенитовцам будут уменьшены.
Все, других вариантов нет.
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0
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banchik1
Достойно.
0
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-1
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Kvu
Ответ Hong Kil
Зенит делает все по закону, а Спартак, как всегда по кабинетам московским бегает с пачками купюр. В Зените это понимают, поэтому и переносят разбирательство в независимый орган. Комментировать тут нечего, вот Обосскаль и молчит.
И д и о т)
+6
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+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
munhin
Надо же какой адекват, а если бы затянул волынку про "нытиков", тут бы половина кб комментаторов, журнаглистов и блохеров обкончалось в экстазе )))
+1
-4
-3
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dimkamelok
Ответ Злодей Спб
Посмотрим что скажет, когда спартаку технарь дадут :) Еще одну KK намутить Промесу и по регламенту технарь. Вариант, когда обе команды снимут с Кубка - тоже ок.
Жесть. Вы же это не всерьёз говорите?
+1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Светлана Агейкина
https://youtu.be/HWdFMK_AdCQ
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктор
Ответ </c/>
позорно себя ведёт зенит, при чём, несколько раз за сезон такое было, после проигрыша ахмату и после кубка..не умеют проигрывать...
Зато умеют выигрывать. Особенно у шапито.
+2
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-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Burel
Ответ </c/>
позорно себя ведёт зенит, при чём, несколько раз за сезон такое было, после проигрыша ахмату и после кубка..не умеют проигрывать...
символ единой россии
+1
-3
-2
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schwein
Журналисты пробивают дно своими попытками найти горячую тему.
Реально к каждому в Спартаке подходят и просят дать комментарий по этой теме.
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-4
-3
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Burel
Ответ Wiley Fox
Прав рыжий Нет смысла комментировать действия клуба, где директором Медведев работает
в Гааге его место вместе со всеми земляками
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hong Kil
Зенит делает все по закону, а Спартак, как всегда по кабинетам московским бегает с пачками купюр. В Зените это понимают, поэтому и переносят разбирательство в независимый орган. Комментировать тут нечего, вот Обосскаль и молчит.
+3
-11
-8
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Назар Игорь
Ответ Maxeg
Ну сожительница высказывает частное мнение теперь. Также, как любой условный тут комментатор. Разница только в том, что ее спрашивают. Вот и все
Салихову спрашивать не надо, она первая спешит писать пасквили на Зенит, слишком закомплексована на этой теме. Конечно обидно что после стольких лет фактического управления клубом - снятием и назначением тренеров, гендиректоров, управлением трансферами и в одночасье оказаться не у дел.
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0
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Arty K.
Сколько месяцев уже вы "не комментируете", напомните?
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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позорно себя ведёт зенит, при чём, несколько раз за сезон такое было, после проигрыша ахмату и после кубка..не умеют проигрывать...
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Burel
Ответ Фантом
Ну что ж, нормальная реакция нормального человека.
сравните с мерзкими высказываеиями президента полит проекта, опьяневшего от вседозволенности и безнаказанности
+9
-8
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Maxeg
Ответ Назар Игорь
Абаскаль прав, это не дело тренеров, а тем более сожительницам бывших владельцев клубов. Семак тоже придерживается такой же позиции. Пусть администраторы и юристы разбираются.
Ну сожительница высказывает частное мнение теперь. Также, как любой условный тут комментатор. Разница только в том, что ее спрашивают. Вот и все
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кондитер
в питере полыхает мне кажется 😁😁
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
Прав рыжий

Нет смысла комментировать действия клуба, где директором Медведев работает
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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