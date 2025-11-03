Бальде о Ямале: «Он всегда в центре внимания, но люди не ценят то, что он делает в 18 лет. Ламин – большой профессионал»
Алекс Бальде: Ямаль – большой профессионал, люди не ценят его должным образом.
Алехандро Бальде отметил профессионализм Ламина Ямаля.
«Ламин Ямаль действительно всегда в центре внимания, но я считаю, что он большой профессионал, несмотря на свой юный возраст.
То, что он делает в 18 лет, невероятно, и порой люди не ценят это должным образом.
Невозможно описать словами то, что он делает в этом возрасте», – заявил защитник «Барселоны».
Ливерпуль
Будет ничья
Реал Мадрид
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Barça Universal
