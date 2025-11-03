Бальде о Ямале: «Он всегда в центре внимания, но люди не ценят то, что он делает в 18 лет. Ламин – большой профессионал»

Алекс Бальде: Ямаль – большой профессионал, люди не ценят его должным образом.

Алехандро Бальде отметил профессионализм Ламина Ямаля .

«Ламин Ямаль действительно всегда в центре внимания, но я считаю, что он большой профессионал, несмотря на свой юный возраст.

То, что он делает в 18 лет, невероятно, и порой люди не ценят это должным образом.

Невозможно описать словами то, что он делает в этом возрасте», – заявил защитник «Барселоны».