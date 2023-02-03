Абаскаль об обращении «Зенита» в CAS из-за драки: «Это их дело, имеют право. Не комментируем действия других клубов»

не стал комментировать обращение «Зенита» в из-за драки со «Спартаком».

После финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками « » и «Спартака» случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома. Позже КДК дисквалифицировал их на 6 матчей Кубка.

Петербуржцы пожаловались в спортивный арбитражный суд из-за дисквалификации своих игроков после потасовки в матче со « ».

«Это дело «Зенита», они имеют право. Они делают так, как считают нужным, мы — тоже. Мы не комментируем действия других клубов», – сказал главный тренер «Спартака».