Абаскаль об обращении «Зенита» в CAS из-за драки: «Это их дело, имеют право. Не комментируем действия других клубов»
Гильермо Абаскаль не стал комментировать обращение «Зенита» в CAS из-за драки со «Спартаком».
После финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками «Зенита» и «Спартака» случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома. Позже КДК дисквалифицировал их на 6 матчей Кубка.
Петербуржцы пожаловались в спортивный арбитражный суд из-за дисквалификации своих игроков после потасовки в матче со «Спартаком».
«Это дело «Зенита», они имеют право. Они делают так, как считают нужным, мы — тоже. Мы не комментируем действия других клубов», – сказал главный тренер «Спартака».
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По этому, в случае успешного рассмотрения в CAS сроки дисквы Зенитовцам будут уменьшены.
Все, других вариантов нет.
Реально к каждому в Спартаке подходят и просят дать комментарий по этой теме.
Нет смысла комментировать действия клуба, где директором Медведев работает