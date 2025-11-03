Кордоба вышел на 2-е место по результативным действиям за «Краснодар» (90), опередив Смолова. Лидирует Жоаозиньо – 95
Джон Кордоба вышел на 2-е место по голевым действиям за «Краснодар».
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба вышел на 2-е место в списке игроков с наибольшим количеством результативных действий в составе клуба.
Форвард «быков» забил гол и отдал голевой пас в матче против «Спартака» в 14-м туре Мир РПЛ (2:1).
Теперь на счету колумбийца 65 забитых мячей и 25 ассистов за «Краснодар» – он опередил по этому показателю Федора Смолова, который отличился 68 голами и 21 результативным пасом.
Больше очков по системе «гол+пас» в составе клуба набрал только Жоаозиньо – 95 (39+56).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: официальный сайт «Краснодара»
