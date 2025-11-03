Кордоба вышел на 2-е место по результативным действиям за «Краснодар» (90), опередив Смолова. Лидирует Жоаозиньо – 95

Джон Кордоба вышел на 2-е место по голевым действиям за «Краснодар».

Нападающий «Краснодара » Джон Кордоба вышел на 2-е место в списке игроков с наибольшим количеством результативных действий в составе клуба.

Форвард «быков» забил гол и отдал голевой пас в матче против «Спартака » в 14-м туре Мир РПЛ (2:1).

Теперь на счету колумбийца 65 забитых мячей и 25 ассистов за «Краснодар» – он опередил по этому показателю Федора Смолова , который отличился 68 голами и 21 результативным пасом.

Больше очков по системе «гол+пас» в составе клуба набрал только Жоаозиньо – 95 (39+56).